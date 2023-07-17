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Британія ввела санкції проти 14 посадовців РФ за участь в примусовому переміщенні українських дітей
Британія наклала санкції на 14 російських посадовців, у тому числі двох міністрів уряду, за, як вона стверджує, їхню роль у примусовому переселенні Росією десятків тисяч українських дітей з початку неспровокованого вторгнення Москви в Україну в лютому минулого року.
Міжнародний кримінальний суд (МКС) у березні видав ордер на арешт президента Росії Путіна, звинувативши його у незаконній депортації дітей з України, що є воєнним злочином. Український уряд каже, що ідентифікував майже 20 000 дітей, які були депортовані або розлучені зі своїми батьками чи опікунами під час війни.
До санкційного переліку 17 липня додано міністра освіти Росії Сергія Кравцова і міністра культури Ольгу Любімову, йдеться в заяві британського уряду.
"У його жахливій програмі примусової депортації дітей і сповненій ненависті пропаганді, яку вивергають його лакеї, ми бачимо справжній намір Путіна — стерти Україну з карти", — заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.
"Сьогоднішні санкції наголошують на відповідальності тих, хто підтримує режим Путіна, включно з тими, хто бажає знищити Україну, стерти її національну ідентичність і знищити її майбутнє", — сказав Клеверлі.
За їхню роль у незаконній депортації українських дітей до списку додали і декількох регіональних посадовців, у тому числі Володимира Солодова, губернатора віддаленого далекосхідного регіону Росії Камчатки, а також призначених Москвою чиновників зі східних регіонів України, які наразі перебувають під російською окупацією.
Раніше цього місяця Григорій Карасін, голова міжнародного комітету у верхній палаті російського парламенту – Раді Федерації – заявив, що близько 700 000 дітей із зон конфліктів в Україні привезли до Росії для їх власного «захисту».
Минулого місяця Європейський Союз додав 71 особу та 33 організації до тих, кому заборонено в’їжджати в ЄС, і заморозив будь-які їхні активи в юрисдикції ЄС за причетність до незаконної депортації українських дітей до Росії.
Ордер МКС на арешт Путіна ставить під сумнів його фізичну участь у саміті країн БРІКС — Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Саміт наступного місяця буде приймати Південна Африка, країна, яка є членом МКС і, як очікується, заарештує Путіна, якщо він прибуде у країну. ПАР не засудила вторгнення Росії в Україну, заявивши, що залишається неупередженою.
Ні Україна, ні Росія не є членами МКС. У березні Міжнародний кримінальний суд також заявив, що ордер також був виданий щодо Марії Львової-Бєлової, російського чиновника з прав дітей, яка нібито керувала вивезенням українських дітей до Росії.
В статті використано матеріали Reuters.
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"Поки Росія грає в політичні ігри, страждатимуть реальні люди", – Лінда Томас-Ґрінфілд. Відео
"Ця домовленість принесла стабільність на світові продовольчі ринки та знизила ціни на продовольство для всіх. Але сьогодні Росія викинула весь цей прогрес і всю цю надію на вітер", – постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Ґрінфілд
Мінагрополітики: “Найбідніші люди в світі будуть черговий раз поставлені Росією на межу голоду ”
Вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи, що дозволяла розблокувати порти Чорного моря для експорту українського зерна, вплине на найбідніших людей у світі, які будуть поставлені Росією на межу голоду. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський в коментарі Голосу Америки.
“На український експорт вплине погано, тому що зерновий коридор, море – це найдешевший, найефективніший спосіб вантаження зерна з України. Тому ми все одно будемо боротися за цей зерновий коридор”, – говорить міністр аграрної політики та продовольства України.
Сольський наголосив, що Україна використовуватиме інші можливі способи експорту зерна, але рішення Росії вплине на найбідніших людей у світі: “Найбідніші люди у світі будуть черговий раз поставлені Росією на межу голоду, тому що змушені будуть платити за продукти харчування більше і купувати їх менше, тому це черговий раз підтверджує, що заяви Росії і її конкретні дії – це абсолютно різні речі”.
Ось так це виглядає, коли одна країна – одна країна – вирішує взяти людство в заручникиПостійна представниця США при ООН Лінда Томас-Ґрінфілд
Про солідарність з Україною та підтримку у цьому питанні заявив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель: “Росія відмовилася продовжити цю (зернову) угоду, і це щось дуже серйозне, що створить багато проблем для багатьох людей у всьому світі. Ми зі свого боку будемо робити все можливе через наші шляхи солідарності, щоб українське зерно було доступним для людей, які його їдять. І я маю звинуватити Росію в цьому рішенні”. За його словами, рішення Росії – невиправдане використання голоду людей в якості зброї.
На цьому ж наголосила і постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Ґрінфілд. “Поки Росія грає в політичні ігри, страждатимуть реальні люди: дитина з країни Африканського Рогу, яка страждає від недоїдання, мати, яка перестане виробляти грудне молоко для своєї дитини, тому що їй не вистачає їжі самій. Ось так це виглядає, коли одна країна – одна країна – вирішує взяти людство в заручники”, – заявила Лінда Томас-Ґрінфілд.
За словами постійної представниці США при ООН, всі держави-члени ООН повинні об’єднатися і закликати Росію скасувати своє рішення; відновити переговори; продовжити, розширити та повністю реалізувати цю ініціативу.
Генеральний секретар організації також відзначив, що "рішенням про припинення Чорноморської ініціативи Російська Федерація також припинила своє зобов’язання «сприяти безперешкодному експорту продовольства, соняшникової олії та добрив з контрольованих Україною чорноморських портів»".
