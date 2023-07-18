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Європейський суд з прав людини відкинув позов Росії проти України
У Страсбурзі Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) скасував міждержавний позов N.36958/21 Росії проти України, в якому російська сторона звинувачувала українську владу в порушеннях прав людини з 2014 року, серед яких зокрема були твердження про вбивства, викрадення, примусові виселення, втручання в право голосування на виборах та обмеження використання російської мови.
У тому позові містилися скарги, що після квітня 2014 року було припинене постачання води в Крим через Північнокримський канал, звинувачення у нападах на російське посольство і консульства в Україні.
Також там стверджувалося, що Україна відповідальна за смерть людей в малазійському авіалайнері рейсу МН17, бо українці 17 липня 2014 р. не закрили повітряний простір над частинами Донецької області, де в той час відбувалися бойові дії української армії проти керованих Росією збройних формувань.
Представниця українського уряду у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко привітала відхилення того позову, заявивши, що це «ще один закономірний етап боротьби до притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності за злочини, які вони здійснили проти нашої держави».
Росія подала позов N.36958/21 22 липня 2021 р. в той час, як, Москва, проголосивши український Кримський півострів своєю територією і фактично контролюючи частини Донецької та Луганської областей, накопичувала сили для повномасштабного вторгнення в Україні 24 лютого 2022 року.
ЄСПЛ заявив 18 липня 2023 року, що «російський уряд більше не бажає розгляду свого позову», оскільки Росія не відповідала на неодноразові вимоги суду стосовно позову і не брала участі в судових провадженнях після виходу Росії з Європейської конвенції з прав людини 16 вересня 2022 року.
ЄСПЛ наголошує, що має право розглядати справи стосовно Росії, коли йдеться про порушення конвенції, які були скоєні до російського виходу з Конвенції. Зараз у суді в Страсбурзі залишається ще 17 450 позовів проти Росії.
Суд також повідомляє, що деякі скарги, які містилися у відкинутому міждержавному позові Росії проти України, розглядатимуться, бо вони містяться у понад 8 500 індивідуальних позовах проти російського чи українського урядів, або обох, що стосуються подій в Україні, зокрема на сході, а також в Автономній республіці Крим і в місті Севастополі з 2014 року.
ЄСПЛ зараз також має чотири міждержавні справи за позовами України проти Росії і один спільний позов України ти Нідерландів проти Росії зі звинуваченнями Москви у причетності до збиття авіалайнера МН17 над Донеччиною 17 липня 2014 року.
Більшість позовів у ЄСПЛ є скаргами окремих осіб, а також групи чи організацій та компаній на порушення прав передбачених Європейською конвенцією з прав людини, але уряди також мають право подавати міждержавні позови проти інших країн.
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- Голос Америки
Українці, які проходять підготовку на Abrams, можуть бути готові до бою за кілька тижнів - медіа
Українські військовики, які проходять підготовку на американських танках Abrams у Німеччині, можуть бути готові до бою за кілька тижнів. Про це пише оборонне видання Stars and Stripes, журналіст якого побував на тренувальному полігоні в Баварії, де навчаються близько 200 українців.
Незабаром вони будуть готові використати ці танки проти російських сил в Україні, розповіли їхні інструктори. Пентагон планує доставити Києву 31 відремонтований танк Abrams до осені цього року.
"Оскільки ми продовжуємо навчати українські Збройні сили на все більш досконалих системах озброєнь, ми продовжуємо дивуватися тому, як швидко вони адаптуються", – сказав речник європейського командування американських сил у Європі Вільям Спікс.
"Вони хочуть знати якомога більше деталей, які ми можемо надати. Вони енергійні, натхненні та готові", – розповів про українців представник американських сил, який брав участь у навчанні на танках Abrams.
Навчання продовжиться після того, як солдати покинуть Німеччину, і будуть налагоджені канали для контактів екіпажів з американськими експертами, якщо виникнуть проблеми, повідомляє видання.
Танки, на яких навчаються українці, відрізняються від тих, що відправлятимуть на поле бою. Бойові танки спочатку модифікують, прибравши чутливі технології, щоб вони не потрапили в руки російських військ, повідомило видання USA Today у травні.
Журналісти відзначають, що танки Abrams можуть бути менш придатні до умов війни в Україні, ніж, до прикладу, німецькі Leopard. Експерти запевняють, що поставки американської техніки мають велике символічне значення, а також становлять інвестицію в довгострокову безпеку України.
Нагадаємо, 7 липня Сполучені Штати оголосили новий пакет допомоги Києву у 800 мільйонів доларів - для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони. Це 42-й пакет допомоги за програмою президентських повноважень. Він передбачає додаткові боєприпаси ППО, бронетехніку, протитанкову зброю, а також додаткові артилерійські системи та боєприпаси, включаючи касетні.
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