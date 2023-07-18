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"Боротьба України за свободу - це марафон, а не спринт" - очільник Пентагону відкрив засідання "Рамштайн"
Забезпечення нагальної потреби України в засобах протиповітряної оборони та боєприпасах, а також довгострокова підтримка України - такими є основні теми 14-го засідання Контактної групи підтримки України в форматі "Рамштайн", що розпочала роботу у віртуальному режимі в Вашингтоні. Основні пріоритети засідання окреслив напередодні в розмові з міністром оборони України Олексієм Резніковим, очільник Пентагону Ллойд Остін, повідомили в оборонному відомстві США.
Відкриваючи засідання Остін відзначив хоробрість українського народу та війська перед лицем російської агресії, підкреслив важливість теперішнього етапу війни.
"Це надзвичайно важливий момент в історії цієї війни і цього століття", - сказав Остін.
Він зауважив, що ситуація на полі бою є нестійкою.
"Український контрнаступ - ключовий момент в цій трагічній війні. Збройні сили України перебрали ініціативу, щоб повернути контроль над суверенними територіями, але російська агресія проти України створила дуже нестійку ситуацію. Війна Путіна продовжує завдавати жахливих і кривавих втрат і, як я казав, боротьба України за свободу - це марафон, а не спринт", - додав очільник оборонного відомства США.
Остін також наголосив на єдності союзників у підтримці України, і відзначив пакети допомоги, які союзники оголосили цього місяця. Зокрема, Остін нагадав про те, що США цього місяця оголосили новий пакет допомоги Україні обсягом 800 млн доларів, який "надає фінансування для поставок більшої кількості засобів протиповітряної оборони, боєприпасів, включаючи критично важливі боєприпаси, яких Україна потребує прямо зараз. Ми також надаємо машини Bradley, Striker, протитанкові системи Javelin та устаткування з розмінування".
Остін також відзначив новий пакет допомоги Норвегії, що зміцнить українські системи NASAMS, Німеччина оголосила новий пакет допомоги, що включає пускові системи Patriot та 24 танки Leopard, 40 машин бойової піхоти та 20 000 артилерійських снарядів, Франція оголосила, що надасть Україні далекобійні ракети SCALP, а Австралія надішле 70 додаткових бойових машин.
Представниця Пентагону Сарбіна Сінгх заявила напередодні, що засідання групи відбувається в критично важливий час на тлі українського контрнаступу та небажання Росії зупинити війну. Вона підтвердила відданість США підтримці України.
"Звичайно, ця війна може закінчитись сьогодні, якщо Володимир Путін прийме рішення відкликати своїх військових назад до Росії, але, на жаль, ми не бачимо жодної ознаки цього", - додала Сінгх.
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Лише п’ять місяців до того, як Грейді Курпасі вступив до лав Іноземного легіону, він закінчив службу у збройних силах США. Він тричі служив в Іраку, як штурмовик у морській піхоті та пізніше став розвідником-снайпером. Вийшов у відставку вже в ранзі капітана морської піхоти у вересні 2021 року.
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РФ безвідповідально заохочує цивільних їхати через зону бойових дій в Криму - ISW
Підрив Кримського мосту в понеділок призвів до значних заторів на шляхах, але замість того, щоб радити цивільним уникати поїздок до Криму, російська та окупаційна влада заохочують росіян їхати через зону бойових дій, відзначає американський Інститут вивчення війни.
"Російська та окупаційна влада все ж продовжує просувати окупований Крим для туризму, закликаючи росіян їхати через зону бойових дій, замість того, щоб радити їм уникати цього, як це робив би відповідальний уряд", - йдеться в огляді ISW за 17 липня. Аналітики вказують, що деякі військові блогери в Росії навіть зауважували, що напад на міст не має зменшити потік туристів.
В українському уряді побачили прояв тероризму в тому, що Росія спрямовує населення на окуповану територію України в обʼїзд. На цьому у коментарі Голосу Америки напередодні наголосила начальник прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
“Це знов таки прояв тероризму ворожого, тому що вони намагаються наситити регіон, де очікують просування сил оборони, мирним населенням. Ховатись за мирними знов”, – сказала Гуменюк в понеділок.
Керченський міст, зауважують аналітики, був одним із двох сухопутних шляхів для військових поставок до окупованих частин Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В ISW вказують - напад на міст, ймовірно, матиме тривалий вплив на російські поставки до окупованих районів півдня України.
В Білому домі напередодні припустили, що удар по мосту не матиме відчутного впливу на стратегічну здатність Росії використовувати півострів для переміщення своїх військових сил.
"Ми не помітили жодного впливу удару по мосту на оборонну позицію Росії, на їхній військовий потенціал у Криму чи на півдні України. Вони все ще стоять в обороні. Вони все ще воюють з українськими силами, все ще намагаються відбити елементи українського контрнаступу. Я думаю, що занадто рано визначати, чи удари по мосту матимуть якийсь значний військовий вплив на здатність росіян продовжувати воювати. Так, цей міст забезпечував наземний доступ до Криму, але росіяни мають багато інших способів матеріально-технічного забезпечення та підтримки своїх військ в Україні. Тож я припускаю, що це не матиме на них суттєвого впливу", - сказав пресі координатор стратегічних комунікацій ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
"Вони воюють за свою країну. Крим – це Україна". В уряді США коментують підрив Кримського мосту
Україна має самостійно вирішувати, як вести цю війну, як захищати свою територію, свій народ, свою свободуЕнтоні Блінкен, держсекретар США
"Україна має самостійно вирішувати, як захищати свою свободу", - держсекретар США Ентоні Блінкен. Таку заяву, американський посадовець зробив коментуючи підрив Керченського мосту під час брифінгу у понеділок.
