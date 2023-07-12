"Це просто диво, що ми вийшли всі живі і цілі з цього пекла": історія родини зі Львова. Українці вперше взяли участь в етнофестивалі Смітсонівського інституту у Вашингтоні. Понад мільйон гектарів українських лісів постраждали через війну.
Результати саміту НАТО для України. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Головною подією другого дня саміту НАТО у Вільнюсі стало підписання країнами “Групи семи” Декларації щодо підтримки України. Результати саміту НАТО для України можна вважати ані дипломатичним провалом, ані проривом, – екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Випуски
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липень 11, 2023
Умови запрошення України до НАТО. Деталі з Вільнюса. ЧАС-ТАЙМ
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липень 10, 2023
Шлях України до НАТО – деталі з Вільнюса. ЧАС-ТАЙМ
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липень 07, 2023
Надання Україні касетних боєприпасів. ЧАС-ТАЙМ
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липень 06, 2023
Позиція США перед самітом НАТО. Коментар Джона Кірбі. ЧАС-ТАЙМ
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липень 05, 2023
Ситуація на ЗАЕС: як реагують в МАГАТЕ. ЧАС-ТАЙМ
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липень 04, 2023
День незалежності США. Українська колона на параді. ЧАС-ТАЙМ