Брифінг. Другий день саміту НАТО: які результати для України?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Підсумовуємо другий день саміту НАТО та результати для України. Гості ефіру - європейський кореспондент Голосу Америки Богдан Цюпин, колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк, професор НАУКМА Тарас Кузьо. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.