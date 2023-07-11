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Союзники у НАТО розуміють, чому США вирішили надати Україні касетні боєприпаси - Блінкен
Союзники США у НАТО розуміють, чому Вашингтон вирішив надати Україні касетні боєприпаси, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю NBC.
"Кожен союзник, з яким я спілкувався, сказав, що вони розуміють, чому ми це робимо, коли ми це робимо", - сказав Блінкен і повторив, що США надають ці боєприпаси, щоб "заповнити прогалину", оскільки світові запаси боєприпасів вичерпуються.
"Запаси у світі і в Україні не касетних, а звичайних боєприпасів закінчувалися. Вони ось-ось вичерпаються, - пояснив Блінкен. - І тому важкий, але необхідний вибір дати їм касетні боєприпаси зводився до наступного: якщо ми цього не зробимо... тоді у них закінчаться боєприпаси. Якщо у них закінчаться боєприпаси, вони будуть беззахисні".
Блінкен сказав, що союзники працюють над збільшенням виробництва звичайної зброї, але "був би проміжок між моментом, коли ці боєприпаси вичерпалися, і моментом, коли нові боєприпаси могли стати доступними. Ці касетні боєприпаси заповнюють цю прогалину".
Блінкен зазначив, що Україна використовує ці боєприпаси для оборони, а Росія застосовує їх "для агресивної війни".
Впливовий сенатор-республіканець Мітч Макконнелл під час виступу у Конгресі також нині заявив, що касетні боєприпаси США допоможуть Україні завдавати ударів по російських силах і компенсують недостачу стандартних артилерійських снарядів.
За його словами, попри відчутне протистояння цьому рішенню з боку деяких представників Демократичної партії США, "президент зрештою зробив правильний вибір".
"Росія місяцями використовує касетні боєприпаси в Україні. Американські касетні боєприпаси мають значно нижчий відсоток відмов, ніж російські. І хоча ризик боєприпасів, що не вибухнули, не дорівнює нулю, вважати, що війни можна вести без ризику, було б фантазією", - сказав він і додав, що "Україна має вирішувати, чи застосовувати цю ефективну зброю на своїй території".
Також законодавець закликав західних союзників використати саміт НАТО, щоб надати ще більше критично важливих можливостей, "щоб змінити баланс сил на користь України" і "збільшити виробництво критично важливих боєприпасів і відправити на передову системи більшої дальності, більшої складності та більшої смертоносності".
Раніше Голос Америки повідомляв, що під час саміту у Вільнюсі Німеччина оголосила, що надасть Україні новий пакет військової допомоги на 700 мільйонів євро, який включає дві пускові установки Patriot, 40 додаткових бойових машин піхоти Marder, 25 додаткових основних бойових танків Leopard 1 A5, а також п'ять танків Bergepanzer 2. Тим часом Франція оголосила, що приєднується до Великої Британії в постачанні ЗСУ ракет великої дальності SCALP, аналогічні британським Storm Shadow, що дозволить українським силам вражати стаціонарні цілі на великій відстані.
Раніше представник комітету Сенату зі збройних сил демократ Тім Кейн сказав, що у нього є "деякі сумніви" щодо рішення США надіслати касетні бомби в Україну, оскільки це може надихнути інші країни обійти міжнародну конвенцію, що забороняє ці боєприпаси. Разом з тим він додав, що українські військові не використовуватимуть ці боєприпаси проти російських цивільних, додавши, що Київ дав запевнення, які були викладені Білим домом у п’ятницю. А конгресвумен-демократка Барбара Лі закликала адміністрацію Байдена переглянути цей крок.
Речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі виступив на захист рішення адміністрації та сказав, що Сполучені Штати дуже зосереджені на зусиллях з розмінування в Україні: "Ми дуже усвідомлюємо занепокоєння щодо жертв серед цивільного населення та нерозірваних боєприпасів, які підхоплюють цивільні особи або діти та отримують поранення".
Касетні боєприпаси заборонені понад 100 країнами. Росія, Україна та США не підписали Конвенцію про касетні боєприпаси, яка забороняє виробництво, накопичення, використання та передачу цієї зброї.
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- Голос Америки
Міжнародна коаліція для навчань українських пілотів на F-16 офіційно сформована - Резніков
Коаліція для підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 офіційно сформована, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
"Сьогодні 11 держав-партнерів + Україна підписали Меморандум, в якому визначено умови. Я особливо вдячний Данії та Нідерландам за їх видатне лідерство в цьому процесі", - написав він у Twitter.
Резніков також додав: "Українські пілоти, техніки та допоміжний персонал візьмуть участь у навчальній програмі; є можливість включення в програму інших типів винищувачів; коаліція готова розглянути інші способи надання Україні повністю функціональних можливостей F-16".
