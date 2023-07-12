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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Другий день саміту НАТО: які результати для України?

Брифінг. Другий день саміту НАТО: які результати для України?
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Брифінг. Другий день саміту НАТО: які результати для України?

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Підсумовуємо другий день саміту НАТО та результати для України. Гості ефіру - європейський кореспондент Голосу Америки Богдан Цюпин, колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк, професор НАУКМА Тарас Кузьо. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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