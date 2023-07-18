"Боротьба України за свободу - це марафон, а не спринт" - очільник Пентагону відкрив засідання "Рамштайн"

Забезпечення нагальної потреби України в засобах протиповітряної оборони та боєприпасах, а також довгострокова підтримка України - такими є основні теми 14-го засідання Контактної групи підтримки України в форматі "Рамштайн", що розпочала роботу у віртуальному режимі в Вашингтоні. Основні пріоритети засідання окреслив напередодні в розмові з міністром оборони України Олексієм Резніковим, очільник Пентагону Ллойд Остін, повідомили в оборонному відомстві США.

Відкриваючи засідання Остін відзначив хоробрість українського народу та війська перед лицем російської агресії, підкреслив важливість теперішнього етапу війни.

"Це надзвичайно важливий момент в історії цієї війни і цього століття", - сказав Остін.

Він зауважив, що ситуація на полі бою є нестійкою.

"Український контрнаступ - ключовий момент в цій трагічній війні. Збройні сили України перебрали ініціативу, щоб повернути контроль над суверенними територіями, але російська агресія проти України створила дуже нестійку ситуацію. Війна Путіна продовжує завдавати жахливих і кривавих втрат і, як я казав, боротьба України за свободу - це марафон, а не спринт", - додав очільник оборонного відомства США.

Остін також наголосив на єдності союзників у підтримці України, і відзначив пакети допомоги, які союзники оголосили цього місяця. Зокрема, Остін нагадав про те, що США цього місяця оголосили новий пакет допомоги Україні обсягом 800 млн доларів, який "надає фінансування для поставок більшої кількості засобів протиповітряної оборони, боєприпасів, включаючи критично важливі боєприпаси, яких Україна потребує прямо зараз. Ми також надаємо машини Bradley, Striker, протитанкові системи Javelin та устаткування з розмінування".

Остін також відзначив новий пакет допомоги Норвегії, що зміцнить українські системи NASAMS, Німеччина оголосила новий пакет допомоги, що включає пускові системи Patriot та 24 танки Leopard, 40 машин бойової піхоти та 20 000 артилерійських снарядів, Франція оголосила, що надасть Україні далекобійні ракети SCALP, а Австралія надішле 70 додаткових бойових машин.

Представниця Пентагону Сарбіна Сінгх заявила напередодні, що засідання групи відбувається в критично важливий час на тлі українського контрнаступу та небажання Росії зупинити війну. Вона підтвердила відданість США підтримці України.

"Звичайно, ця війна може закінчитись сьогодні, якщо Володимир Путін прийме рішення відкликати своїх військових назад до Росії, але, на жаль, ми не бачимо жодної ознаки цього", - додала Сінгх.