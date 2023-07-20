Як заощаджують на продуктах та що полюбляють їсти американські солдати. Репортаж із військової бази біля Пентагону

Для американських військових функціонує спеціальна мережа продуктових магазинів із цінами, значно меншими за ринкові. Майже 240 супермаркетів для солдатів, ветеранів та їхніх сімей працюють на території США та американських закордонних базах. Держава дбає не лише про нижчі ціни, а й про якість товарів для армії, у магазинах зокрема працюють дієтологи. Українська служба "Голосу Америки" побувала в одній із таких крамниць на території військової бази, що розташована поруч із будівлею Пентагону, і купувати продукти до якої, крім звичайних солдатів, часто приходять представники Міністерства оборони США. Працівники крамниці розповіли нам про державну підтримку армії та улюблені продукти американських солдатів, а постійний клієнт магазину - американський військовий - поділився підрахунками: скільки коштів йому вдається заощадити завдяки нижчим цінами на харчі, а також розповів про психологічну підтримку від покупок у таких військових крамницях. Капітан Сухопутних сил США Адел Гусейн до супермаркету для військових на територію бази Joint Base Myer-Henderson Hall, що розташована в місті Арлінгтон поблизу Вашингтона, просто поруч із Пентагоном, приїжджає двічі на місяць. Навіть маючи біля свого дому різні супермаркети, Адел не зраджує традиції купувати продукти саме у військовому магазині. Чи не кожен із товарів у такому Commissary нагадує Аделу про роки військової служби.

У 2018 році Адел у рамках навчань країн-союзників НАТО тренував українських військових у Європі. Пригадує, як у Німеччині, на військовій базі Графенвер теж був звичний для нього, такий самий американський військовий магазин зі звичними для американців продуктами. "Я був у Німеччині двічі, вперше - 6 місяців, вдруге - 9 місяців, працював із поляками, працював з українською армією тоді", - розповідає капітан. І пригадує, як німецькі солдати просили його пригощати їх американськими товарами: "Німецькі солдати не мають такого арахісового масла. І вони мені казали: Аделе, коли йтимеш на базу, принеси нам арахісового масла". Аделу нагадують про ті часи навіть звичайні яблука. "Мене завжди бачили, як я гризу яблука біля свого танка чи біля Хамві. І питали - сер, звідки ви все це берете? Все просто - пройдіть вулицею до військового магазину і купіть", - розповідає Адел Гусейн. Закуповуючи товари в магазині, він розповів "Голосу Америки" і про те, чим харчуються його товариші, американські солдати: "Вони їдять багато консервів, беруть арахісове масло, тунець, їдять багато таких страв, які дуже швидко розігрівати в мікрохвильовці. Переважно вони їдять готові до вживання страви. Я не великий прихильник цього, там багато солі".

За 11 років служби в армії Адел жив у різних штатах та різних країнах і всюди мав поруч такі ж військові магазини. Каже, що вони для нього - не лише істотна економія коштів, а й психологічна опора. "Раніше я жив у Форт-Райлі у штаті Канзас, і у Форт-Сілл у штаті Оклахома, навіть коли я жив за кордоном, у Німеччині, там був цей магазин. Тож скрізь, де є якась військова присутність, буде цей магазин. Похід до військового магазину - це щось звичне, я бачив їх останні 11 років служби. Я точно знаю, чого очікувати, приходячи в магазин. Я знаю, які там продукти. Ця невелика стабільність дійсно допомагала мені незалежно від того, куди я їхав, куди переїжджав, навіть живучи за кордоном під час військової служби", - каже Адел. Все ж найголовнішу перевагу військових магазинів видно у чеку, каже Адел Гусейн. Придбавши все необхідне, він розповідає, скільки заощадив порівняно зі звичайними американськими магазинами, які знаходяться за межами таких військових баз. "Я заплатив тут 134 долари і заощадив 44 долари п орівняно з іншими магазинами. І це дуже добре. Це приблизно на два тижні продуктів для мене, тож заощадити 44 долари за таку кількість товарів - це істотна перевага!" - каже Адел.