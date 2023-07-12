Результати саміту НАТО для України. ЧАС-ТАЙМ

"Це просто диво, що ми вийшли всі живі і цілі з цього пекла": історія родини зі Львова. Українці вперше взяли участь в етнофестивалі Смітсонівського інституту у Вашингтоні. Понад мільйон гектарів українських лісів постраждали через війну.