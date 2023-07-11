Конгрес США може підтримати довгострокові заходи безпеки для України, вважає американський сенатор

Лідери НАТО у підсумковій заяві щодо України на саміті у Вільнюсі вирішили прибрати умову виконання “Плану щодо набуття членства” (ПДЧ) для України, однак Київ отримає запрошення на вступ в альянс лише тоді, коли усі члени НАТО погодяться на це і коли “будуть виконані умови”. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час прес-конференції у вівторок, 11 липня.

Посадовець, попри багаторазові питання журналістів, відмовився уточнити про які саме умови йдеться.

“У нас є умови, частково, в статті 10 трансатлантичного договору. І звісно, саме союзники мають оцінити, чи повністю виконані ці умови. І це те, стосовно чого союзники мають погодитися”, - сказав Столтенберг.

Стаття 10 Установчого договору НАТО говорить про те, що члени альянсу "за одностайною згодою" можуть запросити до складу НАТО "будь-яку іншу європейську державу, яка здатна сприяти дотриманню принципів цього Договору та сприяти безпеці Північноатлантичного регіону".

Генсек НАТО додав, що строки потенційного членства України в НАТО також не визначені, позаяк запрошення залежить від “умов”. Столтенберг запевнив, що мова комюніке саміту НАТО у Вільнюсі щодо України є одним із “найсильніших” формулювань в історії.

“Ми надіслали чітке політичне повідомлення з формулюванням членства, зокрема з тим формулюванням, яке зараз є в комюніке про запрошення. Ніколи ще, ніколи, не було сильнішого повідомлення від НАТО, коли йдеться як про політичне повідомлення щодо шляху до членства, так і щодо конкретної підтримки з боку союзників НАТО (військової підтримки і практичної щодо того, як забезпечити повну оперативну сумісність). І якщо ви подивитеся на всі процеси членства, то ніколи не було часових рамок для цих процесів. Вони базуються на умовах, так було завжди”, - заявив під час прес-конференції очільник Північноатлантичного союзу.

Глави МЗС НАТО, додав він, будуть регулярно оцінювати прогрес України у здійсненні її реформ на шляху до майбутнього членства. Столтенберг також пояснив, що зупиняє союзників у питанні запрошення України.

Єнс Столтенберг: "Іде повномасштабна війна. І тому, я вважаю, всі союзники погоджуються, що коли війна триває, то не час робити Україну повноправним членом альянсу. Отже, це дві різні речі. Питання управління, корупції, сумісності, які є питаннями незалежно від того, війна це чи ні. А інша проблема – це війна в Україні, яка триває. І ми повинні вирішити обидві ці проблеми. Зрештою, це союзники мають оцінювати, як ми це завжди робимо під час розширення, чи виконуються умови, а потім приймають рішення щодо запрошення".

Очільник альянсу також оголосив, що лідери країн-членів альянсу домовились про нову програму із безпекової та оборонної допомоги Україні, “щоб уможливити перехід від радянської епохи до стандартів, навчання та доктрин НАТО, щоб допомогти відновити український сектор безпеки та оборони”.

НАТО також створить новий формат співпраці з Україною на рівні Ради “НАТО-Україна”. Генсек альянсу назвав її “форумом для консультацій та ухвалення рішень”, на якому члени альянсу зустрічатимуться “як рівні”. Перше засідання цієї Ради відбудеться 12 липня.

На прохання журналістів генсек НАТО пояснив, чим мова підсумкової заяви саміту НАТО у Бухаресті 2008 року відрізняється від мови союзників у заяві саміту 2023 року: “На саміті 2008 року ми заявили, що Україна стане членом, і наступним кроком є виконання Плану із набуття членства. Тепер ми зняли це (цю умову - ред.). Це фактично перетворює цей процес, який завжди складався з двох кроків, в один. Це фактично наближає Україну до членства, і це суттєва відмінність від формулювань 2008 року”.

Єнс Столтенберг підсумував: “Те, на чому сьогодні погодились союзники, це сильне, об'єднане та позитивне повідомлення … та повідомлення про шлях вперед до членства”.

Сьогодні я вирушив у подорож сюди з вірою в рішення, з вірою в партнерів, з вірою в сильне НАТО. В НАТО, яке не вагається, не втрачає час і не оглядається на жодного агресора... І я б хотів, щоб ця віра стала впевненістю – впевненістю в рішеннях, на які ми заслуговуємо

Під час промови генсека НАТО, президент України зустрічався із місцевим населенням у Вільнюсі. Серед іншого, він заявив: "Сьогодні я вирушив у подорож сюди з вірою в рішення, з вірою в партнерів, з вірою в сильне НАТО. В НАТО, яке не вагається, не втрачає час і не оглядається на жодного агресора... І я б хотів, щоб ця віра стала впевненістю – впевненістю в рішеннях, на які ми заслуговуємо".

Перед візитом президент України назвав рішення країн НАТО не запрошувати України до вступу проявом слабкості".

"Україна заслуговує на повагу. Зараз дорогою до Вільнюса ми отримали сигнали, що певні формулювання обговорюються без України. І я хотів би підкреслити, що в цьому формулюванні йдеться про запрошення стати членом НАТО, а не про членство України. Це безпрецедентно і абсурдно, коли не визначені часові рамки ні для запрошення, ні для членства України. При цьому додаються розпливчасті формулювання про «умови» навіть для запрошення України", - написав у Twitter президент України.

На думку Володимира Зеленського, в НАТО "немає готовності ані запросити Україну до НАТО, ані зробити її членом Альянсу. ... Невизначеність – це слабкість"

Саміт НАТО проходить цими днями у столиці Литви Вільнюсі. У середу президент України проведе зустріч із президентом Байденом та візьме участь в інавгураційному засіданні Ради Україна-НАТО.