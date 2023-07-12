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Студія Вашингтон

Саміт НАТО – головне для України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Саміт НАТО – головне для України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Саміт НАТО – головне для України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Країни НАТО "узгодили формулювання" щодо можливості членства України в Альянсі. Про це заявив президент США Джо Байден. Лідери НАТО у підсумковій заяві щодо України вирішили прибрати умову виконання “Плану щодо набуття членства” для України, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Президент Зеленський прибув до Вільнюса. За ходом саміту у литовській столиці стежить наш європейський кореспондент Богдан Цюпин.

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