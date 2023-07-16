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Деякі американські сенатори вважають розширення НАТО в Азію через російську агресію неминучим
Сенатори республіканець Ден Салліван з Аляски і демократка Теммі Дакворт з Іллінойса сказали в інтерв'ю каналу NBC, що вони вважають розширення НАТО в Азію неминучим, і підкреслили силу альянсу.
«Я вважаю, що це так, і я вважаю, що це був позитивний саміт», — відповів сенатор Салліван на питання ведучого, чи вважає він розширення НАТО неминучим. Минулого тижня Салліван був частиною делегації Сенату, яка брала участь у зустрічі НАТО у Вільнюсі, Литва.
«Я вважаю, що був великий прогрес. Це було не просто кілька разів згадування Китаю – майже 20 разів, за моїми підрахунками. Але Чак, ти, мабуть, бачив лідерів, які були там… прем’єр-міністр Японії, прем’єр-міністр Австралії, президент Кореї, – додав Салліван. - Наша делегація Сенату мала можливість зустрітися з цими лідерами, і я вважаю, що це був дійсно сильний сигнал щодо НАТО».
Дакворт, представниця комітетів Сенату з міжнародних відносин і збройних сил, сказала, що погодилася з оцінкою Саллівана, коли її запитали, чи вважає вона розширення НАТО неминучим.
"Я думаю, що це так. Я згодна зі своїм другом, і, чесно кажучи, це вже почалося завдяки нашій успішній угоді AUKUS між Великою Британією, Австралією та Сполученими Штатами, — сказала Дакворт. - Я багато подорожую Індо-Тихоокеанським регіоном, і скажу вам, що наші азіатські союзники дуже уважно дивляться на те, що сталося з Україною, і розуміють, що існує більша потреба брати участь у НАТО».
«Я думаю, що Володимир Путін не тільки розширив НАТО, він фактично зміцнив рішучість таких країн, як Японія, Корея, Тайвань та інших країн», — сказала Дакворт, маючи на увазі заяви азійських країн на підтримку України, і додала, що Путін фактично об’єднав світ проти того, що він робить в Україні.
Як повідомляв раніше Голос Америки, радник з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв’ю на каналі CBS «Обличчям до нації» заявив, що майбутнє України в НАТО, і союзники надаватимуть Україні підтримку стільки, скільки буде потрібно.
«Ми переконаємось, що Україна має необхідну підтримку стільки, скільки це буде потрібно, і це меседж, який прозвучав на саміті НАТО. І нарешті, ми в НАТО дуже просто сказали, що майбутнє України в НАТО. Ми це мали на увазі. Це не є предметом переговорів. Це ті зобовязання, які взяли на себе всі 31 союзник», - сказав Салліван.
В матеріалі використані джерела NBC та CBS
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- Голос Америки
Навчання українців на F-16 почнеться, "щойно європейці будуть готові" - Білий дім
США не відкладають навчання українських пілотів F-16, заявив радник з національної безпеки Джейк Салліван.
В інтерв'ю CNN він підтвердив, що США дозволять європейським країнам розпочати навчання українських пілотів винищувачів для використання винищувачів F-16 після повідомлень про те, що Європа чекала офіційного схвалення.
"Президент дав зелене світло, і ми дозволимо, підтримаємо, сприятимемо і фактично надамо необхідні інструменти для того, щоб українці почали навчатися на F-16, як тільки європейці будуть готові", - сказав він.
Салліван зазначив, що європейські лідери заявили, що їм потрібно кілька тижнів, щоб підготувати тренувальні центри, і що США дотримаються будь-якого встановленого ними терміну: "Сполучені Штати не будуть заважати тому, щоб це навчання F-16 могло початися".
Сенатор-демократ Марк Келлі, колишній пілот ВМС США, відповідаючи на критику щодо того, що адміністрація повільно приймає рішення відправити F-16, сказав в інтерв'ю CNN, що для того, щоб навчити українських пілотів керувати літаком, знадобляться час і ресурси.
"Це забере деякий час. Я не думаю, що це уповільнюють, але процес набагато довший", – сказав Келлі, додавши, що під час його візиту в Україну у квітні президент Володимир Зеленський і його команда ще не були впевнені, які саме бойові завдання вони хочуть виконувати з використанням цих винищувачів.
Натомість сенатор-республіканець Ден Салліван, колишній морський піхотинець, хоч і похвалив Байдена за його дії на нещодавньому саміті НАТО, але розкритикував адміністрацію за "повільне просування" систем озброєнь в Україну, зокрема посилаючись на ситуацію з F-16: "Як я і передбачав, вони врешті-решт це зроблять, але це надто довго. Це саме те, що сталося".
