Актуально
«Ні геноциду під виглядом миру! Ми будемо боротися і переможемо. Бо ми хочемо жити", - Кулеба звернувся до Генасамблеї ООН
Генеральна Асамблея ООН сьогодні зібралася на відкриті дебати, аби обговорити ситуацію на тимчасово окупованих територіях України. Дебати після виступу президента Генеральної Асамблеї відкрив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Розпочинаючи свій виступ, Кулеба звернувся до присутніх у залі та сказав, що він би хотів, щоб вони почули голоси українських дітей, які пройшли через окупацію та страждання, після чого зачитав уривки зі справжніх воєнних щоденників трьох українських дітей.
Так, Кулеба процитував рядки із щоденника восьмирічного Єгора Кравцова, який зустрів повномасштабне вторгнення у Маріуполі. 3 березня 2022 року в оточеному Маріуполі він написав: «Я гарно виспався; прокинувся, посміхнувся і порахував до 25-ти. А ще, помер мій дідусь. У мене рана на спині, видерта шкіра, у сестри поранення голови, мамі видерли м'ясо на руці і дірка в нозі». Наступного дня він написав: «Незабаром у мене день народження. У мене померли дві собаки і бабуся Галя. І улюблене місто Маріуполь».
14-ти річна Віолетта Горбачова провела близько чотирьох місяців в окупованій Новій Каховці: «Ми не виходимо з дому. Я просто боюся, що я вийду з під’їзду та мене застрелять. Вулиці майже пусті. Тато їздить на роботу, привозить продукти. Село через ГЕС обстрілюють. Я пишу своєму другу звідти, а він не відповідає. Скільки ж моїх знайомих може загинути…». У травні 2022-го вона написала: «Мама каже не гуляти там, де немає людей, бо багато дівчат ґвалтують. 27 травня відключили зв’язок повністю. Люди, як зомбі, стояли купками, біля зачиненого кафе, де трішки ловив місцевий інтернет».
12-річна Аріна Первуніна, про яку також розповів міжнародному зібранню Кулеба, переховувалась у підвалі в окупованому селі. Вона боялася, що російські військові можуть її зґвалтувати, і подзвонила батькові, який перебував на підконтрольній уряду території, плакала й просила забрати її звідти. Йому якось вдалося приїхати за нею, але на зворотному шляху російські військові відкрили вогонь по машині та вбили батька Аріни на її очах. Через тиждень вона написала в щоденнику: «Я не хочу жити. Навіщо таке життя без тата? Та я ж ще незграбна дитина, яка сама нічого не може зробити, та напевно це моє покарання, напевно за те, що я не змовчала, а подзвонила татові, нетерпляча. Якщо б я не зателефонувала татові, то все було добре, всі були живі. Я ненавиджу себе. Чому я така безпомічна?» Вона все ще звертається до свого батька в щоденнику. 26 травня 2023 року: «Тату, я тільки що закінчила сьомий клас і в мене хороші оцінки, тільки з фізики у мене 6, а решта 9, 10, 11 і 8. Я дуже тебе люблю. Я зроблю все, щоб ти пишався мною. Люблю тебе, татко».
Чому у цих та мільйонів інших українських дітей вкрадене дитинство? Тому що у Путіна імперська пухлина в голові? Тому що Росія не зважає на страждання дітей заради досягнення своїх хворих політичних цілей? Я впевнений, що у багатьох із вас у цій залі є діти. Ви б ніколи не хотіли, щоб вони пережили подібне пекло. Жодна дитина в світі не заслуговує на таке. Жодна політична мета не може виправдати це варварство
Кулеба повідомив, що Аріна сама передала йому цей щоденник і дозволила зачитати ці приватні записи на відкритих дебатах Генеральної Асамблеї. «Тепер ви знаєте та відчуваєте те, що українці переживають вже майже півтора року повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чому у цих та мільйонів інших українських дітей вкрадене дитинство? Тому що у Путіна імперська пухлина в голові? Тому що Росія не зважає на страждання дітей заради досягнення своїх хворих політичних цілей? Я впевнений, що у багатьох із вас у цій залі є діти. Ви б ніколи не хотіли, щоб вони пережили подібне пекло. Жодна дитина в світі не заслуговує на таке. Жодна політична мета не може виправдати це варварство», - додав український міністр.
Він також повідомив, що повномасштабне вторгнення позбавило нормального життя 7,5 мільйонів українських дітей. Майже дві третини з них стали внутрішніми переселенцями або виїхали за межі України. Росія вбила щонайменше 494 українські дитини і поранила ще 1052. Щонайменше 379 дітей зникло безвісти під час бойових дій.
