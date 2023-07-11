Брифінг. Саміт НАТО. Чи узгодили союзники позицію по Україні?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Президент України Зеленський на шляху до Вільнюса критикує партнерів у НАТО за потенційно надто слабке формулювання щодо майбутнього України в Альянсі. Яке формулювання узгодили союзники - говоримо про це із Богданом Цюпином, який працює на саміті. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.