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- Голос Америки
Росія свідомо цілить по інфраструктурі зернової угоди - Зеленський про удари по Одещині
Атака на Одеську область вночі проти 19 липня була "наймасованішою" від початку повномасштабного вторгнення – про це в ефірі Радіо Свобода сказав голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.
Він повідомив, що "уламки й вибухова хвиля пошкодили доволі багато багатоповерхівок в Одесі, тому що ворог не змінює свою тактику терору, запускає ракети над житловими кварталами, щоб ускладнити роботу ППО".
За даними Оперативного командування "Південь", надводні ракетоносії у бухті в Севастополі вдарили 12 ракетами "Калібр", всі з яких вдалось знищити. Також РФ застосувала береговий ракетний комплекс з тимчасово окупованого Криму і вдарила по Одещині "Оніксами", а стратегічна авіація завдала удару ракетами Х-59, Х-22, запустивши й дрони Shahed-136.
"Х-59 була збита на підльоті до берега і впавши в одному з кварталів Одеси утворила велику вирву, вибуховою хвилею пошкоджено кілька будівель навколо. Три цивільні особи травмовано. "Онікси" і Х-22 ворог спрямував на портову і критичну інфраструктуру. Влучив в зерновий і олійний термінал, пошкодив резервуари та обладнання для завантаження, зайнялась пожежа, - додали там. - Також внаслідок бойової роботи із знищення ракет та дронів вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Щонайменше 6 одеситів, серед яких 9-річний хлопчик, звернулися по медичну допомогу, у зв'язку з отриманням поранень уламками скла та інших предметів".
Через обстріли в Одеській області "внаслідок пошкоджень, завданих ракетною атакою, було відключення кількох ліній електропередачі, знеструмлено майже 3 тисячі споживачів", - повідомляє у Facebook Міненерго України. Там додають, що ремонтні бригади чекають на допуск, щоб почати огляд ліній та відновлювальні роботи.
"Військовим дав доручення посилити захист людей і портової інфраструктури, а МЗС – активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на державу-терориста та продовження нормального експорту українського зерна", - додав він.
У Міноборони РФ при цьому заявили про "груповий удар" "по об'єктах військової промисловості, паливній інфраструктурі та складах боєприпасів" ЗСУ.
Адміністраторка Агентства міжнародного розвитку США USAID Саманта Пауер, яка приїхала до України з візитом, і за день до обстрілів була в Одесі, твітує: "Недалеко від того місця, де я стояла в Одеському порту, рано вранці були запущені безпілотники та крилаті ракети. Це сталося лише через кілька годин після того, як Путін перервав життєво важливий шлях до решти світу, відмовившись відновити Чорноморську зернову ініціативу".
Напередодні, одразу після припинення участі у Чорноморській зерновій угоді, Росія запустила ракети і безпілотні дрони на Одесу, сказав речник Держдепу США Метью Міллер. Він зауважив, що дії Росії за останню добу вже призвели до зростання цін на глобальному ринку продовольства, що поставило під загрозу найуразливіші країни світу.
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Що робити після Вільнюського саміту НАТО? Готуватися до Вашингтонського, радять оглядачі
Саміт НАТО скінчився – настав час готуватися до нового саміту, кажуть західні оглядачі, які з розумінням ставляться до розчарувань українців у тому, що тиждень тому у Литві Україна не отримала сигнал про те, як вона долучатиметься до Альянсу. Експерти радять зосередитися на тому, щоб Україна дійсно чимшвидше за допомогою партнерів виграла цю війну, але розходяться в оцінках щодо того, чи потрібно серйозно розглядати аргументи Кремля про «розширення НАТО» як привід для війни в Україні.
Колишній посол США в Росії, а нині професор Стенфордського університету Майкл Макфол каже, що до наступного саміту НАТО у Вашингтоні у 2024 році перед Україною і її партнерами постають три завдання:
По-перше, вона має виграти війну. Колишній дипломат каже, що лідери НАТО на чолі з президентом США заявили, що не зможуть прийняти в НАТО України, доки там точиться війна. Тож це означає, що війну потрібно виграти, а для цього надіслати в Україну ту зброю, з якою вона зможе це зробити – «винищувачі F-16, ракети більшого радіусу дії ATACM, безпілотники всіх видів і багато іншого», каже Макфол.
