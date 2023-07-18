Брифінг. Рамштайн-14. Пріоритети — артилерія та ППО

Брифінг Голосу Америки - наживо. Основні теми чергового "Рамштайну" — боєприпаси та протиповітряна оборона. Також говоримо про візит Дмитра Кулеби до Нью-Йорка, зернову угоду та депортацію українських дітей. Розповідає наша кореспондентка Ірина Соломко. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.