Український міністр оборони зазначив, що F-16 захищатимуть небо України та східний фланг НАТО, й Повітряні сили України готові освоювати їх якомога швидше. Меморандум підписали очільники оборонних відомств Данії, Нідерландів, Бельгії, Люксембургу, Канади, Польщі, Норвегії, Швеції, Португалії, Румунії та Великої Британії.
Раніше Голос Америки повідомляв, що коаліція з 11 країн почне навчати українських пілотів керувати винищувачами F-16 в серпні у тренувальному центрі у Данії, а також центр з підготовки буде створено в Румунії.
"Сподіваюся, ми зможемо побачити результати на початку наступного року", - сказав виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен журналістам на полях саміту лідерів НАТО у Вільнюсі.
При цьому прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте сказав: "Щоб українці справді почали використовувати F-16, нам потрібне ще одне "так" від американців, ми маємо американське "так" щодо тренувань, наступний крок, звісно, має бути американське "так" на безпосередньо використання F-16 на полі бою українськими пілотами. Це наступний крок".
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НАТО схвалило "всеохопний план" оборони вперше після Холодної війни - Столтенберг
Країни НАТО схвалили “найбільш всеохопний оборонний план з часів Холодної війни”, спрямований на відповідь двом основним загрозам: Росії та тероризму. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вівторок, 11 липня.
За словами очільника військово-політичного союзу, новий оборонний план НАТО підкріплений зобов’язанням членів Альянсу “інвестувати більше в оборону”.
В рамках плану союзники створять оборонну силу "високої боєготовності" чисельністю приблизно 300 000 військових. Ці сили включатимуть повітряні та військово-морські компоненти, заявив Столтенберг.
На Twitter-сторінці місії Словаччини в НАТО в повідомленні про новий план оборони мовиться, що це “справжня зміна поколінь у нашому стримуванні та обороні, що дає нам змогу захищати кожен дюйм території Альянсу в будь-який час. Зберігати нас у безпеці силою та єдністю – це НАТО”.
Як повідомляв Голос Америки, у вівторок 11 липня генсек НАТО також оголосив, що союзники знімають ПДЧ для України (план щодо набуття членства), але запрошення на вступ до Альянсу Київ зможе отримати лише тоді, коли усі члени НАТО погодяться на це і коли “будуть виконані умови”.
Факт: 5 російських спортсменок зареєструвались на Арабських спортивних іграх під виглядом сирійок
П'ять спортсменок з Росії зареєструвалися у складі збірної Сирії на Арабських спортивних іграх в Алжирі, відомих раніше як Панарабські ігри.
Російські спортсменки зрікаються громадянства та міняють імена для незаконної участі у змаганнях під прапорами Сирії
Спортивні правила (зокрема підзаконний акт до правила 41 Олімпійської хартії) передбачають трирічний тайм-аут для спортсменів, які змінили громадянство, перш ніж їм буде дозволено представляти нову країну. Змагання під фальшивою національною ідентичністю є серйозним порушенням, нагадує проект Голосу Америки Поліграф.
Поліграф також здійснив власне розслідування та підтвердив заяву російського спортивного журналіста Сергія Лісіна про те, що спортсменки з Росії вдалися до зміни громадянства і навіть імені та дати народження, щоб незаконно увійти до збірної Сирії та взяти участь у змаганнях.
Змагання у Алжирі організовуються кожні чотири роки Союзом арабських олімпійських комітетів, що складається з 22 членів.
5 спортсменок, про яких йдеться, були громадянками Росії та членами російських національних збірних. Натомість міжнародні спортивні правила забороняють спортсмену мати більше однієї “спортивної національності” одночасно.
Дарія Джеджула
Міністерство спорту Росії включило Дар'ю Андріївну Джеджулу, 19 листопада 1995 року народження, до списку кандидатів у збірну Росії з бадмінтону 2023 року.
На веб-сайті Всесвітньої федерації бадмінтону вона також вказана як Дарія Джеджула, яка народилася 19 листопада 1995 року, представляє Росію. На сайті Арабських спортивних ігор 2023 року вона значиться у складі сирійської збірної під іншим ім'ям - Даша Дедхула - і з іншою датою народження - 18 листопада 1999 року.
Фотографії, опубліковані на сайті Федерації бадмінтону Республіки Татарстан і в російській онлайн-соцмережі та соціальній мережі «ВКонтакте» (раніше «ВКонтакте»), підтверджують, що учасниця збірної Росії з бадмінтону Дар’я Джеджула і учасниця збірної Сирії з бадмінтону Даша Дедхула — одна і та сама людина.
