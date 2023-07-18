Результати “Рамштайн-14”, оцінки контрнаступу ЗСУ. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Забезпечення нагальної потреби України в засобах ППО та боєприпасах, а також довгострокова підтримка України: підсумки 14-го засідання у форматі “Рамштайн”. “Ні геноциду під виглядом миру!” - Дмитро Кулеба звернувся до Генасамблеї ООН. Деталі дебатів в ООН. Речник Держдепу США: дії Росії за останню добу вже призвели до зростання цін на глобальному ринку продовольства. Як волонтери рятують диких тварин в Україні. Серед американців з'явився попит на книги українських авторів, розповіли у книгарні Вашингтона.
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