Днями під час саміту Альянсу у Вільнюсі міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що коаліція для підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 офіційно сформована за участі 11 держав-партнерів і лідерства Данії та Нідерландів.
На саміті також стало відомо, що навчання українських пілотів розпочнуться в серпні у тренувальних центрах у Данії і Румунії.
"Сподіваюся, ми зможемо побачити результати на початку наступного року", - сказав виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен журналістам на полях саміту лідерів НАТО у столиці Литви, Вільнюсі.
При цьому прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте сказав: "Щоб українці справді почали використовувати F-16, нам потрібне ще одне "так" від американців, ми маємо американське "так" щодо тренувань, наступний крок, звісно, має бути американське "так" на безпосередньо використання F-16 на полі бою українськими пілотами. Це наступний крок".
- Голос Америки
Майбутнє України в НАТО – Салліван
Майбутнє України в НАТО, і союзники надаватимуть Україні підтримку стільки, скільки буде потрібно, - заявив радник з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв’ю на каналі CBS «Обличчям до нації».
«Ми переконаємось, що Україна має необхідну підтримку стільки, скільки це буде потрібно, і це меседж, який прозвучав на саміті НАТО. І нарешті, ми в НАТО дуже просто сказали, що майбутнє України в НАТО. Ми це мали на увазі. Це не є предметом переговорів. Це ті зобовязання, які взяли на себе всі 31 союзник», - сказав Салліван.
Радник з нацбезпеки наголосив, що українці «хоробро та відважно протистоять російським військам на півдні та на сході» у той час, як захід працює на посиленням економічного тиску на Росію.
«Вони завдають величезної шкоди російським військам. Захід працює над продовженням посилення наших санкцій, руйнуючи оборонно-промислову базу Росії, послаблюючи її здатність виробляти передові технології. Ми будемо продовжувати економічний тиск на Росію, а українці – військовий тиск на Росію. Тож я думаю, що врешті-решт, якщо Росія вирішить продовжувати боротьбу у цій війні, це обійдеться їй серйозною ціною. І Україна продовжить робити поступ на полі бою», - сказав Салліван.
Стосовно Чорноморської зернової угоди Салліван зауважив, що непродовження її з боку РФ обійдеться Кремлю величезними дипломатичними втратами, і США готові до будь-якого сценарію.
«Можливо, Росія з неї вийде. Якщо вони справді вийдуть з неї, решта світу подивиться на це і скаже, що Росія відвернулася від забезпечення того, щоб країни глобального півдня, Африки, Латинської Америки та Азії могли отримати продовольство, яке вони потребують за доступними цінами. І я думаю, що надалі це обійдеться Росії величезними дипломатичними витратами. Тож Володимиру Путіну доведеться зробити вибір. Ми готові до будь-якого сценарію і тісно працюємо над цим з українцями», - сказав Салліван.
В матеріалі використані джерела CBS
- Голос Америки
Південна Корея надасть Україні обладнання для розмінування
Південна Корея надасть Україні більше обладнання для розмінування та більше гуманітарної допомоги, заявили представники Сеула після візиту президента Юн Сук Йоля до Києва.
"Ми думаємо розширити підтримку міношукачів і обладнання для розмінування, оскільки потреба України в них була оцінена як надзвичайно велика", – сказав заступник радника Юна з національної безпеки Кім Те Хьо.
Юн пообіцяв збільшити допомогу під час переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у суботу під час раптового візиту до Києва після участі в саміті НАТО в Литві та відвідування Польщі, де він висловив солідарність з Україною.
На прес-конференції після суботньої зустрічі із Зеленським Юн сказав, що Південна Корея надасть "більший масштаб військових постачань" Україні цього року після торішніх постачань нелетальних товарів, таких як бронежилети та шоломи.
Нагадаємо, за словами Зеленського, це був перший візит в історії відносин України та Південної Кореї, і на якому обговорюється "все, що важливо для нормального і безпечного життя людей, для нормованого міжнародного порядку".
"Повернення депортованих дорослих і дітей, імплементація Формули Миру та підготовка Глобального Саміту Миру, продовольча та енергетична безпека та економічне співробітництво... Я впевнений, що разом ми дамо більше сили нашим націям і глобальним позиціям України та Республіки Корея", – написав президент України у Twitter.
