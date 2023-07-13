Очільник Пентагону не сумнівається, що Україна вступить до НАТО після війни - CNN

Очільник Пентагону Ллойд Остін вважає, що Україна "без сумніву" увійде в НАТО, коли завершиться війна. В інтерв'ю CNN в четвер, яке Остін дав після саміту НАТО, посадовець відзначив, що практично кожний учасник саміту підтримав вступ України.

"Я не сумніваюсь, що це станеться і ми чули про це практично від кожної присутньої країни", - заявив Остін.

"Гадаю, це запевнило Володимира Зеленського, що повинні відбутись інші речі, включаючи судову реформу та те, що забезпечує добрий стан демократії", - додав посадовець.

Він також навів аргументи на захист рішення США передати Україні касетні бомби. Остін підкреслив - українці "тяжко б'ються задля захисту своєї суверенної території".

"Вони не просять боєприпаси, щоб завоювати іншу країну, як це роблять росіяни, які з самого початку застосовували касетні бомби", - додав він. Для того, щоб зменшити ризик для цивільного населення, українці зобов'язались застосовувати ці боєприпаси лише за необхідності і в незаселених регіонах. ЗСУ також записуватимуть місця використання таких снарядів. Ці регіони будуть пріоритетними для розмінування, зауважив Остін.

Остін взяв участь у дводенному саміті НАТО у Вільнюсі, де серед основних питань обговорювали саме підтримку України. Під час саміту країни НАТО домовились усунути вимогу ПДЧ для вступу України до Альянсу, а країни “Групи семи” схвалили Декларацію щодо підтримки України.

Як заявив президент США Джо Байден під час виступу на саміті, документ передбачає, що кожна країна G7 узгодить з Україною довготривалі двосторонні безпекові зобов’язання.

"Сьогодні члени G7 оприлюднюють спільну Декларацію про підтримку України, щоб прояснити: наша підтримка триватиме на довге майбутнє. Це розпочинає процес, за яким кожна з наших країн, і будь-яка інша країна, що бажає приєднатись, буде вести переговори з Україною про довгострокові, двосторонні безпекові зобов’язання перед Україною", - заявив президент США.

Байден також додав: "Ми допоможемо Україні побудувати потужну боєздатну оборону на суші, у повітрі та на морі, яка буде силою стабільності в регіоні та стримуватиме будь-які загрози".