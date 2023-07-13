Джо Байден: Путін уже програв війну. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Росія не зможе підтримувати свою війну в Україні протягом років через брак ресурсів, й президент Путін – "уже програв", – президент США Джо Байден. Як президент США оцінює результати саміту НАТО та яким він бачить майбутнє України в Альянсі. Лінкявічюс: одним із позитивних рішень саміту є згода лідерів Групи Семи надавати довгострокову військову підтримку Україні. Які гарантії безпеки G7 пропонують Україні: інтервʼю з радником Голови ОП України Олександром Бевзом.Розповідаємо про роботу харківських пожежників та те, як їм допомагають американські колеги. "Народний ленд-ліз" – як громада у Нью-Йорку налагодила регулярну допомогу для українських військових.
Випуски
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липень 12, 2023
Результати саміту НАТО для України. ЧАС-ТАЙМ
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липень 11, 2023
Умови запрошення України до НАТО. Деталі з Вільнюса. ЧАС-ТАЙМ
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липень 10, 2023
Шлях України до НАТО – деталі з Вільнюса. ЧАС-ТАЙМ
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липень 07, 2023
Надання Україні касетних боєприпасів. ЧАС-ТАЙМ
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липень 06, 2023
Позиція США перед самітом НАТО. Коментар Джона Кірбі. ЧАС-ТАЙМ
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липень 05, 2023
Ситуація на ЗАЕС: як реагують в МАГАТЕ. ЧАС-ТАЙМ