Ердоган обговорить зернову домовленість з Путіним

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що обговорить продовження дії Чорноморської зернової ініціативи, а також експорт російських добрив з російським президентом Путіним під час зустрічі, запланованої на серпень, повідомляє Reuters.

"Сподіваюсь, що із цим обговоренням, ми досягнемо прогресу і продовжимо рух на нашому шляху без паузи", - заявив турецький президент. Ердоган висловив переконання, що Путін підтримує продовження дії домовленості.

В понеділок Росія заявила про зупинку своєї участі в Чорноморській зерновій ініціативі, що дозволяла розблокувати порти Чорного моря для експорту українського зерна.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Росія повернеться до угоди, коли її російський компонент буде виконано. Росія наполягає на збільшенні експорту власних добрив в рамках ініціативи.

В ООН підтвердили пресі, що посадовці організації отримали повідомлення від Росії про зупинку участі в ініціативі і заявили, що працюватимуть над її поновленням.

"Генеральний секретар не зупинить зусиль із забезпечення безперешкодного доступу до світових ринків для продовольства та добрив як з України, так і з Російської Федерації задля того, щоб зберегти світову продовольчу безпеку", - наводить слова посадовця ООН CNN.

Напередодні США поновили заклики до Росії припинити використовувати продовольство в якості зброї.



"Україна готова й надалі продовжувати експортувати продовольство. Росія повинна припинити використовувати продовольство як зброю і грати з життям тих, хто залежить від цих поставок, а Чорноморська зернова ініціатива повинна бути продовжена, розширена і повністю реалізована на благо людей в усьому світі", - твітує посол США в Україні Бріджит Брінк.

Брінк поширила дані ООН про те, що завдяки ініціативі з українських портів вдалось експортувати понад 32 мільйони тонн продовольства до 45 країн.

В статті використано матеріали AFP, Reuters.