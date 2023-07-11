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- Голос Америки
Конгрес США може підтримати довгострокові заходи безпеки для України, вважає американський сенатор
Сенатор США Том Тілліс вважає, що американський Конгрес може підтримати довгострокові гарантії безпеки для України, якщо така ідея буде ініційована президентом США Джо Байденом. Тілліс разом з групою законодавців США перебуває у Вільнюсі на саміті НАТО.
"Гадаю перспективи цього дуже гарні, про що свідчить двопартійна група сенаторів, які тут є", - заявив сенатор-республіканець Тілліс, відповідаючи на питання преси про те, чи готовий Конгрес проголосувати за нове фінансування для можливих гарантій безпеки для України, якщо їх просуватиме Байден.
Він додав, що підтримка України в Конгресі буде стабільною та довгостроковою, ща умови постійного діалогу із законодавцями, а також якщо інші країни НАТО виконуватимуть мету зі спрямування 2% ВВП на оборонні видатки.
Потужна довгострокова підтримка союзників - "це те, чого не може собі дозволити Путін", додав Тілліс. Законодавець відкинув ідеї в ЗМІ про те, що розходження в поглядах між партіями становить загрозу для продовження підтримки Україні Конгресом: "Я просто не бачу цього у Вашингтоні".
Крім Тілліса очолює делегацію законодавців США на саміті також і сенаторка-демократка Джин Шагін. В складі делегації - Дік Дурбін, Піт Рікеттс, Ангус Кінг і Ден Салліван. Під час брифінгу для преси Шагін наголосила, що своїм візитом на саміт законодавці демонструють підтримку НАТО, а також України.
"Гадаю послання Україні - це те що ми їх підтримуємо", - додав Тілліс. Інший сенатор-демократ Ден Салліван, відповідаючи на питання про можливе запрошення України до НАТО вказав, що "основний фокус саміту - продовження військової допомоги - це найбільш нагальний пріоритет для НАТО і для України".
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НАТО зніме вимогу ПДЧ для України, але поки не запрошує до альянсу. Столтенберг про підсумкову заяву саміту НАТО щодо України
Лідери НАТО у підсумковій заяві щодо України на саміті у Вільнюсі вирішили прибрати умову виконання “Плану щодо набуття членства” (ПДЧ) для України, однак Київ отримає запрошення на вступ в альянс лише тоді, коли усі члени НАТО погодяться на це і коли “будуть виконані умови”. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час прес-конференції у вівторок, 11 липня.
Посадовець, попри багаторазові питання журналістів, відмовився уточнити про які саме умови йдеться.
“У нас є умови, частково, в статті 10 трансатлантичного договору. І звісно, саме союзники мають оцінити, чи повністю виконані ці умови. І це те, стосовно чого союзники мають погодитися”, - сказав Столтенберг.
Стаття 10 Установчого договору НАТО говорить про те, що члени альянсу "за одностайною згодою" можуть запросити до складу НАТО "будь-яку іншу європейську державу, яка здатна сприяти дотриманню принципів цього Договору та сприяти безпеці Північноатлантичного регіону".
Генсек НАТО додав, що строки потенційного членства України в НАТО також не визначені, позаяк запрошення залежить від “умов”. Столтенберг запевнив, що мова комюніке саміту НАТО у Вільнюсі щодо України є одним із “найсильніших” формулювань в історії.
“Ми надіслали чітке політичне повідомлення з формулюванням членства, зокрема з тим формулюванням, яке зараз є в комюніке про запрошення. Ніколи ще, ніколи, не було сильнішого повідомлення від НАТО, коли йдеться як про політичне повідомлення щодо шляху до членства, так і щодо конкретної підтримки з боку союзників НАТО (військової підтримки і практичної щодо того, як забезпечити повну оперативну сумісність). І якщо ви подивитеся на всі процеси членства, то ніколи не було часових рамок для цих процесів. Вони базуються на умовах, так було завжди”, - заявив під час прес-конференції очільник Північноатлантичного союзу.
Глави МЗС НАТО, додав він, будуть регулярно оцінювати прогрес України у здійсненні її реформ на шляху до майбутнього членства. Столтенберг також пояснив, що зупиняє союзників у питанні запрошення України.
Єнс Столтенберг: "Іде повномасштабна війна. І тому, я вважаю, всі союзники погоджуються, що коли війна триває, то не час робити Україну повноправним членом альянсу. Отже, це дві різні речі. Питання управління, корупції, сумісності, які є питаннями незалежно від того, війна це чи ні. А інша проблема – це війна в Україні, яка триває. І ми повинні вирішити обидві ці проблеми. Зрештою, це союзники мають оцінювати, як ми це завжди робимо під час розширення, чи виконуються умови, а потім приймають рішення щодо запрошення".
