Блінкен: Росія не демонструє готовності припинити війну. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Росія не демонструє жодних ознак готовності припинити свою війну в Україні, – держсекретар США Ентоні Блінкен. Палата представників Конгресу США проголосувала за проект оборонного бюджету на 2024-й рік – які в ньому положення про підтримку України. Камбоджійські спеціалісти вчать українських фахівців користуватися японським обладнанням для розмінування. Історія Людмили Гульцьо, військової Збройних сил України, яка до цього 30 років працювала вчителькою. Американський пастор Анджело Фрайзер агітує каліфорнійський Бейкерсфілд підтримувати Україну. Книжки українських письменників - на полицях американської бібліотеки.
Випуски
-
липень 13, 2023
Джо Байден: Путін уже програв війну. ЧАС-ТАЙМ
-
липень 12, 2023
Результати саміту НАТО для України. ЧАС-ТАЙМ
-
липень 11, 2023
Умови запрошення України до НАТО. Деталі з Вільнюса. ЧАС-ТАЙМ
-
липень 10, 2023
Шлях України до НАТО – деталі з Вільнюса. ЧАС-ТАЙМ
-
липень 07, 2023
Надання Україні касетних боєприпасів. ЧАС-ТАЙМ
-
липень 06, 2023
Позиція США перед самітом НАТО. Коментар Джона Кірбі. ЧАС-ТАЙМ