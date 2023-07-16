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Єллен: США й далі підтримуватимуть уряд України та боротимуться зі спробами Росії обходити санкції
Сполучені Штати продовжуватимуть допомагати українській економіці й спрямовуватимуть зусилля, щоб Росія не могла обходити західні санкції, заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен на прес-конференції в індійському Гандінагарі під час зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків G20.
Єллен зазначила: "Допомагаючи підтримувати роботу економіки та уряду, ми надаємо Україні необхідну підтримку, щоб вона могла боротися за свободу та свій суверенітет. Ми також продовжуватимемо відключати доступ Росії до військового обладнання та технологій, необхідних їй для ведення війни проти України".
"Однією з наших головних цілей цього року є боротьба зі спробами Росії уникнути наших санкцій. Наша коаліція спирається на дії, які ми вжили в останні місяці, щоб придушити ці спроби", - додала вона.
Також міністерка фінансів заявила, що прагне працювати з Китаєм у сферах, що становлять взаємний інтерес, включаючи реструктуризацію боргу для бідніших країн. Вона заявила, що її візит до Пекіна минулого тижня допоміг поставити відносини США та Китаю на "надійнішу основу" і що дві найбільші економіки світу мають зобов'язання "співпрацювати в сферах, що становлять взаємний інтерес".
Індія, яка головує у Групі двадцяти цього року, домагалася здебільшого нейтральної спільної позиції щодо війни, загалом відмовляючись звинувачувати Росію у вторгненні в Україну, закликаючи до дипломатичного врегулювання війни та різко збільшивши закупівлі російської нафти на тлі того, як західні країни прагнуть тиснути на Москву, щоб змусити припинити повномасштабну агресію.
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- Голос Америки
Бен Воллес заявив про завершення роботи на посаді міністра оборони Великої Британії
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що піде у відставку з посади після подальших перестановок в кабінеті. В інтерв’ю Sunday Times він сказав, що також не балотуватиметься на наступних загальних виборах, але виключив передчасне складання мандату, щоб уникнути проведення додаткових виборів.
Міністр сказав, що залишає політику через те, що його робота впливала на його родину. Воллес, колишній військовий, сказав Sunday Times: «Я пішов у політику в шотландському парламенті в 1999 році. Це 24 роки. Я провів більше семи років з трьома телефонами біля свого ліжка». BBC пише, що посадовець повідомив прем'єр-міністру Ріші Сунаку про своє рішення 16 червня.
Згідно з джерелам BBC, наступні перестановки в кабміні очікуються вже у вересні. Повідомляється, що Ріші Сунак планує зміни у вищому керівництві кабінету, але дат поки ще не зазначено.
У суботу ввечері в твіттері, написавши українською мовою, міністр Воллес відзначив сильну підтримку України серед британської громадськості та додав, що «продовжуватиме підтримувати Україну на її шляху стільки, скільки буде потрібно».
Бен Воллес працював міністром оборони чотири роки за трьох прем’єр-міністрів. Він послідовно виступав за підтримку України у її боротьбі проти російської агресії.
В інтерв’ю Sunday Times він припустив, що продовжуватиме закликати до збільшення витрат на оборону, за що виступав протягом усього часу перебування на посаді міністра оборони.
- Голос Америки
США вели б контрнаступ інакше, ніж Україна. Експерти обговорили відмінності
Якби наступ в Україні вела американська армія, вона би спиралася на підтримку авіації, яка б розбила укріплення противника ще задовго перед тим, як відправили б піхоту, натомість українські військові потерпають від нестачі авіації, недостатньої кількості бронетехніки та артилерійського озброєння, що веде до вищих втрат на полі бою, вважають американські експерти.
Літаки і боєприпаси – основні прогалини
Під час поїздки до України віськові аналітики – колишній радник Пентагону, співзасновника організації Silverado Policy Accelerator та компанії з кібербезпеки Дмітрі Альперович, дослідник Центру військово-морського аналізу Майкл Кофман та британський дослідник Роб Лі з євразійської програми Інституту зовнішньої політики провели “мозковий штурм”, підсумки якого підбив у подкасті Geopolitics Decanted Альперович.
Експерти дійшли висновку, що успішність американців була б “дещо кращою, але не набагато кращою”, каже Альперович.
“Тому що тут немає магії. Ви повинні пройти через мінне поле. Отже, ви понесете багато втрат”, – каже він.
Утім, стверджує експерт, американці “ніколи не воювали б таким чином”, вони б “килимово” розбомбили цілі мінні поля та лінії окопів “задовго до того, як відправити туди хоч одного солдата”. Але в українців такої можливості немає.
Експерти, посилаючись на розмови з українськими військовими, інформують, що одним з найбільших очікувань України є підсилення “старіючої авіації” сучасними літаками F16.
Українська армія чекає на F16, повністю усвідомлюючи, наскільки складно буде опанувати та експлуатувати їх. “Українці добре знають усі виклики, – каже Альперович. – Вони значні, їм доведеться модернізувати свої аеродроми, щоб експлуатувати F16”.
Українські військові також намагаються переконати шведський уряд передати Україні літаки Gripens тим, що українці продемонструють можливості шведських літаків у реальних бойових умовах.
«Просто дайте їх нам, а ми покажемо вам, як вони протистоять російським ВПС. Це буде чудово для майбутнього маркетингу вашого літака», – кажуть українці, за словами Альперовича.
Експерт також зацитував одного з високопосадовців, з яким зустрівся у ході візиту до Києва. “Ми запитали їх, які ваші потреби. І ця людина сказала: “У мене всього п’ять потреб, і це снаряди, снаряди, снаряди, снаряди і снаряди”.
