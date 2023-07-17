Британія ввела санкції проти 14 посадовців РФ за участь в примусовому переміщенні українських дітей

Британія наклала санкції на 14 російських посадовців, у тому числі двох міністрів уряду, за, як вона стверджує, їхню роль у примусовому переселенні Росією десятків тисяч українських дітей з початку неспровокованого вторгнення Москви в Україну в лютому минулого року.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) у березні видав ордер на арешт президента Росії Путіна, звинувативши його у незаконній депортації дітей з України, що є воєнним злочином. Український уряд каже, що ідентифікував майже 20 000 дітей, які були депортовані або розлучені зі своїми батьками чи опікунами під час війни.

До санкційного переліку 17 липня додано міністра освіти Росії Сергія Кравцова і міністра культури Ольгу Любімову, йдеться в заяві британського уряду.

"У його жахливій програмі примусової депортації дітей і сповненій ненависті пропаганді, яку вивергають його лакеї, ми бачимо справжній намір Путіна — стерти Україну з карти", — заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

"Сьогоднішні санкції наголошують на відповідальності тих, хто підтримує режим Путіна, включно з тими, хто бажає знищити Україну, стерти її національну ідентичність і знищити її майбутнє", — сказав Клеверлі.

За їхню роль у незаконній депортації українських дітей до списку додали і декількох регіональних посадовців, у тому числі Володимира Солодова, губернатора віддаленого далекосхідного регіону Росії Камчатки, а також призначених Москвою чиновників зі східних регіонів України, які наразі перебувають під російською окупацією.

Раніше цього місяця Григорій Карасін, голова міжнародного комітету у верхній палаті російського парламенту – Раді Федерації – заявив, що близько 700 000 дітей із зон конфліктів в Україні привезли до Росії для їх власного «захисту».

Минулого місяця Європейський Союз додав 71 особу та 33 організації до тих, кому заборонено в’їжджати в ЄС, і заморозив будь-які їхні активи в юрисдикції ЄС за причетність до незаконної депортації українських дітей до Росії.

Ордер МКС на арешт Путіна ставить під сумнів його фізичну участь у саміті країн БРІКС — Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Саміт наступного місяця буде приймати Південна Африка, країна, яка є членом МКС і, як очікується, заарештує Путіна, якщо він прибуде у країну. ПАР не засудила вторгнення Росії в Україну, заявивши, що залишається неупередженою.

Ні Україна, ні Росія не є членами МКС. У березні Міжнародний кримінальний суд також заявив, що ордер також був виданий щодо Марії Львової-Бєлової, російського чиновника з прав дітей, яка нібито керувала вивезенням українських дітей до Росії.

В статті використано матеріали Reuters.