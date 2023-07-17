Кримський міст: офіційна реакція США, коментарі експертів. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Якою є реакція американських посадовців на підрив Керченського мосту. Що говорять про цю подію в американських ЗМІ, а також в експертних колах. Як в ООН відреагували на рішення Росії призупинити участь в Чорноморській зерновій угоді. США надають $500 млн додаткової гуманітарної допомоги Україні.У Польщі камбоджійські спеціалісти навчають українських саперів. Історія зникнення американського героя та ветерана Морської піхоти США, який віддав життя за Україну.
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липень 13, 2023
Джо Байден: Путін уже програв війну. ЧАС-ТАЙМ
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липень 12, 2023
Результати саміту НАТО для України. ЧАС-ТАЙМ
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липень 11, 2023
Умови запрошення України до НАТО. Деталі з Вільнюса. ЧАС-ТАЙМ
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липень 10, 2023
Шлях України до НАТО – деталі з Вільнюса. ЧАС-ТАЙМ
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липень 07, 2023
Надання Україні касетних боєприпасів. ЧАС-ТАЙМ