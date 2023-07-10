Шлях України до НАТО – деталі з Вільнюса. ЧАС-ТАЙМ

Голос Америки запитав законодавців США про їхні прогнози щодо результатів саміту НАТО для України. Чого чекає від саміту Київ та його найближчі партнери? Ганна Гопко: Навіть формальне запрошення України до НАТО - лише перший крок на довгому шляху до членства. Як активісти у Санта-Моніці вимагали запросити Україну в НАТО. Молитва за Україну: у Вашингтоні відзначили 500 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Випуски
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липень 07, 2023
Надання Україні касетних боєприпасів. ЧАС-ТАЙМ
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липень 06, 2023
Позиція США перед самітом НАТО. Коментар Джона Кірбі. ЧАС-ТАЙМ
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липень 05, 2023
Ситуація на ЗАЕС: як реагують в МАГАТЕ. ЧАС-ТАЙМ
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липень 04, 2023
День незалежності США. Українська колона на параді. ЧАС-ТАЙМ
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липень 03, 2023
Як в Гаазі збиратимуть докази воєнних злочинів Росії. ЧАС-ТАЙМ
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червень 30, 2023
Міллі: Контрнаступ просувається неухильно і цілеспрямовано. ЧАС–ТАЙМ