Дарія Малкова
Малкова Дар'я Василівна, 16 листопада 2000 року народження, зарахована Мінспорту Росії до складу збірної Росії з велоспорту на 2023 рік.
На веб-сайті Арабських спортивних ігор 2023 року вона зареєстрована як сирійська велогонщиця Дарі Малко, яка народилася 4 липня 2001 року.
5 липня в інтерв'ю телеграм-каналу Baza і сайту "Матч-ТВ" Дар'я Малкова підтвердила, що зареєстрована у складі збірної Сирії. Вона стверджувала, що зараз тренується в Сирії, але наполягала, що не збирається змагатися в Алжирі і нічого не знає про те, що була зареєстрована як сирійська велогонщиця.
Тетяна Малкова
Малкова Тетяна Василівна, 26 грудня 2005 року народження, перебуває у складі збірної Росії з велоспорту на 2023 рік. 20-22 червня Малькова брала участь у чемпіонаті Росії з велоспорту у Воронезькій області.
На сайті Арабських спортивних ігор 2023 Малкова зареєстрована як спортсменка з Сирії під вигаданим іменем Татя Малко, а дата народження змінена на 25 грудня 2005 року.
В інтерв’ю РІА Новини 5 липня Малкова підтвердила, що вона та її сестра Дарія Малкова зареєстровані як сирійські велогонщики в Алжирі, але сказала, що «не планує брати участь у Панарабських іграх».
Карина Полудкіна
На початку липня Карина Полудкіна брала участь в молодіжному чемпіонаті Росії з легкої атлетики в Єкатеринбурзі.
На веб-сайті World Athletics, міжнародної керівної організації з легкої атлетики, Карина Полудкіна вказана як російська спортсменка, яка народилася 16 вересня 2003 року.
На сайті Арабських спортивних ігор 2023 року вона зареєстрована як учасниця національної збірної Сирії Каріна Полуд, яка народилася 15 вересня 2003 року. 6 липня в інтерв'ю телеканалу "Матч" Полудкіна заявила, що була зареєстрована у складі збірної Сирії без її відома.
Анастасія Сорокіна
Міжнародна федерація водних видів спорту World Aquatics вказує Сорокіну як російську спортсменку, яка народилася 1 червня 2004 року. За словами тренера збірної Росії з плавання Сергія Колобкова, Сорокіна входить до цієї команди. Сорокіна зареєстрована як член національної збірної Сирії на Арабських спортивних іграх під ім'ям Енас Соркіне, народилася 31 травня 2004 року.
5 липня в інтерв'ю російському спортивному сайту Sports.ru Сорокіна зізналася, що збиралася брати участь в Арабських спортивних іграх у складі збірної Сирії під вигаданим ім'ям і прізвищем і з фальшивою датою народження: «Мені запропонували конкурс як комерційний старт; організатори сказали, що проблем не буде. У підсумку, коли ситуація змінилася, ми вирішили знятися з конкурсу, щоб не було проблем».
Раніше 5 липня Мінспорту Росії заявило, що російські спортсмени не беруть участі в Арабських спортивних іграх і не заявляли про зміну громадянства, «за винятком двох осіб». ТАСС цитує міністерство, назвавши цих двох спортсменок Мілану Мугу (дзюдо) і Олександру Максимову (художня гімнастика), зазначивши, що вони були серед спортсменів, які офіційно представляють збірну Сирії, але «не були включені в затверджені списки кандидатів у спортивні команди» Російської Федерації на 2023 рік».
НАТО зніме вимогу ПДЧ для України, але поки не запрошує до альянсу. Столтенберг про підсумкову заяву саміту НАТО щодо України
Лідери НАТО у підсумковій заяві щодо України на саміті у Вільнюсі вирішили прибрати умову виконання “Плану щодо набуття членства” (ПДЧ) для України, однак Київ отримає запрошення на вступ в альянс лише тоді, коли усі члени НАТО погодяться на це і коли “будуть виконані умови”. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час прес-конференції у вівторок, 11 липня.
Посадовець, попри багаторазові питання журналістів, відмовився уточнити про які саме умови йдеться.
“У нас є умови, частково, в статті 10 трансатлантичного договору. І звісно, саме союзники мають оцінити, чи повністю виконані ці умови. І це те, стосовно чого союзники мають погодитися”, - сказав Столтенберг.
Стаття 10 Установчого договору НАТО говорить про те, що члени альянсу "за одностайною згодою" можуть запросити до складу НАТО "будь-яку іншу європейську державу, яка здатна сприяти дотриманню принципів цього Договору та сприяти безпеці Північноатлантичного регіону".
