Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Рамштайн-14. Пріоритети — артилерія та ППО

Брифінг. Рамштайн-14. Пріоритети — артилерія та ППО
Embed
Брифінг. Рамштайн-14. Пріоритети — артилерія та ППО

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Direct link

Брифінг Голосу Америки - наживо. Основні теми чергового "Рамштайну" — боєприпаси та протиповітряна оборона. Також говоримо про візит Дмитра Кулеби до Нью-Йорка, зернову угоду та депортацію українських дітей. Розповідає наша кореспондентка Ірина Соломко. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG