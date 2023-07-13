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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Україна без сумніву увійде в НАТО після війни - Ллойд Остін

Брифінг. Україна без сумніву увійде в НАТО після війни - Ллойд Остін
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Брифінг. Україна без сумніву увійде в НАТО після війни - Ллойд Остін

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Україна без сумніву стане членом НАТО після закінчення війни - міністр оборони США Ллойд Остін. Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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