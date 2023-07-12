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"Що мені сказати своєму синові?" Емоції українців та західних політиків на форумі НАТО у Вільнюсі
Після першого дня саміту НАТО у Литві стало зрозуміло, що Україна не отримає чіткого запрошення до військового блоку. У спільному комюніке очільників країн-членів Альянсу йдеться про військову підтримку України, створення Ради Україна-НАТО, скасування одного з етапів на шляху до членства, так званого ПДЧ та жодного слова про конкретні часові рамки вступу.
Президент України Володимир Зеленський високо оцінив результати саміту НАТО, який відбувається в Литві. Він висловив вдячність союзникам за "практичну і безпрецедентну підтримку".
"Результат саміту НАТО у Вільнюсі – дуже потрібний, і це вагомий успіх для України. І я вдячний усім країнам НАТО за дуже практичну і безпрецедентну підтримку, беручи до уваги десятиліття наших відносин, - заявив Зеленський у виступі поряд з лідерами "Групи Семи" у Вільнюсі. - Сьогодні є безпекові гарантії для України на шляху до НАТО". Все ж позиція союзників викликала критику серед представників України.
На другий день саміту у ході відкритого форуму у Вільнюсі до радника з питань національної безпеки США Джейка Саллівана доволі жорстко звернулась Дарія Каленюк, виконавча директорка українського Центру протидії корупції. У своєму запитанні-промові вона згадала про свого маленького сина, який фактично виріс на війні.
«Я йому сказала, що їду на зустріч із Байденом, щоб він запросив нас у НАТО і ти не мав спати у коридорі (через повітряні атаки Росії ред.). У п’ятницю я повернусь у Київ. Джейк, порадьте мені, що я маю сказати своєму сину, що президент Байден не запросив Україну в НАТО, тому що він боїться Росії, боїться, що Росія виграє, а Україна переможе? Чи можливо є залаштункові переговори з Кремлем, щоб досягнути нової угоди Мінськ-3? Чи маю я готувати свого сина бути солдатом у війни проти Росії через 7 років коли він стане повнолітнім?» - емоційно запитала у Саллівана Каленюк.
Джейк Салліван спробував відповісти українці стримано. Про те, що США та весь світ «в захваті від хоробрості та відваги кожного громадянина України, який протистоїть жорстокій війні Росії». Та відкинув звинувачення у підкилимних домовленостях з Кремлем.
«Дещо з того, що ви сказали у своїх зауваженнях про мотиви, я вважаю, було абсолютно необґрунтованим і невиправданим. Президент сказав просто, що він не готовий зараз бачити Україну в НАТО, тому що це означало б, що Сполучені Штати й Альянс зараз будуть у стані війни з Росією», - заявив Салліван.
Також, радник з питань нацбезпеки США натякнув, що варто було б подякувати американцям за військову допомогу Україні.
«Американський народ, який солідарний зі сміливим українським народом і готовий давати більше дійсно заслуговує на певний рівень вдячності з боку нашого уряду і від решти світу, так само як і інші союзники», - підсумував свою думку Салліван.
Напередодні розкритикував позицію НАТО, щодо членства України в Альянсі та президент України Володимир Зеленський. Ось, що він написав у своєму Twitter:
«Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу. А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор. Невизначеність – це слабкість.»
На закиди українського президента відповів міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. У коментарі The Guardian він зауважив, що Україна мала б краще акцентувати на вдячності заходу за допомогу. Він пояснив, що надання Києву допомоги вимагає важких політичних переговорів всередині країн та компромісу із виборцями.
Воллес також згадав про неприємні відчуття, коли торік їздив в Україну, а йому замість слів вдячності вручили список бажаного озброєння.
"Ви знаєте ми не Amazon. Я так і сказав їм торік, після того, як проїхав 11 годин, а мені вручили список закупів”, - ображено заявив Воллес.
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- Голос Америки
Президент США Джо Байден – промова у Вільнюсі після саміту НАТО. Наживо з перекладом українською
Президент США Джо Байден виступає із промовою в Університеті Вільнюса після саміту НАТО. Під час виступу президент підкреслить, як США разом із союзниками та партнерами підтримують Україну, захищають демократичні цінності та вживають заходів для подолання глобальних викликів. Дивіться промову наживо з перекладом українською в ефірі спецвипуску Голосу Америки.
А також: підсумки промови та саміту НАТО від ведучих Голосу Америки та кореспондента у Вільнюсі.
Початок трансляції: 12 липня о 19:45 за Києвом.
