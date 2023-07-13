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Студія Вашингтон

Байден: США продовжуватимуть підтримувати Україну. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Байден: США продовжуватимуть підтримувати Україну. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Байден: США продовжуватимуть підтримувати Україну. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Саміт НАТО у Вільнюсі та рішення, ухвалені на цьому саміті, наближають Україну ближче до Альянсу, – генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Президент США Джо Байден під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Вільнюсі запевнив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну. Посолка США при НАТО Джуліан Сміт пояснила, чому декларація «Групи семи» на саміті у Вільнюсі важлива.

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