«Коли війна закінчиться, НАТО має негайно надати Україні запрошення приєднатися до альянсу. Це гарантує, що Путін не використовуватиме припинення вогню просто для того, щоб відновити свою армію та розпочати майбутнє вторгнення. Ні Радянський Союз, ні Росія ніколи не нападали на союзника НАТО», – каже Макфол.
Експерт не вважає, що відтермінування запрошення до НАТО до кінця війни означатиме її продовження, бо Кремль не піде на мирні переговори навмисно, щоб не пустити Україну до НАТО.
«Я не бачу цього таким чином. Путін не вторгся в Україну, щоб зупинити розширення НАТО. Адже НАТО не зробило жодних конкретних кроків щодо членства України в альянсі після саміту НАТО в Бухаресті 2008 року (і навіть цей крок був дуже заплутаним)», – каже Макфол.
Він думає, що у Путіна на момент, коли Україна зможе стати членом НАТО, будуть інші цілі – «залишатися при владі, скасувати санкції, забезпечити інші поступки, якщо вони будуть узгоджені (наприклад, зобов’язання об’єднати Україну лише мирними засобами), – замість того, щоб зупинити членство України в НАТО».
По-друге, після війни лідери НАТО мають чітко сформулювати умови, на яких Україна зможе вступити в альянс. Якщо це демократичні зміни, покращення верховенства права, чи реформи сектору безпеки потрібні Україні, то вони мають бути прописані точно і не бути більшими, ніж вимагалося від інших кандидатів. Для кращої прозорості процесу Макфол навіть радить опублікувати список умов на сайті НАТО, щоб український уряд міг звітувати про поступ, а громадські організації його відстежувати.
«Чим більше ясності та прозорості щодо умов приєднання, тим краще. Роботу над виконанням цих умов можна розпочати зараз і, сподіваюся, завершити до закінчення війни», – вважає Макфол.
І по-третє, каже Макфол, лідери України та НАТО повинні подбати, щоб про кожен майбутній саміт НАТО був кроком на шляху до членства України. «Ми більше ніколи не повинні допустити років чистилища – від Бухареста в 2008 році до Вільнюса в 2023 році», – вважає колишній дипломат. Щоб таким кроком вперед був Вашингтонський саміт НАТО, до нього потрібно готуватися уже зараз.
Однак колишній російський міністр енергетики Володимир Мілов, який покинув Росію у 2018 році, каже, що не варто Заходу вірити в аргументи Путіна про розширення НАТО. Це, за словами Мілова, було лише приводом для нападу на Україну, а справжньою причиною було бажання загарбати українську територію.
«Агресія Путіна проти України – це не про розширення НАТО (їм байдуже), а про бажання просто загарбати українську землю – про що Путін, Медведєв, Лавров відкрито говорять росіянам російською», – каже Мілов у своєму твіті.
Пітер Дікенсон, аналітик Атлантичної Ради, дослідницької інституції у Вашингтоні, також переконаний, що російське вторгнення в Україну не мало на меті зупинити її вступ до НАТО. Бо коли в результаті цього вторгнення до НАТО вирішили вступити Швеція та Фінляндія, «реакція Росії була, м’яко кажучи, приглушеною».
«Москва майже нічого не зробила, щоб протестувати чи перешкоджати цьому процесу, незважаючи на величезний набір військових, кібернетичних, економічних, інформаційних та дипломатичних інструментів у своєму розпорядженні», – каже він у статті, опублікованій на сайті інституту.
Путін навіть для виду не перемістив війська до кордонів Фінляндії, а максимум, що сказали його представники – це були обіцянки «відповідних заходів» від міністра закордонних справ Сергія Лаврова та невизначених «негативних наслідків» від речника Кремля Дмитра Пєскова.
«НАТО не є загрозою для безпеки Росії; НАТО становить загрозу російській зовнішній політиці, оскільки заважає Росії залякувати своїх сусідів. Іншими словами, розширення НАТО є не більшою чи меншою провокацією, ніж охоронна сигналізація для злодія», – каже Дікенсон і радить швидше позбутися цього російського аргументу, який на Заході сприйняли на віру.
