Брифінг. Атака на Кримський міст та зернова угода - реакції на Заході

Брифінг Голосу Америки - наживо. Як на Заході відреагували на атаку на Кримський міст та на вихід Росії із зернової угоди? Також говоримо про голосування щодо підтримки України в Конгресі - пояснює Катерина Лісунова. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.