І зараз Росія продовжує масове викрадення та депортацію українських дітей. На сьогодні щонайменше 19 474 дитини незаконно депортовані, з них 4390 є сиротами або позбавлені батьківської опіки. Досі лише 383 дитини повернулися та возз’єдналися зі своїми сім’ями, а десятки тисяч все ще відчайдушно чекають на допомогу.
Саме тому Кулеба закликав чинити максимальний тиск на Росію та спільно вимагати негайно надати список дітей, яких вивезли з України в Росію, а також надати доступ до цих дітей представникам міжнародних правозахисних і моніторингових місій.
«Ми можемо змусити Росію припинити порушення щодо дітей і безпечно повернути їх, якщо вимагатимемо цього всі разом, єдиним голосом», - переконаний він.
Під час виступу головний український дипломат згадав і про викрадених Росією цивільних людей на окупованих територіях. «Нам терміново потрібні нові міжнародні інструменти для покарання за викрадення цивільних осіб і організації безпечного повернення цивільних заручників з полону додому. Я пропоную розпочати роботу над розробкою таких інструментів», - додав він.
У своєму виступі Кулеба торкнувся і теми мирних перемовин. За його словами, поки Україна бореться за своє виживання, здійснюючи самооборону за статтею 51 Статуту ООН, «ми постійно чуємо абсурдні заклики до абстрактного миру». Більшість із них, додав він, насправді мають на увазі не мир, а дещо інше.
За його словами, після опору російській повномасштабній агресії протягом понад півтора року, українській 40-мільйонний народ може відповісти на всі ці пропозиції лише одне: “Ні”.
«Ні — геноциду під виглядом миру. Ні — фальшивому пацифізму, який виправдовує агресора за його злочини. Ні — територіальним поступкам заради ілюзії миру. Ні! Ми будемо боротися і переможемо. Тому що ми хочемо жити. Тому що наші діти, як і ваші діти, заслуговують мати повні сім’ї та життя, вільне від страху та страждань. Ми забезпечимо притягнення агресора до відповідальності, бо лише так можна відновити справедливий і міцний мир для України та повагу до Статуту ООН», - додав він.
Він також закликав країни-члени ООН приєднатися до гарантій безпеки для України, про які минулого тижня домовилися країни Групи семи.
Всі новини дня
- Голос Америки
- Associated Press
Американський ядерний підводний човен розмістили у Південній Кореї після випробування ракети, призначеної для удару по США
Сполучені Штати розмістили ядерний підводний човен (здатний нести балістичні ракети) поблизу Південної Кореї вперше за чотири десятиліття - після другого випробування потужної міжконтинентальної балістичної ракети, призначеної для удару по материковій частині США, здійсненого минулого тижня.
Періодичні візити американських підводних човнів до Південної Кореї погоджені домовленостями між президентами двох країн у квітні цього року у відповідь на розширення ядерної загрози з боку Північної Кореї. У Сеулі проти розміщення човна тривав мітинг перед президентським офісом.
Сторони також домовилися створити спільну ядерну консультативну групу та розширити військові навчання.
Підводний човен USS Kentucky прибув до південнокорейського порту Пусан 18 липня, повідомляє Міністерство оборони Південної Кореї. Зазначається, що це перший візит американського атомного підводного човна до регіону з 1980-х років. У 1991 році Сполучені Штати вивели всю свою ядерну зброю з Корейського півострова.
Міністр оборони Лі Чон Суп назвав візит підводного човна демонстрацією рішучості США у виконанні своїх зобов’язань щодо “розширеного стримування” та зобов’язання США використовувати весь свій військовий потенціал, включаючи ядерну зброю, для захисту своїх союзників.
Ядерні амбіції Північної Кореї назвав через 5 найбільш викликів для нацбезпеки США генерал ВПС США Чарльз Браун, кандидат на посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів США (замість генерала Марка Міллі, який йде у відставку вже цієї осені). На запусках небезпечних балістичних ракет з боку Північної Кореї та подальшому розвитку її власної ядерної програми наголошував і державний секретар США Ентоні Блінкен після засідання глав МЗС “Групи семи” в Японії.
Торік Північна Корея провела близько 100 ракетних випробувань, а минулого тижня здійснила друге випробування потужної міжконтинентальної балістичної ракети, призначеної для удару по материковій частині США.
Після спостереження за цим запуском лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв і далі зміцнювати ядерний бойовий потенціал своєї країни.
“Будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти Сполучених Штатів або їхніх союзників є неприйнятною та призведе до кінця цього режиму”, — йдеться у спільній заяві США та Південної Кореї, оприлюдненій після першої зустрічі Ядерної консультативної групи 18 липня.
