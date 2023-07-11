Байден: союзники по НАТО узгодили формулювання щодо членства України

Країни НАТО "узгодили формулювання" щодо можливості членства України в Альянсі, заявив президент США Джо Байден у вівторок перед зустріччю з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.

"Ми узгодили формулювання, яке ми, ви запропонували щодо майбутньої можливості України вступити до НАТО, - вказав Байден. - Нам потрібно, щоб єдність НАТО тривала".

Раніше у вівторок перед відкриттям саміту НАТО Столтенберг висловив переконання, що Україна "отримає позитивний та потужний" сигнал від учасників саміту, що відбувається в Литві.

"Якщо підсумовувати все, включно з тим, що ми чітко дамо зрозуміти, що Україна стане членом, ми скасуємо План дій щодо членства, ми перетворимо її Збройні сили на справжнє військо НАТО, ми створимо Раду Україна - НАТО. То все це разом буде дуже потужним і позитивним сигналом НАТО для України", - наголосив Столтенберг.



Український президент Володимир Зеленський, який планує взяти участь у саміті у Вільнюсі, у своєму соцмедійному дописі у вівторок назвав "безпрецедентним й абсурдним" те, що, за його інформацією, у Вільнюсі обговорюються формулювання, які не включають часові рамки для запрошення та членства України, а передбачають умови запрошення.

"Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу. А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор. Невизначеність – це слабкість. І я відверто обговорю це на саміті", - наголосив український президент.

Раніше Зеленський в інтерв'ю телеканалу ABC сказав, що НАТО має прямо заявити, що не боїться Росії, а Україні союзні країни повинні надати чіткі гарантії безпеки, поки Київ не зможе приєднатись до Альянсу.

Голос Америки повідомляв, що напередодні поїздки до Європи Байден закликав поки що бути обережними щодо кампанії України щодо вступу до НАТО, заявивши, що Альянс може бути втягнутий у війну з Росією через пакт про взаємну оборону НАТО.

"Я не думаю, що в НАТО є одностайність щодо того, чи приєднувати Україну до сім'ї НАТО зараз, у цей момент, у розпал війни", — сказав Байден в інтерв’ю CNN, яке вийшло в ефір у неділю.