Колишній спецпредставник США в Україні та колишній посол США в НАТО Курт Волкер у своїй статті у британському щоденнику Financial Times минулого тижня взагалі вказав, що проблеми з Росією в альянсу настануть не тоді, коли НАТО прийме Україну, а навпаки – тоді, коли не прийме.
«Якщо не перемогти Путіна в Україні, буде ще гірше. У своєму прагненні відновити імперію він потім зверне свій погляд на Естонію, Латвію, Литву і навіть Фінляндію — усі країни-члени ЄС і НАТО, які раніше були частиною Російської імперії, і які альянс зобов’язаний захищати», – попереджає Волкер.
Характер європейської безпекової ситуації змінився після нападу Росії на Україну, каже Волкер, але не всі західні лідери це зрозуміли.
«Зараз Україна виконує роботу НАТО – бореться за захист кордонів вільної Європи. Вона більш спроможна у військовій справі, ніж більшість союзників, і захищає цінності, на яких засновано НАТО. Росія атакує Україну, тому що вона прагне подолати ці цінності: те, що Київ залишається в залі очікування НАТО, є зеленим світлом для Путіна, щоб напасти знову», – каже Волкер.
Він каже, що звичайно, Україна має виграти війну і виконати умови для вступу в НАТО та Європейського Союзу. Але в України немає майбутнього поза цими двома блоками, переконаний Волкер. Як і у НАТО без членства України.
«Оскільки імперіалістична Росія, яка має ядерну зброю, претендує на території, що належать іншим країнам, і розв’язує проксі-війну на всьому континенті, важко уявити, як НАТО може виконати свою місію із захисту Європи, не прийнявши Україну як члена», – каже Волкер. Цю суперечність, каже Волкер, потрібно вирішити до саміту у Вашингтоні наступного року.
Як волонтери рятують диких тварин в Україні. Відео
Леви, тигри та ведмеді – з початку повномасштабного вторгнення Познанський зоопарк у співпраці з Українським центром порятунку диких тварин евакуював понад 200 хижаків. Найчастіше їх знаходять на деокупованих територіях чи в зоні бойових дій.
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Путін не поїде до Південної Африки, де його могли б заарештувати
Російський президент Путін "за взаємною домовленістю" не поїде на саміт БРІКС в Південній Африці, його представлятиме міністр закордонних справ країни Сергій Лавров. Про це повідомили в офісі президента ПАР Сиріла Рамафоси.
Крім Південно-Африканської Республіки (ПАР), до складу БРІКС також входять Бразилія, Росія, Індія та Китай. Лідери цих країн планують зустрітись на саміті в Йоганнесбурзі в серпні.
ПАР входить до Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна за звинуваченнями у скоєнні воєнного злочину примусового переміщення українських дітей.
Напередодні Рамафоса звернувся до МКС із запитом про дозвіл не арештовувати російського президента. Він наголошував, що такий арешт міг би означати війну з Росією.
"Маю наголосити з міркувань прозорості, що Південна Африка має очевидні проблеми із виконанням ордеру на арешт президента Путіна. Росія чітко заявила, що арешт діючого президента означав би оголошення війни", - заявляв Рамафоса.
Своєю чергою, в Росії вказали, що не говорили ПАР про те, що арешт означав би війну.
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан раніше цього місяця заявляв, що Південна Африка повинна вчинити «правильно» і дотримуватися міжнародного права, якщо російський президент Володимир Путін особисто відвідає саміт блоку БРІКС в Йоганнесбурзі.
"Південна Африка десятиліттями відчувала злочин проти людства, злочин апартеїду, я не думаю, що їм потрібні мої уроки. Вони добровільно приєдналися до МКС, вони знають, що таке закон, і я думаю, що вони вчинять правильно", – сказав Карім Хан в ефірі телеканалу CNN.
"І ми оцінимо, що насправді відбувається на саміті БРІКС, і відповідним чином відреагуємо", – додав він.
У березні МКС видав ордер на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової за звинувачення у воєнному злочині – незаконній депортації дітей з окупованих частин України. Оскільки суд не проводить заочних процесів, Путіна мають заарештувати та передати суду в Гаазі або в самій Росії, або за межами Росії.
