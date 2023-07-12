"Що мені сказати своєму синові?" Емоції українців та західних політиків на форумі НАТО у Вільнюсі

Після першого дня саміту НАТО у Литві стало зрозуміло, що Україна не отримає чіткого запрошення до військового блоку. У спільному комюніке очільників країн-членів Альянсу йдеться про військову підтримку України, створення Ради Україна-НАТО, скасування одного з етапів на шляху до членства, так званого ПДЧ та жодного слова про конкретні часові рамки вступу.

Президент України Володимир Зеленський високо оцінив результати саміту НАТО, який відбувається в Литві. Він висловив вдячність союзникам за "практичну і безпрецедентну підтримку".

"Результат саміту НАТО у Вільнюсі – дуже потрібний, і це вагомий успіх для України. І я вдячний усім країнам НАТО за дуже практичну і безпрецедентну підтримку, беручи до уваги десятиліття наших відносин, - заявив Зеленський у виступі поряд з лідерами "Групи Семи" у Вільнюсі. - Сьогодні є безпекові гарантії для України на шляху до НАТО". Все ж позиція союзників викликала критику серед представників України.

На другий день саміту у ході відкритого форуму у Вільнюсі до радника з питань національної безпеки США Джейка Саллівана доволі жорстко звернулась Дарія Каленюк, виконавча директорка українського Центру протидії корупції. У своєму запитанні-промові вона згадала про свого маленького сина, який фактично виріс на війні.

«Я йому сказала, що їду на зустріч із Байденом, щоб він запросив нас у НАТО і ти не мав спати у коридорі (через повітряні атаки Росії ред.). У п’ятницю я повернусь у Київ. Джейк, порадьте мені, що я маю сказати своєму сину, що президент Байден не запросив Україну в НАТО, тому що він боїться Росії, боїться, що Росія виграє, а Україна переможе? Чи можливо є залаштункові переговори з Кремлем, щоб досягнути нової угоди Мінськ-3? Чи маю я готувати свого сина бути солдатом у війни проти Росії через 7 років коли він стане повнолітнім?» - емоційно запитала у Саллівана Каленюк.

Джейк Салліван спробував відповісти українці стримано. Про те, що США та весь світ «в захваті від хоробрості та відваги кожного громадянина України, який протистоїть жорстокій війні Росії». Та відкинув звинувачення у підкилимних домовленостях з Кремлем.

«Дещо з того, що ви сказали у своїх зауваженнях про мотиви, я вважаю, було абсолютно необґрунтованим і невиправданим. Президент сказав просто, що він не готовий зараз бачити Україну в НАТО, тому що це означало б, що Сполучені Штати й Альянс зараз будуть у стані війни з Росією», - заявив Салліван.

Також, радник з питань нацбезпеки США натякнув, що варто було б подякувати американцям за військову допомогу Україні.

«Американський народ, який солідарний зі сміливим українським народом і готовий давати більше дійсно заслуговує на певний рівень вдячності з боку нашого уряду і від решти світу, так само як і інші союзники», - підсумував свою думку Салліван.

Напередодні розкритикував позицію НАТО, щодо членства України в Альянсі та президент України Володимир Зеленський. Ось, що він написав у своєму Twitter:

«Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу. А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор. Невизначеність – це слабкість.»

На закиди українського президента відповів міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. У коментарі The Guardian він зауважив, що Україна мала б краще акцентувати на вдячності заходу за допомогу. Він пояснив, що надання Києву допомоги вимагає важких політичних переговорів всередині країн та компромісу із виборцями.

Воллес також згадав про неприємні відчуття, коли торік їздив в Україну, а йому замість слів вдячності вручили список бажаного озброєння.

"Ви знаєте ми не Amazon. Я так і сказав їм торік, після того, як проїхав 11 годин, а мені вручили список закупів”, - ображено заявив Воллес.