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- Голос Америки
Підрив Кримського мосту - удар і по пропаганді Кремля, кажуть аналітики
Підрив Кримського мосту не лише зашкодив поставкам для російського війська, але став ще одним ударом по репутації російської влади, кажуть оглядачі на Заході.
Підрив "став ще одним збентеженням для російського військового керівництва, яке вже дестабілізувала спроба бунту бойовиків "Групи Вагнера" минулого місяця", - пише New York Times.
Військовий аналітик Skу News Шон Белл вважає, що підрив кримського мосту став ударом і по російській пропаганді.
Крім руйнування шляхів поставок, підрив мосту є в інтересах Києва також і через його символізм, адже йдеться про об'єкт персонально важливий для Путіна. Путін сам проїхав в мерседесі мостом, після його ремонту в результаті підриву 22 жовтня, нагадує аналітик.
Інформацію про підрив практично неможливо приховати від росіян, через великі затори, які створив відрив, додає Белл.
Хоча Україна не взяла відповідальність за напад, ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ вказують, що підрив мосту є спільною операцією СБУ та Військово-морських сил України.
В коментарі Голосу Америки начальник прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк відзначила, що руйнування логістичних шляхів ворога унеможливлює поставки ресурсів і тому є законною метою.
В СБУ також наголосили на символічному значенні підриву. У письмовому коментарі для AFP, речник СБУ Артем Дегтяренко заявив: "Ми з цікавістю спостерігаємо, як один із символів путінського режиму знову не виніс військового навантаження".
Зранку в понеділок стало відомо про два удари по мосту. Російська влада повідомила про двох загиблих. В районі мосту утворились значні транспортні затори.
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- Голос Америки
Керівниця USAID Саманта Пауер у Києві зустрічається із посадовцями, рятувальниками й волонтерами
До Києва прибула адміністраторка Агентства міжнародного розвитку США USAID Саманта Пауер.
Вона повернулась до України, "де проведе зустрічі з урядовцями, енергетиками, рятівниками, волонтерами, активістами, представниками бізнесу - тими, хто далі чинить опір агресії з боку Росії", - йдеться у твіті USAID Ukraine.
Там додано, що ця американська агенція з розбудови "стоїть пліч-о-пліч з владою і народом, які готуються до відбудови своєї країни".
"Добре повернутися в Україну. Попри те, що український народ бореться з жорстокістю Путіна, він дивиться в майбутнє – впроваджує інновації, трансформує та відбудовує. Слідкуйте за наступними днями, щоб побачити, як США співпрацюють з ними, щоб будувати майбутнє", - пише Пауер у Twitter.
Після початку повномасштабного вторгнення Пауер уже відвідувала Київ у жовтні минулого року, а від початку повномасштабної російської війни USAID надало Україні майже 10 мільярда доларів на програми розвитку та гуманітарну допомогу, нагадує Радіо Свобода.
Стратегія агенції щодо України "передбачає особливу увагу до боротьби з корупцією, протидії наслідкам російської агресії та сприяння економічному розвитку та енергетичній безпеці в Україні". На сайті урядової структури додається, що USAID також "продовжить підтримувати зусилля, спрямовані на зміцнення демократії та ефективного врядування, покращення систем охорони здоров’я та пом’якшення наслідків конфлікту на сході".
USAID "пропагує і демонструє демократичні цінності за кордоном і просуває вільний, мирний і процвітаючий світ", а програми надають різноманітну допомогу країнам світу "через партнерства та інвестиції, які рятують життя, зменшують бідність, зміцнюють демократичне врядування та допомагають людям вийти з гуманітарних криз і прогресувати".
- Голос Америки
Ердоган обговорить зернову домовленість з Путіним
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що обговорить продовження дії Чорноморської зернової ініціативи, а також експорт російських добрив з російським президентом Путіним під час зустрічі, запланованої на серпень, повідомляє Reuters.
"Сподіваюсь, що із цим обговоренням, ми досягнемо прогресу і продовжимо рух на нашому шляху без паузи", - заявив турецький президент. Ердоган висловив переконання, що Путін підтримує продовження дії домовленості.
В понеділок Росія заявила про зупинку своєї участі в Чорноморській зерновій ініціативі, що дозволяла розблокувати порти Чорного моря для експорту українського зерна.
Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Росія повернеться до угоди, коли її російський компонент буде виконано. Росія наполягає на збільшенні експорту власних добрив в рамках ініціативи.
В ООН підтвердили пресі, що посадовці організації отримали повідомлення від Росії про зупинку участі в ініціативі і заявили, що працюватимуть над її поновленням.
"Генеральний секретар не зупинить зусиль із забезпечення безперешкодного доступу до світових ринків для продовольства та добрив як з України, так і з Російської Федерації задля того, щоб зберегти світову продовольчу безпеку", - наводить слова посадовця ООН CNN.
Напередодні США поновили заклики до Росії припинити використовувати продовольство в якості зброї.
"Україна готова й надалі продовжувати експортувати продовольство. Росія повинна припинити використовувати продовольство як зброю і грати з життям тих, хто залежить від цих поставок, а Чорноморська зернова ініціатива повинна бути продовжена, розширена і повністю реалізована на благо людей в усьому світі", - твітує посол США в Україні Бріджит Брінк.
Брінк поширила дані ООН про те, що завдяки ініціативі з українських портів вдалось експортувати понад 32 мільйони тонн продовольства до 45 країн.
В статті використано матеріали AFP, Reuters.
ЄС каже про відповідальність Росії в 9-ту річницю збиття MH17
Європейський Союз з нагоди дев'ятої річниці збиття над Україною малайзійського авіалайнера рейсу MH17 17 липня нагадує, щоб Росія «визнала свою відповідальність» за загибель 298 людей і «повністю співпрацювала з намаганнями досягти правди, справедливості та відповідальності перед жертвами та їхніми близькими».
