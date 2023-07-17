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- Голос Америки
Ердоган обговорить зернову домовленість з Путіним
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що обговорить продовження дії Чорноморської зернової ініціативи, а також експорт російських добрив з російським президентом Путіним під час зустрічі, запланованої на серпень, повідомляє Reuters.
"Сподіваюсь, що із цим обговоренням, ми досягнемо прогресу і продовжимо рух на нашому шляху без паузи", - заявив турецький президент. Ердоган висловив переконання, що Путін підтримує продовження дії домовленості.
В понеділок Росія заявила про зупинку своєї участі в Чорноморській зерновій ініціативі, що дозволяла розблокувати порти Чорного моря для експорту українського зерна.
Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Росія повернеться до угоди, коли її російський компонент буде виконано. Росія наполягає на збільшенні експорту власних добрив в рамках ініціативи.
В ООН підтвердили пресі, що посадовці організації отримали повідомлення від Росії про зупинку участі в ініціативі і заявили, що працюватимуть над її поновленням.
"Генеральний секретар не зупинить зусиль із забезпечення безперешкодного доступу до світових ринків для продовольства та добрив як з України, так і з Російської Федерації задля того, щоб зберегти світову продовольчу безпеку", - наводить слова посадовця ООН CNN.
Напередодні США поновили заклики до Росії припинити використовувати продовольство в якості зброї.
"Україна готова й надалі продовжувати експортувати продовольство. Росія повинна припинити використовувати продовольство як зброю і грати з життям тих, хто залежить від цих поставок, а Чорноморська зернова ініціатива повинна бути продовжена, розширена і повністю реалізована на благо людей в усьому світі", - твітує посол США в Україні Бріджит Брінк.
Брінк поширила дані ООН про те, що завдяки ініціативі з українських портів вдалось експортувати понад 32 мільйони тонн продовольства до 45 країн.
В статті використано матеріали AFP, Reuters.
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ЄС каже про відповідальність Росії в 9-ту річницю збиття MH17
Європейський Союз з нагоди дев'ятої річниці збиття над Україною малайзійського авіалайнера рейсу MH17 17 липня нагадує, щоб Росія «визнала свою відповідальність» за загибель 298 людей і «повністю співпрацювала з намаганнями досягти правди, справедливості та відповідальності перед жертвами та їхніми близькими».
«Європейський Союз наголошує, що докази надані Спільною слідчою групою для процесів Нідерландського окружного суду і Європейського суду з прав людини чітко вказують, що установка Бук, яка була використана для збиття рейсу MH17, поза сумнівами належала збройним силам Російської федерації», - йдеться в заяві верховного представника ЄС.
Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також оприлюднив в цей день заяву зі звинуваченням Росії у намаганні уникнути відповідальності.
«Росія 9 років тому збила MH17, вбивши всіх 298 людей в літаку. Впродовж років вона брехала про трагедію, намагаючись уникнути відповідальності, аж доки нідерландський суд сказав правду. Ми оплакуємо жертв MH17 і знову наголошуємо: відповідальності за російські злочини не уникнути», - написав у Twitter Дмитро Кулеба.
У листопаді 2022 року Нідерландський окружний суд після дворічного процесу підтвердив, що пасажирський авіалайнер був збитий ракетою завезеною з Росії на територію України в Донецькій області, де влітку 2014 року керовані росіянами сили почали воювати проти української армії.
Нідерландський суд заочно засудив до довічного ув’язнення тьох осіб, які найімовірніше перебувають в Росії.
Вирок щодо MH17 нагадує, що російська війна проти України почалася 2014 року
Окремо позови проти Росії за збиття MH17 розглядають також інші міжнародні судові установи.
Зокрема Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі об’єднав позови України та Нідерландів проти Росії.
25 січня цього року ЄСПЛ має оголосити рішення щодо прийнятності тієї судової справи «про події у східній Україні, включно зі збиттям рейсу МН-17».
Міжнародний суд ООН у Гаазі розглядає збиття MH17 у межах позову України проти Росії зі звинуваченнями, що Москва порушила міжнародну конвенцію щодо фінансування тероризму та конвенцію про расову дискримінацію.
