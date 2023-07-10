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Час-Time

Шлях України до НАТО – деталі з Вільнюса. ЧАС-ТАЙМ

Шлях України до НАТО – деталі з Вільнюса. ЧАС-ТАЙМ
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Шлях України до НАТО – деталі з Вільнюса. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Джо Байден та Ріші Сунак висловили непохитну підтримку України в умовах агресії Росії, що триває. Саміт НАТО: підготовка, очікування, перспективи членства України в Альянсі – деталі з Вільнюса.

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