Деякі американські сенатори вважають розширення НАТО в Азію через російську агресію неминучим 

Сенатори республіканець Ден Салліван з Аляски і демократка Теммі Дакворт з Іллінойса сказали в інтерв'ю каналу NBC, що вони вважають розширення НАТО в Азію неминучим, і підкреслили силу альянсу.

«Я вважаю, що це так, і я вважаю, що це був позитивний саміт», — відповів сенатор Салліван на питання ведучого, чи вважає він розширення НАТО неминучим. Минулого тижня Салліван був частиною делегації Сенату, яка брала участь у зустрічі НАТО у Вільнюсі, Литва.

«Я вважаю, що був великий прогрес. Це було не просто кілька разів згадування Китаю – майже 20 разів, за моїми підрахунками. Але Чак, ти, мабуть, бачив лідерів, які були там… прем’єр-міністр Японії, прем’єр-міністр Австралії, президент Кореї, – додав Салліван. - Наша делегація Сенату мала можливість зустрітися з цими лідерами, і я вважаю, що це був дійсно сильний сигнал щодо НАТО».

Дакворт, представниця комітетів Сенату з міжнародних відносин і збройних сил, сказала, що погодилася з оцінкою Саллівана, коли її запитали, чи вважає вона розширення НАТО неминучим.

"Я думаю, що це так. Я згодна зі своїм другом, і, чесно кажучи, це вже почалося завдяки нашій успішній угоді AUKUS між Великою Британією, Австралією та Сполученими Штатами, — сказала Дакворт. - Я багато подорожую Індо-Тихоокеанським регіоном, і скажу вам, що наші азіатські союзники дуже уважно дивляться на те, що сталося з Україною, і розуміють, що існує більша потреба брати участь у НАТО».

«Я думаю, що Володимир Путін не тільки розширив НАТО, він фактично зміцнив рішучість таких країн, як Японія, Корея, Тайвань та інших країн», — сказала Дакворт, маючи на увазі заяви азійських країн на підтримку України, і додала, що Путін фактично об’єднав світ проти того, що він робить в Україні.

Як повідомляв раніше Голос Америки, радник з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв’ю на каналі CBS «Обличчям до нації» заявив, що майбутнє України в НАТО, і союзники надаватимуть Україні підтримку стільки, скільки буде потрібно.

«Ми переконаємось, що Україна має необхідну підтримку стільки, скільки це буде потрібно, і це меседж, який прозвучав на саміті НАТО. І нарешті, ми в НАТО дуже просто сказали, що майбутнє України в НАТО. Ми це мали на увазі. Це не є предметом переговорів. Це ті зобовязання, які взяли на себе всі 31 союзник», - сказав Салліван.

В матеріалі використані джерела NBC та CBS