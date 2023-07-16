Салліван відкинув думку про те, що США втратили моральний авторитет, надавши Україні касетні боєприпаси

Радник з національної безпеки Джейк Салліван відкинув думку про те, що Сполучені Штати втратили свій моральний авторитет, надавши Україні касетні боєприпаси.

«Наш моральний авторитет не випливає зі статусу підписанта Конвенції про касетні боєприпаси. Ми не є і ніколи не були (підписантом – ред.) з моменту набуття чинності цієї конвенції. Так як і Україна», – сказав Салліван в інтервю на каналі NBC «Meet the Press».

«Наш моральний авторитет і моральний авторитет України в цьому конфлікті випливає з того факту, що ми підтримуємо країну, яка зазнала жорстоких, брутальних нападів з боку її сусіда, з ракетами та бомбами, які сиплються на міста, вбиваючи мирних жителів, руйнуючи її школи, церкви, лікарні, – додав Салліван. - І думку про те, що надання Україні зброї для того, щоб вона могла захищати свою Батьківщину, захистити своїх мирних жителів, є якимось викликом нашому моральному авторитету, я вважаю сумнівною».

Минулого четверга Пентагон підтвердив, що касетні боєприпаси були доставлені в Україну. Президент Джо Байден назвав рішення «важким» для прийняття, але сказав, що вважає його необхідним, щоб Україна виграла війну проти Росії.

«Я б сказав, що ми активізуємося, щоб дати Україні те, що їй потрібно, щоб не залишитися беззахисною перед обличчям російської навали. Ми просто не збираємося залишати Україну беззахисною. У цьому президент був налаштований рішуче. І ми залишаємося відданими цьому», - сказав Салліван у неділю.

Головний помічник Байдена з питань національної безпеки також заявив, що «поточний план» не передбачає поповнення національного запасу касетних бомб. Замість цього, сказав Салліван, чиновники зосередяться на поповненні запасів традиційних боєприпасів.

Як повідомляв раніше Голос Америки, союзники США у НАТО розуміють, чому Вашингтон вирішив надати Україні касетні боєприпаси. Про це в інтерв'ю NBC заявив державний секретар Ентоні Блінкен.

«Кожен союзник, з яким я спілкувався, сказав, що вони розуміють, чому ми це робимо, коли ми це робимо», - сказав Блінкен і повторив, що США надають ці боєприпаси, щоб «заповнити прогалину», оскільки світові запаси боєприпасів вичерпуються.

«Запаси у світі і в Україні не касетних, а звичайних боєприпасів закінчувалися. Вони ось-ось вичерпаються, - пояснив Блінкен. - І тому важкий, але необхідний вибір дати їм касетні боєприпаси зводився до наступного: якщо ми цього не зробимо... тоді у них закінчаться боєприпаси. Якщо у них закінчаться боєприпаси, вони будуть беззахисні».

Блінкен зазначив, що Україна використовує ці боєприпаси для оборони, а Росія застосовує їх «для агресивної війни».

Представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі виступив на захист рішення адміністрації та сказав, що Сполучені Штати дуже зосереджені на зусиллях з розмінування в Україні: «Ми дуже усвідомлюємо занепокоєння щодо жертв серед цивільного населення та нерозірваних боєприпасів, які підхоплюють цивільні особи або діти та отримують поранення».

Касетні боєприпаси заборонені понад 100 країнами. Росія, Україна та США не підписали Конвенцію про касетні боєприпаси, яка забороняє виробництво, накопичення, використання та передачу цієї зброї.

В матеріалі використані джерела NBC