Брифінг. Рамштайн-14. Пріоритети — артилерія та ППО
Брифінг Голосу Америки - наживо. Основні теми чергового "Рамштайну" — боєприпаси та протиповітряна оборона. Також говоримо про візит Дмитра Кулеби до Нью-Йорка, зернову угоду та депортацію українських дітей. Розповідає наша кореспондентка Ірина Соломко. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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