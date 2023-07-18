Європейський суд з прав людини відкинув позов Росії проти України

У Страсбурзі Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) скасував міждержавний позов N.36958/21 Росії проти України, в якому російська сторона звинувачувала українську владу в порушеннях прав людини з 2014 року, серед яких зокрема були твердження про вбивства, викрадення, примусові виселення, втручання в право голосування на виборах та обмеження використання російської мови.

У тому позові містилися скарги, що після квітня 2014 року було припинене постачання води в Крим через Північнокримський канал, звинувачення у нападах на російське посольство і консульства в Україні.

Також там стверджувалося, що Україна відповідальна за смерть людей в малазійському авіалайнері рейсу МН17, бо українці 17 липня 2014 р. не закрили повітряний простір над частинами Донецької області, де в той час відбувалися бойові дії української армії проти керованих Росією збройних формувань.

Представниця українського уряду у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко привітала відхилення того позову, заявивши, що це «ще один закономірний етап боротьби до притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності за злочини, які вони здійснили проти нашої держави».

Росія подала позов N.36958/21 22 липня 2021 р. в той час, як, Москва, проголосивши український Кримський півострів своєю територією і фактично контролюючи частини Донецької та Луганської областей, накопичувала сили для повномасштабного вторгнення в Україні 24 лютого 2022 року.

ЄСПЛ заявив 18 липня 2023 року, що «російський уряд більше не бажає розгляду свого позову», оскільки Росія не відповідала на неодноразові вимоги суду стосовно позову і не брала участі в судових провадженнях після виходу Росії з Європейської конвенції з прав людини 16 вересня 2022 року.



ЄСПЛ наголошує, що має право розглядати справи стосовно Росії, коли йдеться про порушення конвенції, які були скоєні до російського виходу з Конвенції. Зараз у суді в Страсбурзі залишається ще 17 450 позовів проти Росії.

Суд також повідомляє, що деякі скарги, які містилися у відкинутому міждержавному позові Росії проти України, розглядатимуться, бо вони містяться у понад 8 500 індивідуальних позовах проти російського чи українського урядів, або обох, що стосуються подій в Україні, зокрема на сході, а також в Автономній республіці Крим і в місті Севастополі з 2014 року.

ЄСПЛ зараз також має чотири міждержавні справи за позовами України проти Росії і один спільний позов України ти Нідерландів проти Росії зі звинуваченнями Москви у причетності до збиття авіалайнера МН17 над Донеччиною 17 липня 2014 року.

Більшість позовів у ЄСПЛ є скаргами окремих осіб, а також групи чи організацій та компаній на порушення прав передбачених Європейською конвенцією з прав людини, але уряди також мають право подавати міждержавні позови проти інших країн.