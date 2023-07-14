Як Джо Байден оцінює результати саміту НАТО. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Як президент США Джо Байден оцінює результати саміту НАТО? Яким він бачить майбутнє України в Альянсі? Після саміту Альянсу залишилось невизначеним те, чи отримала Україна "гарантії безпеки" або ж "безпекові запевнення", вказують оглядачі. Чи має значення різниця у термінології – пояснює представник Ради з нацбезпеки Джон Кірбі.