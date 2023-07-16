Навчання українців на F-16 почнеться, "щойно європейці будуть готові" - Білий дім

США не відкладають навчання українських пілотів на F-16, заявив радник з національної безпеки Джейк Салліван.

В інтерв'ю CNN він підтвердив, що США дозволять європейським країнам розпочати навчання українських пілотів винищувачів для використання винищувачів F-16 після повідомлень про те, що Європа чекала офіційного схвалення.

"Президент дав зелене світло, і ми дозволимо, підтримаємо, сприятимемо і фактично надамо необхідні інструменти для того, щоб українці почали навчатися на F-16, як тільки європейці будуть готові", - сказав він.

Салліван зазначив, що європейські лідери заявили, що їм потрібно кілька тижнів, щоб підготувати тренувальні центри, і що США дотримаються будь-якого встановленого ними терміну: "Сполучені Штати не будуть заважати тому, щоб це навчання F-16 могло початися".

Сенатор-демократ Марк Келлі, колишній пілот ВМС США, відповідаючи на критику щодо того, що адміністрація повільно приймає рішення відправити F-16, сказав в інтерв'ю CNN, що для того, щоб навчити українських пілотів керувати літаком, знадобляться час і ресурси.

"Це забере деякий час. Я не думаю, що це уповільнюють, але процес набагато довший", – сказав Келлі, додавши, що під час його візиту в Україну у квітні президент Володимир Зеленський і його команда ще не були впевнені, які саме бойові завдання вони хочуть виконувати з використанням цих винищувачів.

Натомість сенатор-республіканець Ден Салліван, колишній морський піхотинець, хоч і похвалив Байдена за його дії на нещодавньому саміті НАТО, але розкритикував адміністрацію за "повільне просування" систем озброєнь в Україну, зокрема посилаючись на ситуацію з F-16: "Як я і передбачав, вони врешті-решт це зроблять, але це надто довго. Це саме те, що сталося".

Днями під час саміту Альянсу у Вільнюсі міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що коаліція для підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 офіційно сформована за участі 11 держав-партнерів і лідерства Данії та Нідерландів.

На саміті також стало відомо, що навчання українських пілотів розпочнуться в серпні у тренувальних центрах у Данії і Румунії.

"Сподіваюся, ми зможемо побачити результати на початку наступного року", - сказав виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен журналістам на полях саміту лідерів НАТО у столиці Литви, Вільнюсі.

При цьому прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте сказав: "Щоб українці справді почали використовувати F-16, нам потрібне ще одне "так" від американців, ми маємо американське "так" щодо тренувань, наступний крок, звісно, має бути американське "так" на безпосередньо використання F-16 на полі бою українськими пілотами. Це наступний крок".