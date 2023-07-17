Підрив Кримського мосту - удар і по пропаганді Кремля, кажуть аналітики

Підрив Кримського мосту не лише зашкодив поставкам для російського війська, але став ще одним ударом по репутації російської влади, кажуть оглядачі на Заході.

Підрив "став ще одним збентеженням для російського військового керівництва, яке вже дестабілізувала спроба бунту бойовиків "Групи Вагнера" минулого місяця", - пише New York Times.