Зеленський: Саміт НАТО - вагомий успіх для України

Президент України Володимир Зеленський високо оцінив результати саміту НАТО, який відбувається в Литві. Він висловив вдячність союзникам за "практичну і безпрецедентну підтримку".

"Результат саміту НАТО у Вільнюсі – дуже потрібний, і це вагомий успіх для України. І я вдячний усім країнам НАТО за дуже практичну і безпрецедентну підтримку, беручи до уваги десятиліття наших відносин, - заявив Зеленський у виступі поряд з лідерами "Групи Семи" у Вільнюсі. - Сьогодні є безпекові гарантії для України на шляху до НАТО".

Він додав, що Україна з країнами Групи Семи координує механізм безпекових гарантій, які мають бути забезпечені через домовленості із нашими ключовими партнерами, двосторонні і багатосторонні угоди.

"Українська делегація повертається додому із суттєвою безпековою перемогою для України, нашої країни, для наших людей, дітей. Це відкриває для нас нові можливості у плані оборони. І я вдячний усім, хто зробив це можливим", - додав він.

Раніше у середу радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що цей саміт НАТО надсилає потужний сигнал Росії.

"Я б сказав, що три речі відрізняють [цей саміт] з точки зору повідомлення, яке надсилається Росії. По-перше, на саміті присутні більше союзників НАТО ніж будь-коли. По-друге, є Фінляндія. Незабаром приєднується новий член альянсу – Швеція, дякуючи Туреччині, яка зробила позитивну заяву вчора. І по-третє, якщо ви подивитесь на деталі документа, опублікованого вчора союзниками, цей документ зазначає, що НАТО більш організований, координований, оснащений і укомплектований, щоб надіслати потужний стримуючий сигнал Росії", - заявив він.

Західні союзники забезпечать довгострокові інвестиції на підтримку українського війська, заявила пресі Директорка Ради з нацбезпеки США Аманда Слоут в середу.

Декларація, яку оголосять лідери G7 разом із президентом України Володимиром Зеленським надішле "потужний сигнал Росії, що час не на її боці", а також започаткує процес довгострокової підтримки України, додала Слоут.