Очільник альянсу також оголосив, що лідери країн-членів альянсу домовились про нову програму із безпекової та оборонної допомоги Україні, “щоб уможливити перехід від радянської епохи до стандартів, навчання та доктрин НАТО, щоб допомогти відновити український сектор безпеки та оборони”.
НАТО також створить новий формат співпраці з Україною на рівні Ради “НАТО-Україна”. Генсек альянсу назвав її “форумом для консультацій та ухвалення рішень”, на якому члени альянсу зустрічатимуться “як рівні”. Перше засідання цієї Ради відбудеться 12 липня.
На прохання журналістів генсек НАТО пояснив, чим мова підсумкової заяви саміту НАТО у Бухаресті 2008 року відрізняється від мови союзників у заяві саміту 2023 року: “На саміті 2008 року ми заявили, що Україна стане членом, і наступним кроком є виконання Плану із набуття членства. Тепер ми зняли це (цю умову - ред.). Це фактично перетворює цей процес, який завжди складався з двох кроків, в один. Це фактично наближає Україну до членства, і це суттєва відмінність від формулювань 2008 року”.
Єнс Столтенберг підсумував: “Те, на чому сьогодні погодились союзники, це сильне, об'єднане та позитивне повідомлення … та повідомлення про шлях вперед до членства”.
Сьогодні я вирушив у подорож сюди з вірою в рішення, з вірою в партнерів, з вірою в сильне НАТО. В НАТО, яке не вагається, не втрачає час і не оглядається на жодного агресора... І я б хотів, щоб ця віра стала впевненістю – впевненістю в рішеннях, на які ми заслуговуємоПрезидент України Володимир Зеленський
Під час промови генсека НАТО, президент України зустрічався із місцевим населенням у Вільнюсі. Серед іншого, він заявив: "Сьогодні я вирушив у подорож сюди з вірою в рішення, з вірою в партнерів, з вірою в сильне НАТО. В НАТО, яке не вагається, не втрачає час і не оглядається на жодного агресора... І я б хотів, щоб ця віра стала впевненістю – впевненістю в рішеннях, на які ми заслуговуємо".
Перед візитом президент України назвав рішення країн НАТО не запрошувати України до вступу проявом слабкості".
"Україна заслуговує на повагу. Зараз дорогою до Вільнюса ми отримали сигнали, що певні формулювання обговорюються без України. І я хотів би підкреслити, що в цьому формулюванні йдеться про запрошення стати членом НАТО, а не про членство України. Це безпрецедентно і абсурдно, коли не визначені часові рамки ні для запрошення, ні для членства України. При цьому додаються розпливчасті формулювання про «умови» навіть для запрошення України", - написав у Twitter президент України.
На думку Володимира Зеленського, в НАТО "немає готовності ані запросити Україну до НАТО, ані зробити її членом Альянсу. ... Невизначеність – це слабкість"
Саміт НАТО проходить цими днями у столиці Литви Вільнюсі. У середу президент України проведе зустріч із президентом Байденом та візьме участь в інавгураційному засіданні Ради Україна-НАТО.
- Голос Америки
Мінфін США ввів санкції проти екс-міністра оборони Сербії за сприяння зловмисній діяльності Росії у регіоні
Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на сербського екс-посадовця, що, як сказано у заяві відомства, підкреслює рішучість Сполучених Штатів притягнути до відповідальності тих, хто брав участь у корупційних справах для власних інтересів та завдавав шкоди миру і стабільності на Західних Балканах. Крім того, ці корупційні операції, як сказано у заяві Мінфіну США, сприяють російській зловмисній діяльності в Сербії та регіоні.
“Міністерство фінансів без вагань націлиться на суб’єктів, які зловживають своїм становищем для отримання особистої вигоди, підриваючи при цьому ефективне та демократичне управління на Західних Балканах”, – сказав заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки США Браян Нельсон.
Директор Інформаційного агентства безпеки Сербії, екс-міністр оборони та екс-міністр внутрішніх справ Александар Вулін, сказано у офіційному повідомленні, причетний до транснаціональної організованої злочинності, незаконних операцій з наркотиками та зловживання службовим становищем.
Посадовець використовував свої повноваження для підтримки Росії, надаючи їй платформу для посилення свого впливу в регіоні.
У результаті накладених санкцій, все майно (чи пов’язані з ним транзакції) та інтереси Вуліна у США або у володінні чи під контролем осіб США, заблоковано.
- Голос Америки
Керівництво НАТО і України про "позитивний сигнал" щодо членства в Альянсі. Розбіжності тривають
Керівництво НАТО і України по-різному тлумачать "позитивний сигнал", який НАТО Збирається послати Україні під час саміту Альянсу, що розпочався у Вільнюсі.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив журналістам перед початком зустрічей, що НАТО надішле "чітке повідомлення, позитивне повідомлення" щодо просування України до членства в альянсі.