"Щодо Керченського мосту. Ми уважно стежимо за цією ситуацією. І я насправді не маю нічого більше, щоб додати до цього питання. Але як загальну тезу я можу сказати, звичайно, що Україна має самостійно вирішувати, як вести цю війну, як захищати свою територію, свій народ, свою свободу", - заявив очільник Держдепартаменту США, відповідаючи на запитання журналістів.
Вони воюють за свою країну. Крим – це УкраїнаДжон Кірбі, представник Ради з нацбезпеки США
"Крим – це Україна", - зазначив інший американський посадовець, Джон Кірбі, під час брифінгу в Білому домі. Так, за словами представника Ради з нацбезпеки США, українці захищають власну територію до якої входить і окупований росіянами півострів.
"Ми не беремо на себе відповідальність визначати легітимність чи нелегітимність цілей, які вражають українці. Вони воюють за свою країну. Крим – це Україна, і ми не вказуємо їм, що є, а що ні, законною ціллю. Вони самі визначають свої цілі…
…ми чітко дали зрозуміти українцям, що не заохочуємо і не даємо можливостей для ударів по території РФ. Що ми намагаємось зробити, вже протягом 16 місяців, - це зробити так, щоб українці могли захистити свою власну територію та відбити російську агресію на українській землі. А Крим – це українська земля", - заявив Кірбі.
Координатор стратегічних комунікацій ради з нацбезпеки США також зауважив, що не бачить зв’язку між ударами по Кримському мосту та виходом РФ із зернової угоди.
"Я не бачу нічого, що підтверджує причинно-наслідковий зв’язок, що удари по мосту призвели до рішення Путіна не продовжувати зернову угоду. Він публічно вже схилявся до цього. Я не буду говорити за нього, якщо у нього є власна аргументація, він може її висловлювати. Але я не бачив нічого, що вказувало б на причинно-наслідковий зв’язок цих подій", - зазначив Кірбі.
Щодо того, який вплив цей удар може мати на стратегічну здатність Росії використовувати півострів для переміщення своїх військових сил, то за словами Кірбі, пошкодження мосту навряд чи матиме відчутний вплив на спроможності Росії.
"Ми не помітили жодного впливу удару по мосту на оборонну позицію Росії, на їхній військовий потенціал у Криму чи на півдні України. Вони все ще стоять в обороні. Вони все ще воюють з українськими силами, все ще намагаються відбити елементи українського контрнаступу. Я думаю, що занадто рано визначати, чи удари по мосту матимуть якийсь значний військовий вплив на здатність росіян продовжувати воювати. Так, цей міст забезпечував наземний доступ до Криму, але росіяни мають багато інших способів матеріально-технічного забезпечення та підтримки своїх військ в Україні. Тож я припускаю, що це не матиме на них суттєвого впливу", - вважає Кірбі.
Дивіться також: - Удар по Керченському мосту: офіційна реакція Вашингтона, коментарі експертів.
Європейський суд з прав людини відкинув позов Росії проти України
У Страсбурзі Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) скасував міждержавний позов N.36958/21 Росії проти України, в якому російська сторона звинувачувала українську владу в порушеннях прав людини з 2014 року, серед яких зокрема були твердження про вбивства, викрадення, примусові виселення, втручання в право голосування на виборах та обмеження використання російської мови.
У тому позові містилися скарги, що після квітня 2014 року було припинене постачання води в Крим через Північнокримський канал, звинувачення у нападах на російське посольство і консульства в Україні.
Також там стверджувалося, що Україна відповідальна за смерть людей в малазійському авіалайнері рейсу МН17, бо українці 17 липня 2014 р. не закрили повітряний простір над частинами Донецької області, де в той час відбувалися бойові дії української армії проти керованих Росією збройних формувань.
Представниця українського уряду у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко привітала відхилення того позову, заявивши, що це «ще один закономірний етап боротьби до притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності за злочини, які вони здійснили проти нашої держави».
Росія подала позов N.36958/21 22 липня 2021 р. в той час, як, Москва, проголосивши український Кримський півострів своєю територією і фактично контролюючи частини Донецької та Луганської областей, накопичувала сили для повномасштабного вторгнення в Україні 24 лютого 2022 року.
ЄСПЛ заявив 18 липня 2023 року, що «російський уряд більше не бажає розгляду свого позову», оскільки Росія не відповідала на неодноразові вимоги суду стосовно позову і не брала участі в судових провадженнях після виходу Росії з Європейської конвенції з прав людини 16 вересня 2022 року.
ЄСПЛ наголошує, що має право розглядати справи стосовно Росії, коли йдеться про порушення конвенції, які були скоєні до російського виходу з Конвенції. Зараз у суді в Страсбурзі залишається ще 17 450 позовів проти Росії.
Суд також повідомляє, що деякі скарги, які містилися у відкинутому міждержавному позові Росії проти України, розглядатимуться, бо вони містяться у понад 8 500 індивідуальних позовах проти російського чи українського урядів, або обох, що стосуються подій в Україні, зокрема на сході, а також в Автономній республіці Крим і в місті Севастополі з 2014 року.
ЄСПЛ зараз також має чотири міждержавні справи за позовами України проти Росії і один спільний позов України ти Нідерландів проти Росії зі звинуваченнями Москви у причетності до збиття авіалайнера МН17 над Донеччиною 17 липня 2014 року.
Більшість позовів у ЄСПЛ є скаргами окремих осіб, а також групи чи організацій та компаній на порушення прав передбачених Європейською конвенцією з прав людини, але уряди також мають право подавати міждержавні позови проти інших країн.
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