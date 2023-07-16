Майбутнє України в НАТО – Салліван

Майбутнє України в НАТО, і союзники надаватимуть Україні підтримку стільки, скільки буде потрібно, - заявив радник з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв’ю на каналі CBS «Обличчям до нації».

«Ми переконаємось, що Україна має необхідну підтримку стільки, скільки це буде потрібно, і це меседж, який прозвучав на саміті НАТО. І нарешті, ми в НАТО дуже просто сказали, що майбутнє України в НАТО. Ми це мали на увазі. Це не є предметом переговорів. Це ті зобовязання, які взяли на себе всі 31 союзник», - сказав Салліван.

Радник з нацбезпеки наголосив, що українці «хоробро та відважно протистоять російським військам на півдні та на сході» у той час, як захід працює на посиленням економічного тиску на Росію.

«Вони завдають величезної шкоди російським військам. Захід працює над продовженням посилення наших санкцій, руйнуючи оборонно-промислову базу Росії, послаблюючи її здатність виробляти передові технології. Ми будемо продовжувати економічний тиск на Росію, а українці – військовий тиск на Росію. Тож я думаю, що врешті-решт, якщо Росія вирішить продовжувати боротьбу у цій війні, це обійдеться їй серйозною ціною. І Україна продовжить робити поступ на полі бою», - сказав Салліван.

Стосовно Чорноморської зернової угоди Салліван зауважив, що непродовження її з боку РФ обійдеться Кремлю величезними дипломатичними втратами, і США готові до будь-якого сценарію.

«Можливо, Росія з неї вийде. Якщо вони справді вийдуть з неї, решта світу подивиться на це і скаже, що Росія відвернулася від забезпечення того, щоб країни глобального півдня, Африки, Латинської Америки та Азії могли отримати продовольство, яке вони потребують за доступними цінами. І я думаю, що надалі це обійдеться Росії величезними дипломатичними витратами. Тож Володимиру Путіну доведеться зробити вибір. Ми готові до будь-якого сценарію і тісно працюємо над цим з українцями», - сказав Салліван.

В матеріалі використані джерела CBS