Як повідомляв Голос Америки, щоб забезпечити прогалини у наявності необхідних боєприпасів в Україні, у США було прийнято рішення про надання касетних снарядів.
Щодо контрнаступу українців, Альперович прокоментував: “Вони, безсумнівно, сподівалися, що росіяни не будуть так сильно окопаються".
“Це справді дуже важко, вони несуть величезні втрати”, - сказав експерт про військових.
Щоб ефективно контрнаступати і йти на ретельно підготовлені і заміновані росіянами упродовж року оборонні лінії, потрібна перевага в артилерії, сказав у ефірі брифінгу Голосу Америки і Мирослав Гай, офіцер ЗСУ, засновник фонду “Мир і Ко”.
Але наразі Росія переважає Україну і кількістю військової авіації на лінії фронту і в артилерії.
За його словами, плани союзників НАТО збільшити виробництво снарядів до 90 тисяч за місяць, можуть суттєво допомогти українському війську.
Бо нинішні потужності – близько близько 118 тисяч снарядів на рік – “це те, що Україна вистрілювала за місяць-півтора під час інтенсивних боїв”. Для порівняння, РФ у найбільш запеклі дні торік використовувала по 60 тисяч боєприпасів за день, каже Гай.
Голос Америки раніше повідомляв, що нинішня війна привернула увагу до браку промислових потужностей, необхідних для швидкого нарощування виробництва, після десятиліть скорочення державних замовлень. Сполучені Штати та Франція почали тиснути на оборонні компанії, щоб вони збільшили виробництво.
Україна і Захід: різні очікування від контрнаступу
Альперович також застеріг міжнародних оглядачів та пересічних споживачів новин: “Думаю, що багато людей, особливо в соціальних мережах, які стежать за цим конфліктом, сприймають це трохи так, ніби це якесь спортивне змагання. Варто пам’ятати, що це реальні люди, в основному молоді чоловіки, які не мають великого вибору в цьому питанні з обох сторін, яких відправляють у цей конфлікт, і це не спортивна гра”.
При цьому Альперович свідчить, що українські очікування дещо відрізняються від іноземних. Якщо дебати в західних столицях в основному стосуються контексту території і скільки саме землі Україна збирається чи зможе повернути, то Україні, за спостереженням експерта, йдеться, про те, як закінчити цю війну таким чином, щоб мати міцну безпеку на майбутнє, щоб не зазнати нападу від Росії ще через 3-5 років і більше років.
За інформацією Альперовича, люди у лавах збройних сил втомлені і виснажені. Втім очевидно, каже експерт, вони хочуть продовжувати боротьбу: “Я не хочу, щоб у когось склалося враження, що вони здаються. Це точно не так. Але ця війна завдала Україні та українському народу величезних збитків”.
Міжнародні звіти фіксують, що українські та російські сили беруть участь у дуже важких боях – наголошують своєю чергою журналісти телеканалу CNN. Цитуючи аналітика Роба Лі, видання наголошує, що сьогодні “важко визначити, яка сторона наразі тримає перевагу за відсутності суттєвих територіальних здобутків жодної з них”.
“Обидві сторони зараз відчувають виснаження”, - пише CNN про стан війни.
Про касетні снаряди з США для України за 2 хвилини. Відео
В українському командуванні заявили, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США. Скільки їх передають, під які гарантії, і чому саме зараз? Остап Яриш пояснює у відео.
- Голос Америки
Франція посмертно нагородила найвищою відзнакою відеожурналіста AFP, загиблого у травні під Бахмутом від російського обстрілу
Званням лицаря ордена Почесного легіону 34-х річного Армана Сольдена, який загинув у травні під час ракетного обстрілу під Бахмутом, нагородив президент Франції Еммануель Макрон з нагоди найбільшого національного свята – Дня взяття Бастилії, 14 липня.
Журналіст був удостоєний цієї нагороди президентським указом у четвер, серед 358 громадян Франції, яких було нагороджено цього року.
У цей же день у Києві орденом Почесного легіону були нагороджені український режисер, колишній бранець Кремля, а нині військовослужбовець української армії Олег Сенцов та письменниця Оксана Забужко. Нагороди їм вручив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.
Макрон відзначив «хоробрість» Сольдена в листі, надісланому агентству новин Agence France-Presse.
«Арман Сольден втілив пристрасть вашої редакції – пристрасть доносити правду, розповідати історії та збирати свідчення. Це була пристрасть до справи: обов’язку інформувати», – написав президент Макрон.
Європейська директорка агентства Крістін Бухагіар згадувала молодого журналіста як "ентузіаста, енергійного та сміливого", і сказала, що він був "повністю відданий своїй справі".
Сольден загинув після ракетного обстрілу поблизу Часового Яру, на захід від Бахмута, 9 травня, коли команда журналістів потрапила під удар разом із групою українських військових. Решта журналістів AFP не постраждали.
Народжений у Боснії під час бойових дій, Сольден ще немовлям потрапив до Франції як біженець, який прилетів з родиною гуманітарним рейсом у квітні 1992 року.
У складі першої команди журналістів AFP Сольден приїхав в Україну відразу після широкомасштабного вторгнення Росії в лютому минулого року, і жив там з вересня 2022 року.
За даними Комітету зі захисту журналістів, Сольден став щонайменше 15-м журналістом, якого вбили під час репортажів про війну з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.
Згідно з даними Інституту масової інформації, після Сольдена загинуло ще шестеро українських журналістів. Станом на 20 червня 2023 року в Україні загинули 63 журналісти – 10 загинули під час виконання професійних обов’язків, 53 – як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів чи катувань.
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