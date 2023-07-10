Брифінг. Саміт НАТО у Вільнюсі: чи справдяться очікування України?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Чи справдяться очікування України щодо пришвидшеної дороги до НАТО? Говоримо з Богданом Цюпином, який працює на саміті у Вільнюсі. Також розповідаємо про деталі надання касетних боєприпасів для ЗСУ. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.