Із Вільнюса Росія отримує сигнал, що час не на її боці - Білий дім

Західні союзники забезпечать довгосторокві інвестиції на підтримку українського війська, заявила пресі Директорка Ради з нацбезпеки США Аманда Слоут в середу.

Декларація, яку оголосять лідери G7 разом із президентом України Володимиром Зеленським надішле "потужний сигнал Росії, що час не на її боці", а також започаткує процес довгострокової підтримки України, додала Слоут.

"Сполучені Штати разом з лідерами "Групи Семи" оголосять наш намір допомогти Україні розбудувати військо, здатне захиститись та стримати майбутній напад", - каже посадовиця.

Декларація означатиме початок двосторонніх перемовин з Україною, а також забезпечить "довгострокові інвестиції у майбутнє українських Збройних сил", підтримку економіки, покращення стандартів управління.

"Загалом, ми переконані, що декларація, яку ми сьогодні оголосимо, спрямована на забезпечення майбутнього України як вільної, незалежної, демократичної та суверенної країни", - каже Слоут.

Слоут відзначила прогрес, якого досягнула Україна, але наголосила на важливості подальших реформ. "Ми визнаємо, що Україна вже досягнула значного прогресу в плані реформ, - заявила посадовиця, - однак як заявив президент (США Джо Байден - ред.), і як чітко вказано в комюніке, Україні потрібно провести подальші демократичні та безпекові реформи".

Щоб забезпечити реформи, Україна, за очікуваннями, складе нову "щорічну національну програму", яку міністри закордонних справ країн-союзниць переглядатимуть щороку.

"Як ми бачили в обговоренні комюніке, все в Альянсі є консенсусним рішенням, і як я казала, щорічну національну програму визначатиме Україна в плані реформ та прогресу, якого вона хоче досягнути", - каже Слоут.

Напередодні лідери НАТО у підсумковій заяві щодо України на саміті у Вільнюсі вирішили прибрати умову виконання “Плану щодо набуття членства” (ПДЧ) для України, однак Київ отримає запрошення на вступ в альянс лише тоді, коли усі члени НАТО погодяться на це і коли “будуть виконані умови”.