На відміну від ПАР, Росія і Україна, не є членами МКС, але статут МКС говорить, що всі держави-учасники мають юридичне зобов’язання співпрацювати з судом. Це означає, що вони зобов’язані виконувати ордери на арешт.
В статті використано матеріал АР.
Голова МІ6 поділився оптимізмом щодо контрнаступу України, розповів, як британці зривають поставки зброї до РФ за допомогою ШІ
ПРАГА (AP) — Британські шпигуни вже використовують штучний інтелект (ШІ), щоб перешкоджати постачанню зброї в Росію, заявив у середу глава британського агентства MI6, прогнозуючи, що західним шпигунам доведеться все більше зосереджуватися на відстеженні зловмисного використання ШІ ворожими державами.
У своїй промові, Річард Мур назвав машинне навчання як величезним потенційним активом, так і серйозною загрозою, а також заявив, що співробітники британської зовнішньої розвідки «об’єднують свої навички зі штучним інтелектом і масштабними даними, щоб ідентифікувати та перешкоджати надходженню зброї до Росії для використання проти України».
Називаючи Китай «єдиним найважливішим стратегічним фокусом» для свого агентства, Мур сказав, що «ми будемо дедалі частіше отримувати розвідувальні дані про те, як ворожі держави використовують ШІ у шкідливий, безрозсудний і неетичний спосіб».
Мур, який раніше попереджав, що Захід відстає від конкурентів у перегонах ШІ, сказав, що його служба «разом із союзниками має намір виграти перегони, щоб опанувати етичне та безпечне використання ШІ». Але він переконаний - штучний інтелект не замінить потребу в людях-шпигунах, стверджуючи, що «людський фактор» залишатиметься вирішальним в епоху швидкого розвитку машинного навчання.
«Поки штучний інтелект тралить океан інформації з відкритих джерел, ще більш цінною стає інформація отримана за допомогою добре закинутої вудки, таємниці поза мережами», — сказав він.
«Унікальні характеристики агентів-людей у потрібних місцях стануть ще важливішими», - сказав він і підкреслив здатність шпигунів «впливати на рішення всередині уряду чи терористичної групи».
Мур сказав, що контрнаступ України виявився «важким», але заявив, що оптимістично налаштований на успіх
Мур також сказав аудиторії в резиденції британського посла в Празі, що російська військова кампанія в Україні вичерпалася і «існує мало шансів на відновлення російських військ». Він сказав, що контрнаступ України виявився «важким», але заявив, що оптимістично налаштований на успіх.
Мур сказав, що уряд президента Путіна розривають «продажність, внутрішні чвари та бездушна некомпетентність», а заколот лідера найманців "Групи Вагнера" Євгена Пригожина «викрив невблаганний розпад нестабільної автократії, якою керує Путін».
Він звинуватив Росію у використанні "Вагнера" як засобу імперіалізму в Африці, пропонуючи лідерам Центральноафриканської Республіки, Малі та інших країн «фаустівський пакт» про захист в обмін на передачу мінеральних багатств Росії.
Мур також вказав, що Іран розпалює конфлікт в Україні, постачаючи Росії безпілотники та іншу зброю, що, за його словами, «викликало внутрішні чвари на найвищому рівні режиму в Тегерані».
Публічна промова про шпигунство все ще є новинкою для британських спецслужб. Уряд відмовлявся навіть підтвердити існування MI6 до 1992 року, а публічні виступи її керівників нечасті. Мур вирішив виступити в середу в столиці Чехії, де в 1968 році відбувся рух за свободу «Празька весна», розгромлений радянськими танками.
В єдиній іншій публічній промові Мура після того, як він став головою Секретної розвідувальної служби (МІ6) майже три роки тому, він також говорив про силу та загрозу ШІ. У зверненні в листопаді 2021 року він звинуватив Захід у тому, що він повільно рахується з руйнівним впливом штучного інтелекту та відстає від противників, які «вливають гроші й амбіції» в штучний інтелект та інші передові технології.
У цій промові він сказав, що Китай є «єдиним найбільшим пріоритетом» агентства, і сказав, що Британія та її союзники «повинні протистояти та стримувати дії Росії, які суперечать міжнародній системі, заснованій на правилах».
Через три місяці Росія вторглася в Україну.
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