"Ми допоможемо Україні побудувати потужну боєздатну оборону", – Джо Байден. Відео
"Члени G7 оприлюднюють спільну декларацію про підтримку України, щоб прояснити: наша підтримка триватиме на довге майбутнє… Ми допоможемо Україні побудувати потужну боєздатну оборону", – президент США Джо Байден
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Безпекові зобов'язання від G7 не є заміною членству в НАТО – прем'єр Британії Сунак
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав домовленість країн "Групи семи" про довгострокову двосторонню безпеку "новою вершиною міжнародної підтримки України".
Виступаючи на прес-конференції у Вільнюсі після завершення саміту НАТО, голова британського уряду сказав, що союзники також "подвоюють" підтримку України.
Він висловив впевненість, що довгострокові домовленості щодо безпеки з країнами групи семи індустріалізованих держав Заходу зможуть захистити Україну, розірвати цикл російського насильства і допомогти покласти край війні з Росією.
Він також додав, що угоди про безпеку не є заміною членству в НАТО.
"Разом з нашими партнерами з G7 ми домовилися забезпечити довгострокову двосторонню безпеку, якої Україна потребує. Ці зобов’язання знаменують нову вершину міжнародної підтримки України, і я хочу чітко зазначити, що вони не є заміною членству в НАТО. Комюніке саміту повторює тривалу позицію Великої Британії про те, що майбутнє України в НАТО, і цього тижня ми зробили великий крок до приєднання України до альянсу", – сказав Сунак.
Він відзначив, що усунувши потребу в Плані дій щодо членства, НАТО скоротило шлях України до членства в альянсі. Також він наголосив, що вперше на засіданні Ради НАТО-Україна, за столом "як рівний" сидів президент України Володимир Зеленський.
Сунак відкинув ідею, що пакет безпеки НАТО посилить напруженість у відносинах з Росією. "Єдина особа, відповідальна за цей конфлікт, це президент Путін", – сказав Сунак журналістам.
За його словами, Україна приєднається до НАТО, "коли дозволять умови", але ухилився від питання, чи може це відбутися протягом року після припинення вогню.
Україна наполягає на тому, що лише вступ до НАТО дасть гарантію того, що Росія не нападе на неї у майбутньому. Київ обережно ставиться до «гарантій безпеки» з огляду на те, що так званий Будапештський меморандум, згідно з яким міжнародні сили зобов’язалися підтримувати безпеку країни в обмін на відмову України від ядерної зброї радянських часів, не допоміг запобігти російському вторгненню.
Прем’єр-міністр Британії не коментував коментарів свого міністра оборони Бена Воллеса, який сказав, що НАТО не є компанією з доставки товарів і Україна повинна "виявляти більше вдячності" своїм союзникам. Сунак неодноразово повторив, що Володимир Зеленський багато разів "висловлював вдячність".
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Байден відреагував на "розчарування" Зеленського та українців
Президент США Джо Байден під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Вільнюсі запевнив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну та відреагував на критичні заяви президента Зеленського та українців, що лунали останнім часом.
“Я знаю, що часто ви відчуваєте розчарування через те, що поставки не надходять до вас достатньо швидко, що саме до вас доходить і як, але я обіцяю вам, США роблять все можливе, щоб отримати для вас те, що ви потребуєте, так швидко, наскільки ми можемо це зробити”, - заявив Байден на зустрічі із Зеленським в рамках саміту НАТО у Вільнюсі.
Байден зазначив, що одного дня країни НАТО разом святкуватимуть офіційне членство України в альянсі.
“Ми робитимемо все, щоб ви отримали те, що вам потрібно. І з нетерпінням чекаю, коли ми на зустрічі будемо святкувати ваше офіційне членство в НАТО", - сказав президент США. Він також висловив захоплення українцями, які, попри постійні обстріли та значні збитки продовжують демонструвати єдність, солідарність та готовність допомогти один одному.
"Ваш народ, ви заклали приклад для всього світу, я справді так думаю", - сказав Байден.
Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США та американському народу за те, що стояли з Україною "пліч-о-пліч". Також віддав належне Адміністрації президента Байдена за рішення відправити Україні касетні боєприпаси, попри опір та критику цього рішення.
“Я знаю, що це виклик у США, у Конгресі, і є люди, які не поділяють цієї підтримки”, - сказав президент Зеленський.
“Це дуже легко - критикувати, наприклад, касетні боєприпаси, ви ухвалили складне політичне рішення. Але ви повинні знати, що Росія застосовує цю зброю від самого початку, - наголосив Зеленський. - З усіх частин світу, відколи Росія почала це використовувати, я не чув такої ж критики”, - додав президент України, мовляв, світ не критикує Росію за використання касетних бомб, порівняно з критикою на адресу США.
Український глава держави додав, що постійно нагадує українському народу, що їх підтримують США. “Я маю на увазі вас і американців, всю Америку, американців і Конгрес”, - сказав Зеленський.
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