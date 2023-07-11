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- Голос Америки
Байден: союзники по НАТО узгодили формулювання щодо членства України
Країни НАТО "узгодили формулювання" щодо можливості членства України в Альянсі, заявив президент США Джо Байден у вівторок перед зустріччю з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.
"Ми узгодили формулювання, яке ми, ви запропонували щодо майбутньої можливості України вступити до НАТО, - вказав Байден. - Нам потрібно, щоб єдність НАТО тривала".
Раніше у вівторок перед відкриттям саміту НАТО Столтенберг висловив переконання, що Україна "отримає позитивний та потужний" сигнал від учасників саміту, що відбувається в Литві.
"Якщо підсумовувати все, включно з тим, що ми чітко дамо зрозуміти, що Україна стане членом, ми скасуємо План дій щодо членства, ми перетворимо її Збройні сили на справжнє військо НАТО, ми створимо Раду Україна - НАТО. То все це разом буде дуже потужним і позитивним сигналом НАТО для України", - наголосив Столтенберг.
Український президент Володимир Зеленський, який планує взяти участь у саміті у Вільнюсі, у своєму соцмедійному дописі у вівторок назвав "безпрецедентним й абсурдним" те, що, за його інформацією, у Вільнюсі обговорюються формулювання, які не включають часові рамки для запрошення та членства України, а передбачають умови запрошення.
"Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу. А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор. Невизначеність – це слабкість. І я відверто обговорю це на саміті", - наголосив український президент.
Раніше Зеленський в інтерв'ю телеканалу ABC сказав, що НАТО має прямо заявити, що не боїться Росії, а Україні союзні країни повинні надати чіткі гарантії безпеки, поки Київ не зможе приєднатись до Альянсу.
Голос Америки повідомляв, що напередодні поїздки до Європи Байден закликав поки що бути обережними щодо кампанії України щодо вступу до НАТО, заявивши, що Альянс може бути втягнутий у війну з Росією через пакт про взаємну оборону НАТО.
"Я не думаю, що в НАТО є одностайність щодо того, чи приєднувати Україну до сім'ї НАТО зараз, у цей момент, у розпал війни", — сказав Байден в інтерв’ю CNN, яке вийшло в ефір у неділю.
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- Голос Америки
Німеччина надасть Україні дві установки Patriot і 25 танків Leopard, Франція - далекобійні ракети, Норвегія збільшить допомогу
Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на 700 мільйонів євро. Пакет включає дві пускові установки Patriot зі складу Бундесверу, 40 додаткових бойових машин піхоти Marder, 25 додаткових основних бойових танків Leopard 1 A5, а також п'ять танків Bergepanzer 2, повідомили в міністерстві оборони ФРН.
Пакет допомоги включає додатково 20 тисяч артилерійських боєприпасів і 5 тисяч 155-мм боєприпасів. Ця військова підтримка відповідає "пріоритетам України: протиповітряна оборона, танки, артилерія... за допомогою цього ми робимо важливий внесок у зміцнення стійкості України", - сказав міністр оборони Борис Пісторіус.
Прем'єр-міністр Норвегії Гар Стере оголосив, що його країна надасть Україні військову допомогу обсягом 960 млн дол цього року. "Україна має нагальну потребу в більшій військовій підтримці та устаткуванні", - додав Стере під час саміту у Вільнюсі.
Тим часом Франція оголосила, що приєднується до Великої Британії в постачанні ЗСУ ракет великої дальності SCALP, аналогічні британським Storm Shadow, що дозволить українським силам вражати стаціонарні цілі на великій відстані.
Виступаючи на саміті НАТО в Литві, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вирішив збільшити військову допомогу Україні, щоб сприяти її контрнаступу. "Я вирішив збільшити поставки зброї та техніки, щоб українці мали можливість наносити глибокі удари", - сказав він.
Він відмовився сказати, скільки ракет буде відправлено. Французьке дипломатичне джерело повідомило Reuters, що мова йде про 50 ракет SCALP. Друге джерело, обізнане про цей крок, повідомило, що деякі ракети вже доставлені в Україну.
Макрон заявив, що цей крок відповідатиме політиці Франції щодо допомоги Україні в захисті її території, маючи на увазі, що Париж отримав запевнення від Києва, що ракети не будуть застосовуватись для ударів по території Росії.
Україна багато місяців просила про ракети більшої дальності.
У статті використано матеріали Reuters.
Молитва за Україну: у Вашингтоні відзначили 500 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відео
Україна переживає 500 днів повномасштабного вторгнення Росії, 500 днів боротьби з російською агресією за свою культуру, історію та суверенність. У неділю 9 липня у Вашингтоні відбулася спільна молитва присвячена цій трагічній даті у історичному Вашингтонському національному соборі.
Чого Київ чекає від саміту у Вільнюсі та хто найбільш підтримує його прагнення. Відео
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Володимир Зеленський візьме участь в засіданні Ради “Україна-НАТО” у Вільнюсі. Раніше президент Зеленський закликав дати Україні чіткі сигнали на підтримку її членства в Альянсі.
- Голос Америки
- Reuters
Столтенберг: Туреччина погодилась ратифікувати вступ Швеції в НАТО
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодився підтримати заявку Швеції на вступ до НАТО.
Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок ввечері, 10 липня.
"Я радий повідомити... що президент Ердоган погодився якнайшвидше передати протокол про приєднання Швеції (в НАТО - ред.) до Великої національної асамблеї та тісно співпрацювати з асамблеєю, щоб забезпечити ратифікацію", - заявив Столтенберг під час прес-конференції.
Коли саме парламент Туреччини ратифікує приєднання Швеції до НАТО, Столтенберг не уточнив.
Глава уряду Швеції Ульф Крістерссон про цю новину сказав: "Я дуже радий, це хороший день для Швеції".
Як повідомляв Голос Америки, Туреччина залишалась країною НАТО, що виступала проти членства Швеції в альянсі. Анкара висловлювала обурення позицією Фінляндії та Швеції, які не погодили екстрадицію учасникам та прихильникам "Робітничої партії Курдистану" (РПК), яку Туреччина вважає терористичною організацією. Офіційна Анкара вважає, що Швеція та Фінляндія приховують людей, пов'язаних з РПК.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також заявляв, що Євросоюз повинен відкрити шлях для приєднання Анкари до того, як парламент Туреччини схвалить заявку Швеції на приєднання до НАТО.
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