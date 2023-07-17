Представник Папи Римського обговорить з Байденом депортацію Росією українських дітей

Представник Папи Римського зустрінеться у Вашингтоні із президентом США Джо Байденом, щоб обговорити долю тисяч примусово вивезених у Росію українських дітей.

У понеділок Ватикан оголосив, що кардинал Маттео Дзуппі проводить три дні в американській столиці після своїх недавніх візитів до Києва та Москви. Очікується, що він зустрінеться з Байденом у Білому домі у вівторок, сказала виданню Politico наближена особа на умовах анонімності.

Посол США у Ватикані Джо Доннеллі також перебуває американській столиці і буде присутнім на деяких зустрічах кардинала у Вашингтоні.

Папа Римський Франциск раніше заявляв, що зробить "все, що в людських силах", щоб допомогти повернути українських дітей додому.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Ордери, видані судом в Гаазі звинувачують Путіна у воєнному злочині примусової депортації населення (дітей) з окупованих територій України до Російської Федерації.

Нині Велика Британія ввела санкції проти 14 російських посадовців, у тому числі двох міністрів уряду, за, як вона стверджує, їхню роль у примусовому переселенні Росією десятків тисяч українських дітей з початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну. А минулого місяця Європейський Союз додав 71 особу та 33 організації до тих, кому заборонено в’їжджати в ЄС, і заморозив будь-які їхні активи в юрисдикції ЄС за причетність до незаконної депортації українських дітей до Росії.

Український уряд каже, що ідентифікував майже 20 000 дітей, які були депортовані або розлучені зі своїми батьками чи опікунами під час війни.

Лідери білоруської опозиції також звинуватили білоруський уряд в участі в незаконній депортації дітей з окупованих Росією територій України.