Після зустрічі президента США Джо Байдена у Вашингтоні з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем у квітні Північна Корея засудила їхню співпрацю заявивши, що це “крайня ворожість” до Північної Кореї. На знак протесту влада країни погрожувала подальшою ескалацією своєї доктрини використання ядерної зброї.
Південна Корея надасть Україні більше обладнання для розмінування та більше гуманітарної допомоги, заявили представники Сеула після візиту президента Юн Сук Йоля до Києва, повідомляв Голос Америки.
А у квітні президент Південної Кореї вперше припустив, що його країна може безпосередньо постачати зброю Україні на додаток до гуманітарної та економічної підтримки українців в умовах російського вторгнення.
- Голос Америки
Розбіжності щодо України ускладнили формулювання спільних заяв самітів ЄС-Латинської Америки, G20
Зі складнощами в узгодженні спільних заяв зіткнулись учасники засідання G20, що цими днями завершилося в Індії, а також саміту лідерів Європейського Союзу, Латинської Америки та країн Карибського басейну, що триває в Бельгії.
Міністри фінансів та економіки країн G20 не змогли узгодити спільне комюніке на засіданні в Індії, через розбіжності щодо України, підтвердили в індійському уряді.
Деякі країни-учасниці наполягали, щоб в комюніке вторгнення Росії до України називалось війною, а Росія говорила про застосування терміну "спеціальна військова операція". Китай, за повідомленнями, також виступив проти формулювань, запропонованих іншими країнами.
Індійський посадовець, знайомий з обговоренням, зазначив в коментарі Reuters, що засідання досягло успіху в просуванні важливого порядку денного, а питання російської війни мають розглядати інші форуми. Індія не виступила з осудом війни Росії в Україні і не приєдналась до міжнародних санкцій проти РФ.
Своєю чергою, учасники саміту країн ЄС та Латинської Америки у вівторок намагалися узгодити спільну заяву щодо війни в Україні.
ЄС мав на меті включити осуд вторгнення Росії до України, а країни з тісними політичними та економічними зв’язками з Росією, такі як Куба та Нікарагуа, чинили опір спробам включити формулювання, що засуджує Росію, за словами офіційних осіб, знайомих з переговорами, пише АР.
В статті використано матеріали АР, Reuters
- Голос Америки
Сполучені Штати надають Україні додаткові 250 мільйонів доларів на підтримку виробництва зерна
Голова агентства США з міжнародного розвитку USAID Саманта Пауер заявила, що США надають Україні додаткові 250 мільйонів доларів на підтримку сільського господарства, яке постраждало від російської агресії. Гроші підуть на розширення критично важливої сільськогосподарської інфраструктури, такої як зрошення, зернові елеватори, перевантажувальні потужності, а також портову та прикордонну інфраструктуру. Програма допомоги охоплює майже третину зареєстрованих українських фермерів.
Про це Пауер, керівниця USAID, заявила, перебуваючи в Одеському порту.
Вона висловила «глибоке розчарування» рішенням Росії припинити свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі, угоді, яка дозволяла Україні вивозити зерно з трьох портів у Чорному морі.
"Це є безрозсудне рішення, яке матиме глибокі людські наслідки. І це просто ще один приклад російської бездушності і зневаги до людських життів і засобів існування не тільки в Україні, а й у всьому світі", – сказала Пауер в Одесі.
У понеділок Росія заявила про зупинку своєї участі в Чорноморській зерновій ініціативі, що діяла з літа минулого року.
Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Росія повернеться до угоди, коли її російський компонент буде виконано. Росія наполягає на збільшенні експорту власних добрив в рамках ініціативи.
Тим часом, як передає російське агентство Інтерфакс, президент Російської зернової спілки Аркадій Злочевський заявив, що російське зерно за кордоном купують неохоче і Росія втрачає до 70 доларів на тонні зерна, що є за його словами «астрономічна цифра».
Раніше Росія скаржилася, що зернова угода з Україною призвела до падіння європейських цін на зерно, і ще більше падіння на ціни російського зерна.
Росія не лише закриває вивіз українського зерна, а і знищує українські врожаї і техніку – USAID
Як мовиться у повідомленні USAID, невпинні атаки Росії завдали прямої шкоди українському сільськогосподарському сектору на суму понад 6,6 мільярда доларів.
"Фермери пережили 19 місяців небезпеки для своїх засобів існування та сімей разом зі знищеними землями та технікою. Порушення Росією морської торгівлі з початку її повномасштабного вторгнення, включно з блокуванням портів, затримкою інспекції суден і, останнім часом, виходом із Чорноморської зернової ініціативи, серйозно знизили кількість зерна, яке Україна могла забезпечити для світу на тлі глобальної продовольчої кризи", – мовиться у повідомленні USAID.