Заперечення Москви
Москва відкидає всі звинувачення пов’язані з російською війною в Україні, наполягаючи на своїй невинності і, заявляючи, що всі міжнародні розслідування необ'єктивні.
Зокрема Москва заявила, що не визнає вироку Нідерландського окружного суду у справі MH17, і раніше відкинула результати очолюваного Нідерландами міжнародного розслідування, яке тривало 5 років.
Також у більшості випадків Росія наполягає, що міжнародні суди не мають юридичних повноважень розглядати ті справи.
Але Росія внесла звинувачення про відповідальність України за збиття МН17 у свій позов до Європейського суду з прав людини.
В тому позові російська сторона стверджує, що Україна відповідальна за загибель людей в авіалайнері, бо не закрила свій повітряний простір для міжнародного авіасполучення під час бойових дій, які Москва називала внутрішнім українським конфліктом.
ЄСПЛ має оголосити свої рішення щодо того російського позову 18 липня.
- Голос Америки
Деякі американські сенатори вважають розширення НАТО в Азію через російську агресію неминучим
Сенатори республіканець Ден Салліван з Аляски і демократка Теммі Дакворт з Іллінойса сказали в інтерв'ю каналу NBC, що вони вважають розширення НАТО в Азію неминучим, і підкреслили силу альянсу.
«Я вважаю, що це так, і я вважаю, що це був позитивний саміт», — відповів сенатор Салліван на питання ведучого, чи вважає він розширення НАТО неминучим. Минулого тижня Салліван був частиною делегації Сенату, яка брала участь у зустрічі НАТО у Вільнюсі, Литва.
«Я вважаю, що був великий прогрес. Це було не просто кілька разів згадування Китаю – майже 20 разів, за моїми підрахунками. Але Чак, ти, мабуть, бачив лідерів, які були там… прем’єр-міністр Японії, прем’єр-міністр Австралії, президент Кореї, – додав Салліван. - Наша делегація Сенату мала можливість зустрітися з цими лідерами, і я вважаю, що це був дійсно сильний сигнал щодо НАТО».
Дакворт, представниця комітетів Сенату з міжнародних відносин і збройних сил, сказала, що погодилася з оцінкою Саллівана, коли її запитали, чи вважає вона розширення НАТО неминучим.
"Я думаю, що це так. Я згодна зі своїм другом, і, чесно кажучи, це вже почалося завдяки нашій успішній угоді AUKUS між Великою Британією, Австралією та Сполученими Штатами, — сказала Дакворт. - Я багато подорожую Індо-Тихоокеанським регіоном, і скажу вам, що наші азіатські союзники дуже уважно дивляться на те, що сталося з Україною, і розуміють, що існує більша потреба брати участь у НАТО».
«Я думаю, що Володимир Путін не тільки розширив НАТО, він фактично зміцнив рішучість таких країн, як Японія, Корея, Тайвань та інших країн», — сказала Дакворт, маючи на увазі заяви азійських країн на підтримку України, і додала, що Путін фактично об’єднав світ проти того, що він робить в Україні.
Як повідомляв раніше Голос Америки, радник з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв’ю на каналі CBS «Обличчям до нації» заявив, що майбутнє України в НАТО, і союзники надаватимуть Україні підтримку стільки, скільки буде потрібно.
«Ми переконаємось, що Україна має необхідну підтримку стільки, скільки це буде потрібно, і це меседж, який прозвучав на саміті НАТО. І нарешті, ми в НАТО дуже просто сказали, що майбутнє України в НАТО. Ми це мали на увазі. Це не є предметом переговорів. Це ті зобовязання, які взяли на себе всі 31 союзник», - сказав Салліван.
В матеріалі використані джерела NBC та CBS
- Голос Америки
Навчання українців на F-16 почнеться, "щойно європейці будуть готові" - Білий дім
США не відкладають навчання українських пілотів на F-16, заявив радник з національної безпеки Джейк Салліван.
В інтерв'ю CNN він підтвердив, що США дозволять європейським країнам розпочати навчання українських пілотів винищувачів для використання винищувачів F-16 після повідомлень про те, що Європа чекала офіційного схвалення.
"Президент дав зелене світло, і ми дозволимо, підтримаємо, сприятимемо і фактично надамо необхідні інструменти для того, щоб українці почали навчатися на F-16, як тільки європейці будуть готові", - сказав він.