«Європейський Союз наголошує, що докази надані Спільною слідчою групою для процесів Нідерландського окружного суду і Європейського суду з прав людини чітко вказують, що установка Бук, яка була використана для збиття рейсу MH17, поза сумнівами належала збройним силам Російської федерації», - йдеться в заяві верховного представника ЄС.
Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також оприлюднив в цей день заяву зі звинуваченням Росії у намаганні уникнути відповідальності.
«Росія 9 років тому збила MH17, вбивши всіх 298 людей в літаку. Впродовж років вона брехала про трагедію, намагаючись уникнути відповідальності, аж доки нідерландський суд сказав правду. Ми оплакуємо жертв MH17 і знову наголошуємо: відповідальності за російські злочини не уникнути», - написав у Twitter Дмитро Кулеба.
У листопаді 2022 року Нідерландський окружний суд після дворічного процесу підтвердив, що пасажирський авіалайнер був збитий ракетою завезеною з Росії на територію України в Донецькій області, де влітку 2014 року керовані росіянами сили почали воювати проти української армії.
Нідерландський суд заочно засудив до довічного ув’язнення тьох осіб, які найімовірніше перебувають в Росії.
Вирок щодо MH17 нагадує, що російська війна проти України почалася 2014 року
Окремо позови проти Росії за збиття MH17 розглядають також інші міжнародні судові установи.
Зокрема Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі об’єднав позови України та Нідерландів проти Росії.
25 січня цього року ЄСПЛ має оголосити рішення щодо прийнятності тієї судової справи «про події у східній Україні, включно зі збиттям рейсу МН-17».
Міжнародний суд ООН у Гаазі розглядає збиття MH17 у межах позову України проти Росії зі звинуваченнями, що Москва порушила міжнародну конвенцію щодо фінансування тероризму та конвенцію про расову дискримінацію.
Заперечення Москви
Москва відкидає всі звинувачення пов’язані з російською війною в Україні, наполягаючи на своїй невинності і, заявляючи, що всі міжнародні розслідування необ'єктивні.
Зокрема Москва заявила, що не визнає вироку Нідерландського окружного суду у справі MH17, і раніше відкинула результати очолюваного Нідерландами міжнародного розслідування, яке тривало 5 років.
Також у більшості випадків Росія наполягає, що міжнародні суди не мають юридичних повноважень розглядати ті справи.
Але Росія внесла звинувачення про відповідальність України за збиття МН17 у свій позов до Європейського суду з прав людини.
В тому позові російська сторона стверджує, що Україна відповідальна за загибель людей в авіалайнері, бо не закрила свій повітряний простір для міжнародного авіасполучення під час бойових дій, які Москва називала внутрішнім українським конфліктом.
ЄСПЛ має оголосити свої рішення щодо того російського позову 18 липня.
- Голос Америки
Деякі американські сенатори вважають розширення НАТО в Азію через російську агресію неминучим
Сенатори республіканець Ден Салліван з Аляски і демократка Теммі Дакворт з Іллінойса сказали в інтерв'ю каналу NBC, що вони вважають розширення НАТО в Азію неминучим, і підкреслили силу альянсу.
«Я вважаю, що це так, і я вважаю, що це був позитивний саміт», — відповів сенатор Салліван на питання ведучого, чи вважає він розширення НАТО неминучим. Минулого тижня Салліван був частиною делегації Сенату, яка брала участь у зустрічі НАТО у Вільнюсі, Литва.
«Я вважаю, що був великий прогрес. Це було не просто кілька разів згадування Китаю – майже 20 разів, за моїми підрахунками. Але Чак, ти, мабуть, бачив лідерів, які були там… прем’єр-міністр Японії, прем’єр-міністр Австралії, президент Кореї, – додав Салліван. - Наша делегація Сенату мала можливість зустрітися з цими лідерами, і я вважаю, що це був дійсно сильний сигнал щодо НАТО».
Дакворт, представниця комітетів Сенату з міжнародних відносин і збройних сил, сказала, що погодилася з оцінкою Саллівана, коли її запитали, чи вважає вона розширення НАТО неминучим.
"Я думаю, що це так. Я згодна зі своїм другом, і, чесно кажучи, це вже почалося завдяки нашій успішній угоді AUKUS між Великою Британією, Австралією та Сполученими Штатами, — сказала Дакворт. - Я багато подорожую Індо-Тихоокеанським регіоном, і скажу вам, що наші азіатські союзники дуже уважно дивляться на те, що сталося з Україною, і розуміють, що існує більша потреба брати участь у НАТО».
«Я думаю, що Володимир Путін не тільки розширив НАТО, він фактично зміцнив рішучість таких країн, як Японія, Корея, Тайвань та інших країн», — сказала Дакворт, маючи на увазі заяви азійських країн на підтримку України, і додала, що Путін фактично об’єднав світ проти того, що він робить в Україні.
Як повідомляв раніше Голос Америки, радник з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв’ю на каналі CBS «Обличчям до нації» заявив, що майбутнє України в НАТО, і союзники надаватимуть Україні підтримку стільки, скільки буде потрібно.
«Ми переконаємось, що Україна має необхідну підтримку стільки, скільки це буде потрібно, і це меседж, який прозвучав на саміті НАТО. І нарешті, ми в НАТО дуже просто сказали, що майбутнє України в НАТО. Ми це мали на увазі. Це не є предметом переговорів. Це ті зобовязання, які взяли на себе всі 31 союзник», - сказав Салліван.
В матеріалі використані джерела NBC та CBS
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