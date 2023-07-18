Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Результати “Рамштайн-14”, оцінки контрнаступу ЗСУ. ЧАС-ТАЙМ

Результати “Рамштайн-14”, оцінки контрнаступу ЗСУ. ЧАС-ТАЙМ
Embed
Результати “Рамштайн-14”, оцінки контрнаступу ЗСУ. ЧАС-ТАЙМ

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. Забезпечення нагальної потреби України в засобах ППО та боєприпасах, а також довгострокова підтримка України: підсумки 14-го засідання у форматі “Рамштайн”. “Ні геноциду під виглядом миру!” - Дмитро Кулеба звернувся до Генасамблеї ООН. Деталі дебатів в ООН. Речник Держдепу США: дії Росії за останню добу вже призвели до зростання цін на глобальному ринку продовольства. Як волонтери рятують диких тварин в Україні. Серед американців з'явився попит на книги українських авторів, розповіли у книгарні Вашингтона.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG