Байден: США продовжуватимуть підтримувати Україну. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Саміт НАТО у Вільнюсі та рішення, ухвалені на цьому саміті, наближають Україну ближче до Альянсу, – генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Президент США Джо Байден під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Вільнюсі запевнив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну. Посолка США при НАТО Джуліан Сміт пояснила, чому декларація «Групи семи» на саміті у Вільнюсі важлива.