Салліван зазначив, що європейські лідери заявили, що їм потрібно кілька тижнів, щоб підготувати тренувальні центри, і що США дотримаються будь-якого встановленого ними терміну: "Сполучені Штати не будуть заважати тому, щоб це навчання F-16 могло початися".
Сенатор-демократ Марк Келлі, колишній пілот ВМС США, відповідаючи на критику щодо того, що адміністрація повільно приймає рішення відправити F-16, сказав в інтерв'ю CNN, що для того, щоб навчити українських пілотів керувати літаком, знадобляться час і ресурси.
"Це забере деякий час. Я не думаю, що це уповільнюють, але процес набагато довший", – сказав Келлі, додавши, що під час його візиту в Україну у квітні президент Володимир Зеленський і його команда ще не були впевнені, які саме бойові завдання вони хочуть виконувати з використанням цих винищувачів.
Натомість сенатор-республіканець Ден Салліван, колишній морський піхотинець, хоч і похвалив Байдена за його дії на нещодавньому саміті НАТО, але розкритикував адміністрацію за "повільне просування" систем озброєнь в Україну, зокрема посилаючись на ситуацію з F-16: "Як я і передбачав, вони врешті-решт це зроблять, але це надто довго. Це саме те, що сталося".
Днями під час саміту Альянсу у Вільнюсі міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що коаліція для підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 офіційно сформована за участі 11 держав-партнерів і лідерства Данії та Нідерландів.
На саміті також стало відомо, що навчання українських пілотів розпочнуться в серпні у тренувальних центрах у Данії і Румунії.
"Сподіваюся, ми зможемо побачити результати на початку наступного року", - сказав виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен журналістам на полях саміту лідерів НАТО у столиці Литви, Вільнюсі.
При цьому прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте сказав: "Щоб українці справді почали використовувати F-16, нам потрібне ще одне "так" від американців, ми маємо американське "так" щодо тренувань, наступний крок, звісно, має бути американське "так" на безпосередньо використання F-16 на полі бою українськими пілотами. Це наступний крок".
- Голос Америки
Майбутнє України в НАТО – Салліван
Майбутнє України в НАТО, і союзники надаватимуть Україні підтримку стільки, скільки буде потрібно, - заявив радник з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв’ю на каналі CBS «Обличчям до нації».
«Ми переконаємось, що Україна має необхідну підтримку стільки, скільки це буде потрібно, і це меседж, який прозвучав на саміті НАТО. І нарешті, ми в НАТО дуже просто сказали, що майбутнє України в НАТО. Ми це мали на увазі. Це не є предметом переговорів. Це ті зобовязання, які взяли на себе всі 31 союзник», - сказав Салліван.
Радник з нацбезпеки наголосив, що українці «хоробро та відважно протистоять російським військам на півдні та на сході» у той час, як захід працює на посиленням економічного тиску на Росію.
«Вони завдають величезної шкоди російським військам. Захід працює над продовженням посилення наших санкцій, руйнуючи оборонно-промислову базу Росії, послаблюючи її здатність виробляти передові технології. Ми будемо продовжувати економічний тиск на Росію, а українці – військовий тиск на Росію. Тож я думаю, що врешті-решт, якщо Росія вирішить продовжувати боротьбу у цій війні, це обійдеться їй серйозною ціною. І Україна продовжить робити поступ на полі бою», - сказав Салліван.
Стосовно Чорноморської зернової угоди Салліван зауважив, що непродовження її з боку РФ обійдеться Кремлю величезними дипломатичними втратами, і США готові до будь-якого сценарію.
«Можливо, Росія з неї вийде. Якщо вони справді вийдуть з неї, решта світу подивиться на це і скаже, що Росія відвернулася від забезпечення того, щоб країни глобального півдня, Африки, Латинської Америки та Азії могли отримати продовольство, яке вони потребують за доступними цінами. І я думаю, що надалі це обійдеться Росії величезними дипломатичними витратами. Тож Володимиру Путіну доведеться зробити вибір. Ми готові до будь-якого сценарію і тісно працюємо над цим з українцями», - сказав Салліван.
В матеріалі використані джерела CBS
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