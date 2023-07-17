Кримський міст: офіційна реакція США, коментарі експертів. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Якою є реакція американських посадовців на підрив Керченського мосту. Що говорять про цю подію в американських ЗМІ, а також в експертних колах. Як в ООН відреагували на рішення Росії призупинити участь в Чорноморській зерновій угоді. США надають $500 млн додаткової гуманітарної допомоги Україні.У Польщі камбоджійські спеціалісти навчають українських саперів. Історія зникнення американського героя та ветерана Морської піхоти США, який віддав життя за Україну.