Саманта Пауер повідомила, що американський уряд намагається підтримати українських аграрних працівників через свою ініціативу Agriculture Resilience Ініціатива-Україна (AGRI-Ukraine). Загальні інвестиції уряду США в ініціативу AGRI-Україна досягли 350 мільйонів доларів.
Напередодні у Києві Пауер оголосила про виділення понад 500 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги для задоволення нагальних потреб українців, які постраждали від повномасштабного вторгнення.
- Голос Америки
ЄС розширить "шляхи солідарності" з Україною для перевезення збіжжя після виходу РФ з Чорноморської зернової угоди
Євросоюз "дуже стурбований" виходом Росії з Чорноморської зернової ініціативи та розширить шляхи солідарності, щоб допомогти експортувати українське збіжжя.
Високопосадовець ЄС сказав, що рішення Москви залишити зернову ініціативу "ставить під загрозу продовольчу безпеку сотень мільйонів людей", пише CNN.
За словами посадовця, "першим напрямком дій ЄС є робота з ООН і також з Туреччиною". Він додав, що низка міністрів закордонних справ європейських країн, які перебувають у Нью-Йорку та "розмовляють із генеральним секретарем Гутеррішем, із персоналом ООН", щоб закликати Росію "переглянути" це рішення.
Представник ЄС зазначив, що "одночасно ми, очевидно, будемо працювати над розширенням і зміцненням наших шляхів солідарності", створеним ЄС у травні 2022 року, щоб забезпечити альтернативні сухопутні маршрути для експорту продовольства після того, як Москва блокувала українські порти в Чорному морі. Заходи включають нові прикордонні пости, гнучкі митні перевірки, логістичну підтримку, надання пріоритетів експорту української сільськогосподарської продукції та створення нових складських приміщень у ЄС.
Минулого тижня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що такі "шляхи солідарності дозволили доставити 45 мільйонів тонн зерна та агропродовольчої продукції з України через Європейський Союз до решти світу".
Нині президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram, що "питання номер один на сьогоднішній Ставці – морський експорт зерна та безпека портів". Напередодні у розмові із секретарем ООН Антоніу Гутеррішем домовився "працювати разом із відповідальними державами, щоб відновити продовольчу безпеку та постачання продовольства шляхами у Чорному морі".
"Держава-терорист поставила під загрозу життя 400 мільйонів людей у різних країнах, які залежать від українського продовольчого експорту. Найбільш критична ситуація – в таких країнах Африки і Азії, як Сомалі, Ефіопія, Південний Судан, Ємен", - написав український глава.
Білий дім своєю чергою заявив, що рішення Росії призупинити участь в Чорноморській зерновій угоді "поглибить продовольчу небезпеку та завдасть шкоди мільйонам уразливих людей у всьому світі".
А генсек ООН Гутерріш також сказав, що "глибоко шкодує" про рішення Кремля і підтвердив, що ООН була посередником в обговоренні пропозиції щодо надання РФ можливості відновити доступ до SWIFT.
При цьому міністр закордонних справ Кенії Корір Сінг'Оей написав у Twitter, що рішення Росії розірвати зернову угоду є "ударом у спину світовим цінам продовольчої безпеки" і що це рішення "непропорційно впливає" на країни Африканського Рогу, які вже постраждали від посухи.
Тим часом нині деякі держави Групи двадцяти також засудили вихід Росії з Чорноморської зернової угоди, яка дозволила безпечно експортувати зерно з України, заявила у вівторок міністерка фінансів Індії Нірмала Сітхараман.
Водночас фінансові лідери країн G20, які зібралися в індійському місті Гандінагар на дводенну зустріч, не змогли дійти спільної мови щодо війни в Україні, сказала вона. Більшість західних країн, включаючи Сполучені Штати, Сполучене Королівство, Німеччину та Францію, наполягали на рішучому засудженні Росії та війни в Україні, тоді як Росія та Китай виступали проти таких кроків.
При цьому у вівторок Кремль повідомив про удари по українських портах у Миколаєві та Одесі, зокрема по судноремонтних і паливних потужностях, у відповідь на атаку по Кримському мосту.
Генштаб України заявив у Facebook, що РФ здійснила удари з південного напрямку шістьома ракетами "Калібр" та 36 дронів Shahed. "Крилаті ракети «Калібр» та переважну більшість дронів-камікадзе знищено на півдні – в Одеській та Миколаївській областях, решту ударних БпЛА уражено в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях", - повідомили там.
У статті використано матеріали Reuters
Форум