Саміт НАТО – головне для України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Країни НАТО "узгодили формулювання" щодо можливості членства України в Альянсі. Про це заявив президент США Джо Байден. Лідери НАТО у підсумковій заяві щодо України вирішили прибрати умову виконання “Плану щодо набуття членства” для України, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Президент Зеленський прибув до Вільнюса. За ходом саміту у литовській столиці стежить наш європейський кореспондент Богдан Цюпин.
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