"Зрештою, участь у цих угодах – це вибір. Але люди скрізь, які борються, і країни, що розвиваються, не мають вибору. Сотні мільйонів людей стикаються з голодом, а споживачі стикаються з глобальною кризою вартості життя. Вони заплатять ціну", - додав Гутерріш
Нагадаємо, як раніше повідомляв Голос Америки, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що обговорить продовження дії Чорноморської зернової ініціативи, а також експорт російських добрив з російським президентом Путіним під час зустрічі, запланованої на серпень.
"Сподіваюсь, що із цим обговоренням, ми досягнемо прогресу і продовжимо рух на нашому шляху без паузи", - заявив турецький президент. Ердоган висловив переконання, що Путін підтримує продовження дії домовленості.
- Голос Америки
Вашингтон та ООН заявили, що вихід Росії із зернової угоди зашкодить мільйонам людей у світі
Рішення Росії призупинити участь в Чорноморській зерновій угоді "поглибить продовольчу небезпеку та завдасть шкоди мільйонам уразливих людей у всьому світі", заявили в Білому домі, повідомляє CNN.
"Чорноморська зернова ініціатива відіграла вирішальну роль у зниженні цін на продовольство в усьому світі, які різко зросли в результаті жорстокого та неспровокованого вторгнення Росії в Україну", — заявив речник Ради з національної безпеки США Адам Годж і закликав Росію "негайно скасувати своє рішення".
Годж додав: "Більш як половина з 32 мільйонів тонн зерна та харчових продуктів, що постачаються в рамках ініціативи, було відправлено до країн, що розвиваються, включаючи деякі з регіонів Землі з найбільшою продовольчою небезпекою".
"Запобігання потраплянню цього зерна на ринки завдасть шкоди людям у всьому світі, і справді, ми вже спостерігаємо стрибок світових цін на пшеницю в результаті призупинення Росією своєї участі в ініціативі", – додав він.
Генсек ООН Антоніу Гутерреш також заявив, що "глибоко шкодує" про рішення Кремля "припинити реалізацію Чорноморської ініціативи, включаючи скасування російських гарантій безпеки судноплавства в північно-західній частині Чорного моря".
"Чорноморська ініціатива - разом із Меморандумом про взаєморозуміння щодо сприяння експорту російських продуктів харчування та добрив - стала рятівним кругом для глобальної продовольчої безпеки та маяком надії в неспокійному світі", - йдеться у заяві.
Генеральний секретар організації також відзначив, що "рішенням про припинення Чорноморської ініціативи Російська Федерація також припинила своє зобов’язання «сприяти безперешкодному експорту продовольства, соняшникової олії та добрив з контрольованих Україною чорноморських портів»".
"Зрештою, участь у цих угодах – це вибір. Але люди скрізь, які борються, і країни, що розвиваються, не мають вибору. Сотні мільйонів людей стикаються з голодом, а споживачі стикаються з глобальною кризою вартості життя. Вони заплатять ціну", - додав Гутерріш.
Нині президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що обговорить продовження дії зернової ініціативи, а також експорт російських добрив з російським президентом Путіним під час зустрічі, запланованої на серпень. "Сподіваюсь, що із цим обговоренням, ми досягнемо прогресу і продовжимо рух на нашому шляху без паузи", - заявив турецький президент. Ердоган висловив переконання, що Путін підтримує продовження дії домовленості.
США неодноразово закликали Росію не використовувати продовольство як зброю та продовжити зернову угоду, забезпечивши кораблям доступ до портів України, щоб більше продовольства могло потрапити на світові ринки.
Сили оборони півдня України: “Будь-яка логістична артерія, якою Росія підтягує сили – законна ціль”
Руйнування або знищення логістичних шляхів Росії, які вони використовують для підтягування ресурсів – законна ціль. На цьому у коментарі Голосу Америки наголосила начальник прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
“Знищення логістичних шляхів ворога – це знищення його потенціалу. Це унеможливлення його підтягування ресурсів для того, щоб протидіяти. Тому будь-яка логістична артерія, за якою ворог підтягує свої сили – це є законна ціль”, – заявила Гуменюк.
За словами начальника прес-центру Сил оборони півдня України, знищення логістичних артерій Росії – робота на продовження контрнаступу. Вона також наголосила на тому, що Росія спрямовує населення на окуповану територію України в обʼїзд. “Це знов таки прояв тероризму ворожого, тому що вони намагаються наситити регіон, де очікують просування сил оборони мирним населенням. Ховатись за мирними знов”, – говорить Гуменюк.
Зранку в понеділок стало відомо про два удари по мосту. Російська влада повідомила про двох загиблих. В районі мосту утворились значні транспортні затори.
Підрив Кримського мосту не лише зашкодив поставкам для російського війська, але став ще одним ударом по репутації російської влади, кажуть оглядачі на Заході. Підрив "став ще одним збентеженням для російського військового керівництва, яке вже дестабілізувала спроба бунту бойовиків "Групи Вагнера" минулого місяця", - пише New York Times.
Військовий аналітик Skу News Шон Белл вважає, що підрив кримського мосту став ударом і по російській пропаганді. Крім руйнування шляхів поставок, підрив мосту є в інтересах Києва також і через його символізм, адже йдеться про об'єкт персонально важливий для Путіна. Путін сам проїхав в мерседесі мостом, після його ремонту в результаті підриву 22 жовтня, нагадує аналітик.
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