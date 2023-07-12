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Результати саміту НАТО для України. ЧАС-ТАЙМ

Результати саміту НАТО для України. ЧАС-ТАЙМ
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Результати саміту НАТО для України. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Головною подією другого дня саміту НАТО у Вільнюсі стало підписання країнами “Групи семи” Декларації щодо підтримки України. Результати саміту НАТО для України можна вважати ані дипломатичним провалом, ані проривом, – екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Це просто диво, що ми вийшли всі живі і цілі з цього пекла": історія родини зі Львова. Українці вперше взяли участь в етнофестивалі Смітсонівського інституту у Вашингтоні. Понад мільйон гектарів українських лісів постраждали через війну.

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