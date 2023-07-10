Шлях України до НАТО – деталі з Вільнюса. ЧАС-ТАЙМ

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Голос Америки запитав законодавців США про їхні прогнози щодо результатів саміту НАТО для України. Чого чекає від саміту Київ та його найближчі партнери? Ганна Гопко: Навіть формальне запрошення України до НАТО - лише перший крок на довгому шляху до членства. Як активісти у Санта-Моніці вимагали запросити Україну в НАТО. Молитва за Україну: у Вашингтоні відзначили 500 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну.