Сунак і Ердоган погодилися щодо важливості продовження Чорноморської зернової угоди

Україна має приєднатися до НАТО "якомога швидше", але тільки після того, як російське повномасштабне вторгнення "закінчиться", заявив CNN міністр оборони Великої Британії Бен Воллес на саміті НАТО у Вільнюсі.

Президент США Джо Байден заявив у неділю, що Україна ще не готова приєднатися до НАТО. "Я повністю згоден зі Сполученими Штатами, що ми не можемо прийняти нового члена в розпал конфлікту. Це просто імпортує війну в Альянс", – сказав Воллес.

Глава британського Міноборони сказав, що країни НАТО повинні "працювати разом, щоб переконатися, що Росія зазнає невдачі у своєму... незаконному вторгненні в Україну", перш ніж дозволити Україні приєднатися до Альянсу. Однак після завершення конфлікту Воллес сказав, що НАТО має бути готовим прийняти Україну.

"Враховуючи, що ми проводимо політику відкритих дверей, важливо заявити, що ми віримо, що Україна дійсно належить до НАТО", - сказав Уоллес, додавши, що Україна зробила деякі необхідні "кроки", щоб туди потрапити, зокрема щодо зміцнення армії та ліквідації корупції. "Коли цей конфлікт закінчиться, ми повинні бути готові якомога швидше прийняти Україну в НАТО", - додав високопосадовець.

Раніше Голос Америки повідомляв, що країни НАТО "узгодили формулювання" щодо можливості членства України в Альянсі, заявив президент США Джо Байден у вівторок перед зустріччю з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Раніше у вівторок перед відкриттям саміту НАТО Столтенберг висловив переконання, що Україна "отримає позитивний та потужний" сигнал від учасників саміту Альянсу.

Тим часом президент України Володимир Зеленський назвав "безпрецедентною і абсурдною" відсутність часових рамок для запрошення України в НАТО.

"Зараз, на шляху до Вільнюса, ми отримали сигнали про те, що обговорюються формулювання без України. І я хочу підкреслити: це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України. Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення (!), і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про «умови» навіть для запрошення України... Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу. А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор", – написав Зеленський у Telegram 11 липня.