Південна Корея є союзником США та значним експортером зброї, яку купує, зокрема, сусідня з Україною Польща. Але досі Сеул, посилаючись на своє законодавство, що не дозволяє надавати летальну допомогу країнам, які перебувають у стані війни, та на вплив Росії на Північну Корею, уникав постачання зброї в Україну, обмежуючись наданням гуманітарної та фінансової допомоги.
Під час зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою в четвер Юн заявив, що Південна Корея може бути хорошим партнером у відбудові України. "Ми розглядаємо вторгнення Росії в Україну як виклик свободі, правам людини та верховенству права міжнародної спільноти", – сказав Юн.
На думку оглядачів, яких цитує Reuters, хоча візит Юна не був цілком несподіваним, він "дуже важливий", враховуючи, що небагато інших азійських лідерів відвідували Україну. Але, на їхню думку, ще зарано говорити про те, чи візит Юна означатиме зміну політики в бік надання більшої підтримки України.
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Салліван відкинув думку про те, що США втратили моральний авторитет, надавши Україні касетні боєприпаси
Радник з національної безпеки Джейк Салліван відкинув думку про те, що Сполучені Штати втратили свій моральний авторитет, надавши Україні касетні боєприпаси.
«Наш моральний авторитет не випливає зі статусу підписанта Конвенції про касетні боєприпаси. Ми не є і ніколи не були (підписантом – ред.) з моменту набуття чинності цієї конвенції. Так як і Україна», – сказав Салліван в інтервю на каналі NBC «Meet the Press».
«Наш моральний авторитет і моральний авторитет України в цьому конфлікті випливає з того факту, що ми підтримуємо країну, яка зазнала жорстоких, брутальних нападів з боку її сусіда, з ракетами та бомбами, які сиплються на міста, вбиваючи мирних жителів, руйнуючи її школи, церкви, лікарні, – додав Салліван. - І думку про те, що надання Україні зброї для того, щоб вона могла захищати свою Батьківщину, захистити своїх мирних жителів, є якимось викликом нашому моральному авторитету, я вважаю сумнівною».
Минулого четверга Пентагон підтвердив, що касетні боєприпаси були доставлені в Україну. Президент Джо Байден назвав рішення «важким» для прийняття, але сказав, що вважає його необхідним, щоб Україна виграла війну проти Росії.
«Я б сказав, що ми активізуємося, щоб дати Україні те, що їй потрібно, щоб не залишитися беззахисною перед обличчям російської навали. Ми просто не збираємося залишати Україну беззахисною. У цьому президент був налаштований рішуче. І ми залишаємося відданими цьому», - сказав Салліван у неділю.
Головний помічник Байдена з питань національної безпеки також заявив, що «поточний план» не передбачає поповнення національного запасу касетних бомб. Замість цього, сказав Салліван, чиновники зосередяться на поповненні запасів традиційних боєприпасів.
Як повідомляв раніше Голос Америки, союзники США у НАТО розуміють, чому Вашингтон вирішив надати Україні касетні боєприпаси. Про це в інтерв'ю NBC заявив державний секретар Ентоні Блінкен.
«Кожен союзник, з яким я спілкувався, сказав, що вони розуміють, чому ми це робимо, коли ми це робимо», - сказав Блінкен і повторив, що США надають ці боєприпаси, щоб «заповнити прогалину», оскільки світові запаси боєприпасів вичерпуються.
«Запаси у світі і в Україні не касетних, а звичайних боєприпасів закінчувалися. Вони ось-ось вичерпаються, - пояснив Блінкен. - І тому важкий, але необхідний вибір дати їм касетні боєприпаси зводився до наступного: якщо ми цього не зробимо... тоді у них закінчаться боєприпаси. Якщо у них закінчаться боєприпаси, вони будуть беззахисні».
Блінкен зазначив, що Україна використовує ці боєприпаси для оборони, а Росія застосовує їх «для агресивної війни».
Представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі виступив на захист рішення адміністрації та сказав, що Сполучені Штати дуже зосереджені на зусиллях з розмінування в Україні: «Ми дуже усвідомлюємо занепокоєння щодо жертв серед цивільного населення та нерозірваних боєприпасів, які підхоплюють цивільні особи або діти та отримують поранення».
Касетні боєприпаси заборонені понад 100 країнами. Росія, Україна та США не підписали Конвенцію про касетні боєприпаси, яка забороняє виробництво, накопичення, використання та передачу цієї зброї.
В матеріалі використані джерела NBC
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