Генсек НАТО додав, що строки потенційного членства України в НАТО також не визначені, позаяк запрошення залежить від “умов”. Столтенберг запевнив, що мова комюніке саміту НАТО у Вільнюсі щодо України є одним із “найсильніших” формулювань в історії.
“Ми надіслали чітке політичне повідомлення з формулюванням членства, зокрема з тим формулюванням, яке зараз є в комюніке про запрошення. Ніколи ще, ніколи, не було сильнішого повідомлення від НАТО, коли йдеться як про політичне повідомлення щодо шляху до членства, так і щодо конкретної підтримки з боку союзників НАТО (військової підтримки і практичної щодо того, як забезпечити повну оперативну сумісність). І якщо ви подивитеся на всі процеси членства, то ніколи не було часових рамок для цих процесів. Вони базуються на умовах, так було завжди”, - заявив під час прес-конференції очільник Північноатлантичного союзу.
Глави МЗС НАТО, додав він, будуть регулярно оцінювати прогрес України у здійсненні її реформ на шляху до майбутнього членства. Столтенберг також пояснив, що зупиняє союзників у питанні запрошення України.
Єнс Столтенберг: "Іде повномасштабна війна. І тому, я вважаю, всі союзники погоджуються, що коли війна триває, то не час робити Україну повноправним членом альянсу. Отже, це дві різні речі. Питання управління, корупції, сумісності, які є питаннями незалежно від того, війна це чи ні. А інша проблема – це війна в Україні, яка триває. І ми повинні вирішити обидві ці проблеми. Зрештою, це союзники мають оцінювати, як ми це завжди робимо під час розширення, чи виконуються умови, а потім приймають рішення щодо запрошення".
Очільник альянсу також оголосив, що лідери країн-членів альянсу домовились про нову програму із безпекової та оборонної допомоги Україні, “щоб уможливити перехід від радянської епохи до стандартів, навчання та доктрин НАТО, щоб допомогти відновити український сектор безпеки та оборони”.
НАТО також створить новий формат співпраці з Україною на рівні Ради “НАТО-Україна”. Генсек альянсу назвав її “форумом для консультацій та ухвалення рішень”, на якому члени альянсу зустрічатимуться “як рівні”. Перше засідання цієї Ради відбудеться 12 липня.
На прохання журналістів генсек НАТО пояснив, чим мова підсумкової заяви саміту НАТО у Бухаресті 2008 року відрізняється від мови союзників у заяві саміту 2023 року: “На саміті 2008 року ми заявили, що Україна стане членом, і наступним кроком є виконання Плану із набуття членства. Тепер ми зняли це (цю умову - ред.). Це фактично перетворює цей процес, який завжди складався з двох кроків, в один. Це фактично наближає Україну до членства, і це суттєва відмінність від формулювань 2008 року”.
Єнс Столтенберг підсумував: “Те, на чому сьогодні погодились союзники, це сильне, об'єднане та позитивне повідомлення … та повідомлення про шлях вперед до членства”.
Сьогодні я вирушив у подорож сюди з вірою в рішення, з вірою в партнерів, з вірою в сильне НАТО. В НАТО, яке не вагається, не втрачає час і не оглядається на жодного агресора... І я б хотів, щоб ця віра стала впевненістю – впевненістю в рішеннях, на які ми заслуговуємоПрезидент України Володимир Зеленський
Під час промови генсека НАТО, президент України зустрічався із місцевим населенням у Вільнюсі. Серед іншого, він заявив: "Сьогодні я вирушив у подорож сюди з вірою в рішення, з вірою в партнерів, з вірою в сильне НАТО. В НАТО, яке не вагається, не втрачає час і не оглядається на жодного агресора... І я б хотів, щоб ця віра стала впевненістю – впевненістю в рішеннях, на які ми заслуговуємо".
Перед візитом президент України назвав рішення країн НАТО не запрошувати України до вступу проявом слабкості".
"Україна заслуговує на повагу. Зараз дорогою до Вільнюса ми отримали сигнали, що певні формулювання обговорюються без України. І я хотів би підкреслити, що в цьому формулюванні йдеться про запрошення стати членом НАТО, а не про членство України. Це безпрецедентно і абсурдно, коли не визначені часові рамки ні для запрошення, ні для членства України. При цьому додаються розпливчасті формулювання про «умови» навіть для запрошення України", - написав у Twitter президент України.
На думку Володимира Зеленського, в НАТО "немає готовності ані запросити Україну до НАТО, ані зробити її членом Альянсу. ... Невизначеність – це слабкість"
Саміт НАТО проходить цими днями у столиці Литви Вільнюсі. У середу президент України проведе зустріч із президентом Байденом та візьме участь в інавгураційному засіданні Ради Україна-НАТО.
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