"Ми надішлемо чітке повідомлення, позитивне повідомлення щодо шляху вперед. Текст спільного комюніке буде оприлюднено через кілька годин сьогодні, коли всі союзники погодять текст. Але я очікую, що союзники погодяться з таким посланням, у якому вкажуть чітко на необхідність наближення України до НАТО, наголосять на тому, що їхні сили оперативно сумісні, з (появою) Ради НАТО-Україна, а також скасуванням вимог щодо Плану дій щодо членства. Йдеться про наближення України до членства в НАТО, яке буде надзвичайно важливим для України, а також демонструє єдність і силу послання, яке союзники по НАТО надсилають Україні", – сказав Столтенберг, виступаючи перед журналістами у Литві.
Тим часом президент України Володимир Зеленський поскаржився на "відсутність готовності" запросити Україну приєднатися до НАТО, посилаючись на повідомлення про обговорення щодо комюніке. Він також обурився тим, що "певні формулювання обговорюються без України".
За словами Зеленського, відсутність чітких формулювань сигналізує про "слабкість" і дає можливість Росії "продовжувати свій терор".
"Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення (!), і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про «умови» навіть для запрошення України, – заявив Зеленський. – Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом альянсу. А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор. Невизначеність – це слабкість".
Про це Зеленський написав у Twitter по дорозі до Вільнюса.
Як зауважує британський часопис Guardian, джерела в НАТО заявили, що, на їхню думку, український лідер завдяки жорсткій публічній дипломатії намагається в останню хвилину вплинути на текст фінальної декларації або комюніке саміту до закриття зустрічі в середу.
Радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що на очікуваній зустрічі у Вільнюсі президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський зможуть скоординувати "всі аспекти" підтримки – військової, економічної та "продовження роботи над демократичними реформами в Києві".
"Сполучені Штати залишаються провідним партнером з підтримки України, а також з підтримки президента Зеленського та українського народу у їхній відважній обороні своєї батьківщини. Тож можливість скоординувати всі аспекти, нашу військову підтримку, нашу економічну підтримку, продовження роботи над демократичними реформами в Києві - президент Байден завжди скористається цією можливістю, і він з нетерпінням чекає наповненої розмови з президентом Зеленським про усі ці питання", – заявив Салліван.
Говорячи конкретно про майбутній вступ України до НАТО, Салліван сказав, "звичайно, президент Зеленський матиме свою точку зору".
"Стосовно того, що буде чітким сигналом, звичайно, президент Зеленський матиме свою точку зору. Президент Байден матиме можливість поговорити з ним як протягом їхніх двосторонніх зустрічей, так і на полях завтрашньої зустрічі. Ми тісно консультувались протягом тривалого часу. Я думаю, що те, що випливе з Вільнюського в комюніке, буде тим, що Україна зможе сприйняти як позитивний сигнал щодо питання про майбутній шлях України до членства", – сказав Салліван.
Україна, яку підтримують у цьому країни Центральної та Східної Європи вважає, що членство в НАТО є єдиною гарантією її безпеки, яка може запобігти тому, щоб Росія не вдалася до нападу на Україну в майбутньому, але США та деякі інші члени альянсу побоюються, що дозвіл Україні приєднатися в майбутньому може бути витлумачений Москвою як ескалація.
- Голос Америки
Навчання українських пілотів на F-16 почнеться в Румунії і Данії у серпні - Міноборони Данії
Коаліція з 11 країн почне навчати українських пілотів керувати винищувачами F-16 в серпні у тренувальному центрі у Данії, а також центр з підготовки буде створено в Румунії, повідомили офіційні особи у вівторок.
"Сподіваюся, ми зможемо побачити результати на початку наступного року", - сказав виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен журналістам на полях саміту лідерів НАТО у столиці Литви Вільнюсі.
При цьому прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте сказав у Вільнюсі: "Щоб українці справді почали використовувати F-16, нам потрібне ще одне "так" від американців, ми маємо американське "так" щодо тренувань, наступний крок, звісно, має бути американське "так" на безпосередньо використання F-16 на полі бою українськими пілотами. Це наступний крок".
Рютте сказав, що Нідерланди працюють зі своїми партнерами, щоб якомога швидше провести необхідну підготовку пілотів ПС ЗСУ, й на зустрічі міністрів оборони країн-союзниць під час саміту у Вільнюсі, щоб пришвидшити процес.
Країни НАТО Данія та Нідерланди очолюють зусилля міжнародної коаліції з підготовки пілотів і допоміжного персоналу, обслуговування літаків і, зрештою, постачання F-16 для України.
Президент України Володимир Зеленський 1 липня заявляв, що графіка навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 немає, нагадує Радіо Свобода. Він сказав, що "деякі партнери з цим затягують, для чого вони це роблять, невідомо".
У травні в Міноборони України казали, що українські військові потребують близько 48 одиниць винищувачів F-16, аби звільнити українські території від російських військ.
У статті використано матеріали Reuters.
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