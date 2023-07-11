Умови запрошення України до НАТО. Деталі з Вільнюса. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. НАТО зніме вимогу ПДЧ для України. Що це означає, які умови? Заяви президента США Джо Байдена та генсекретаря НАТО Столтенберга у Вільнюсі. Деталі з саміту від кореспондента Голосу Америки. Джон Кірбі пояснив позицію США щодо умов запрошення України до НАТО. Які заяви щодо саміту НАТО лунають в Конгресі США. “Нацбезпека США має 5 основних викликів”, – генерал ВПС США Чарльз Браун. Тисяча людей приїхала до боснійського містечка Сребрениці вшанувати жертв геноциду. Перспективи трибуналу для Росії на базі ООН. Аби захистити та зберегти культурну спадщину, у ЗСУ створюється спеціальний підрозділ.