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Кримський міст: офіційна реакція США, коментарі експертів. ЧАС-ТАЙМ

Кримський міст: офіційна реакція США, коментарі експертів. ЧАС-ТАЙМ
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Кримський міст: офіційна реакція США, коментарі експертів. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Якою є реакція американських посадовців на підрив Керченського мосту. Що говорять про цю подію в американських ЗМІ, а також в експертних колах. Як в ООН відреагували на рішення Росії призупинити участь в Чорноморській зерновій угоді. США надають $500 млн додаткової гуманітарної допомоги Україні.У Польщі камбоджійські спеціалісти навчають українських саперів. Історія зникнення американського героя та ветерана Морської піхоти США, який віддав життя за Україну.

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