Союзники у НАТО розуміють, чому США вирішили надати Україні касетні боєприпаси - Блінкен

Союзники США у НАТО розуміють, чому Вашингтон вирішив надати Україні касетні боєприпаси, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю NBC.

"Кожен союзник, з яким я спілкувався, сказав, що вони розуміють, чому ми це робимо, коли ми це робимо", - сказав Блінкен і повторив, що США надають ці боєприпаси, щоб "заповнити прогалину", оскільки світові запаси боєприпасів вичерпуються.

"Запаси у світі і в Україні не касетних, а звичайних боєприпасів закінчувалися. Вони ось-ось вичерпаються, - пояснив Блінкен. - І тому важкий, але необхідний вибір дати їм касетні боєприпаси зводився до наступного: якщо ми цього не зробимо... тоді у них закінчаться боєприпаси. Якщо у них закінчаться боєприпаси, вони будуть беззахисні".

Блінкен сказав, що союзники працюють над збільшенням виробництва звичайної зброї, але "був би проміжок між моментом, коли ці боєприпаси вичерпалися, і моментом, коли нові боєприпаси могли стати доступними. Ці касетні боєприпаси заповнюють цю прогалину".

Блінкен зазначив, що Україна використовує ці боєприпаси для оборони, а Росія застосовує їх "для агресивної війни".

Впливовий сенатор-республіканець Мітч Макконнелл під час виступу у Конгресі також нині заявив, що касетні боєприпаси США допоможуть Україні завдавати ударів по російських силах і компенсують недостачу стандартних артилерійських снарядів.

За його словами, попри відчутне протистояння цьому рішенню з боку деяких представників Демократичної партії США, "президент зрештою зробив правильний вибір".

"Росія місяцями використовує касетні боєприпаси в Україні. Американські касетні боєприпаси мають значно нижчий відсоток відмов, ніж російські. І хоча ризик боєприпасів, що не вибухнули, не дорівнює нулю, вважати, що війни можна вести без ризику, було б фантазією", - сказав він і додав, що "Україна має вирішувати, чи застосовувати цю ефективну зброю на своїй території".

Також законодавець закликав західних союзників використати саміт НАТО, щоб надати ще більше критично важливих можливостей, "щоб змінити баланс сил на користь України" і "збільшити виробництво критично важливих боєприпасів і відправити на передову системи більшої дальності, більшої складності та більшої смертоносності".

Раніше Голос Америки повідомляв, що під час саміту у Вільнюсі Німеччина оголосила, що надасть Україні новий пакет військової допомоги на 700 мільйонів євро, який включає дві пускові установки Patriot, 40 додаткових бойових машин піхоти Marder, 25 додаткових основних бойових танків Leopard 1 A5, а також п'ять танків Bergepanzer 2. Тим часом Франція оголосила, що приєднується до Великої Британії в постачанні ЗСУ ракет великої дальності SCALP, аналогічні британським Storm Shadow, що дозволить українським силам вражати стаціонарні цілі на великій відстані.

Раніше представник комітету Сенату зі збройних сил демократ Тім Кейн сказав, що у нього є "деякі сумніви" щодо рішення США надіслати касетні бомби в Україну, оскільки це може надихнути інші країни обійти міжнародну конвенцію, що забороняє ці боєприпаси. Разом з тим він додав, що українські військові не використовуватимуть ці боєприпаси проти російських цивільних, додавши, що Київ дав запевнення, які були викладені Білим домом у п’ятницю. А конгресвумен-демократка Барбара Лі закликала адміністрацію Байдена переглянути цей крок.

Речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі виступив на захист рішення адміністрації та сказав, що Сполучені Штати дуже зосереджені на зусиллях з розмінування в Україні: "Ми дуже усвідомлюємо занепокоєння щодо жертв серед цивільного населення та нерозірваних боєприпасів, які підхоплюють цивільні особи або діти та отримують поранення".

Касетні боєприпаси заборонені понад 100 країнами. Росія, Україна та США не підписали Конвенцію про касетні боєприпаси, яка забороняє виробництво, накопичення, використання та передачу цієї зброї.