Джо Байден: Путін уже програв війну. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Росія не зможе підтримувати свою війну в Україні протягом років через брак ресурсів, й президент Путін – "уже програв", – президент США Джо Байден. Як президент США оцінює результати саміту НАТО та яким він бачить майбутнє України в Альянсі. Лінкявічюс: одним із позитивних рішень саміту є згода лідерів Групи Семи надавати довгострокову військову підтримку Україні. Які гарантії безпеки G7 пропонують Україні: інтервʼю з радником Голови ОП України Олександром Бевзом.Розповідаємо про роботу харківських пожежників та те, як їм допомагають американські колеги. "Народний ленд-ліз" – як громада у Нью-Йорку налагодила регулярну допомогу для українських військових.