ЄС каже про відповідальність Росії в 9-ту річницю збиття MH17

Європейський Союз з нагоди дев'ятої річниці збиття над Україною малайзійського авіалайнера рейсу MH17 17 липня нагадує, щоб Росія «визнала свою відповідальність» за загибель 298 людей і «повністю співпрацювала з намаганнями досягти правди, справедливості та відповідальності перед жертвами та їхніми близькими».

«Європейський Союз наголошує, що докази надані Спільною слідчою групою для процесів Нідерландського окружного суду і Європейського суду з прав людини чітко вказують, що установка Бук, яка була використана для збиття рейсу MH17, поза сумнівами належала збройним силам Російської федерації», - йдеться в заяві верховного представника ЄС.

Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також оприлюднив в цей день заяву зі звинуваченням Росії у намаганні уникнути відповідальності.

«Росія 9 років тому збила MH17, вбивши всіх 298 людей в літаку. Впродовж років вона брехала про трагедію, намагаючись уникнути відповідальності, аж доки нідерландський суд сказав правду. Ми оплакуємо жертв MH17 і знову наголошуємо: відповідальності за російські злочини не уникнути», - написав у Twitter Дмитро Кулеба.

У листопаді 2022 року Нідерландський окружний суд після дворічного процесу підтвердив, що пасажирський авіалайнер був збитий ракетою завезеною з Росії на територію України в Донецькій області, де влітку 2014 року керовані росіянами сили почали воювати проти української армії.

Нідерландський суд заочно засудив до довічного ув’язнення тьох осіб, які найімовірніше перебувають в Росії.

Окремо позови проти Росії за збиття MH17 розглядають також інші міжнародні судові установи.

Зокрема Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі об’єднав позови України та Нідерландів проти Росії.

25 січня цього року ЄСПЛ має оголосити рішення щодо прийнятності тієї судової справи «про події у східній Україні, включно зі збиттям рейсу МН-17».

Міжнародний суд ООН у Гаазі розглядає збиття MH17 у межах позову України проти Росії зі звинуваченнями, що Москва порушила міжнародну конвенцію щодо фінансування тероризму та конвенцію про расову дискримінацію.

Заперечення Москви

Москва відкидає всі звинувачення пов’язані з російською війною в Україні, наполягаючи на своїй невинності і, заявляючи, що всі міжнародні розслідування необ'єктивні.

Зокрема Москва заявила, що не визнає вироку Нідерландського окружного суду у справі MH17, і раніше відкинула результати очолюваного Нідерландами міжнародного розслідування, яке тривало 5 років.

Також у більшості випадків Росія наполягає, що міжнародні суди не мають юридичних повноважень розглядати ті справи.

Але Росія внесла звинувачення про відповідальність України за збиття МН17 у свій позов до Європейського суду з прав людини.

В тому позові російська сторона стверджує, що Україна відповідальна за загибель людей в авіалайнері, бо не закрила свій повітряний простір для міжнародного авіасполучення під час бойових дій, які Москва називала внутрішнім українським конфліктом.

ЄСПЛ має оголосити свої рішення щодо того російського позову 18 липня.