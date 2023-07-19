Путін не поїде до Південної Африки, де його могли б заарештувати

Саміт НАТО скінчився – настав час готуватися до нового саміту, кажуть західні оглядачі, які з розумінням ставляться до розчарувань українців у тому, що тиждень тому у Литві Україна не отримала сигнал про те, як вона долучатиметься до Альянсу. Експерти радять зосередитися на тому, щоб Україна дійсно чимшвидше за допомогою партнерів виграла цю війну, але розходяться в оцінках щодо того, чи потрібно серйозно розглядати аргументи Кремля про «розширення НАТО» як привід для війни в Україні.

Колишній посол США в Росії, а нині професор Стенфордського університету Майкл Макфол каже, що до наступного саміту НАТО у Вашингтоні у 2024 році перед Україною і її партнерами постають три завдання:

По-перше, вона має виграти війну. Колишній дипломат каже, що лідери НАТО на чолі з президентом США заявили, що не зможуть прийняти в НАТО України, доки там точиться війна. Тож це означає, що війну потрібно виграти, а для цього надіслати в Україну ту зброю, з якою вона зможе це зробити – «винищувачі F-16, ракети більшого радіусу дії ATACM, безпілотники всіх видів і багато іншого», каже Макфол.

«Коли війна закінчиться, НАТО має негайно надати Україні запрошення приєднатися до альянсу. Це гарантує, що Путін не використовуватиме припинення вогню просто для того, щоб відновити свою армію та розпочати майбутнє вторгнення. Ні Радянський Союз, ні Росія ніколи не нападали на союзника НАТО», – каже Макфол.

Експерт не вважає, що відтермінування запрошення до НАТО до кінця війни означатиме її продовження, бо Кремль не піде на мирні переговори навмисно, щоб не пустити Україну до НАТО.

«Я не бачу цього таким чином. Путін не вторгся в Україну, щоб зупинити розширення НАТО. Адже НАТО не зробило жодних конкретних кроків щодо членства України в альянсі після саміту НАТО в Бухаресті 2008 року (і навіть цей крок був дуже заплутаним)», – каже Макфол.

Він думає, що у Путіна на момент, коли Україна зможе стати членом НАТО, будуть інші цілі – «залишатися при владі, скасувати санкції, забезпечити інші поступки, якщо вони будуть узгоджені (наприклад, зобов’язання об’єднати Україну лише мирними засобами), – замість того, щоб зупинити членство України в НАТО».

По-друге, після війни лідери НАТО мають чітко сформулювати умови, на яких Україна зможе вступити в альянс. Якщо це демократичні зміни, покращення верховенства права, чи реформи сектору безпеки потрібні Україні, то вони мають бути прописані точно і не бути більшими, ніж вимагалося від інших кандидатів. Для кращої прозорості процесу Макфол навіть радить опублікувати список умов на сайті НАТО, щоб український уряд міг звітувати про поступ, а громадські організації його відстежувати.

«Чим більше ясності та прозорості щодо умов приєднання, тим краще. Роботу над виконанням цих умов можна розпочати зараз і, сподіваюся, завершити до закінчення війни», – вважає Макфол.

І по-третє, каже Макфол, лідери України та НАТО повинні подбати, щоб про кожен майбутній саміт НАТО був кроком на шляху до членства України. «Ми більше ніколи не повинні допустити років чистилища – від Бухареста в 2008 році до Вільнюса в 2023 році», – вважає колишній дипломат. Щоб таким кроком вперед був Вашингтонський саміт НАТО, до нього потрібно готуватися уже зараз.

Однак колишній російський міністр енергетики Володимир Мілов, який покинув Росію у 2018 році, каже, що не варто Заходу вірити в аргументи Путіна про розширення НАТО. Це, за словами Мілова, було лише приводом для нападу на Україну, а справжньою причиною було бажання загарбати українську територію.

«Агресія Путіна проти України – це не про розширення НАТО (їм байдуже), а про бажання просто загарбати українську землю – про що Путін, Медведєв, Лавров відкрито говорять росіянам російською», – каже Мілов у своєму твіті.

Пітер Дікенсон, аналітик Атлантичної Ради, дослідницької інституції у Вашингтоні, також переконаний, що російське вторгнення в Україну не мало на меті зупинити її вступ до НАТО. Бо коли в результаті цього вторгнення до НАТО вирішили вступити Швеція та Фінляндія, «реакція Росії була, м’яко кажучи, приглушеною».

«Москва майже нічого не зробила, щоб протестувати чи перешкоджати цьому процесу, незважаючи на величезний набір військових, кібернетичних, економічних, інформаційних та дипломатичних інструментів у своєму розпорядженні», – каже він у статті, опублікованій на сайті інституту.

Путін навіть для виду не перемістив війська до кордонів Фінляндії, а максимум, що сказали його представники – це були обіцянки «відповідних заходів» від міністра закордонних справ Сергія Лаврова та невизначених «негативних наслідків» від речника Кремля Дмитра Пєскова.

«НАТО не є загрозою для безпеки Росії; НАТО становить загрозу російській зовнішній політиці, оскільки заважає Росії залякувати своїх сусідів. Іншими словами, розширення НАТО є не більшою чи меншою провокацією, ніж охоронна сигналізація для злодія», – каже Дікенсон і радить швидше позбутися цього російського аргументу, який на Заході сприйняли на віру.

Колишній спецпредставник США в Україні та колишній посол США в НАТО Курт Волкер у своїй статті у британському щоденнику Financial Times минулого тижня взагалі вказав, що проблеми з Росією в альянсу настануть не тоді, коли НАТО прийме Україну, а навпаки – тоді, коли не прийме.

«Якщо не перемогти Путіна в Україні, буде ще гірше. У своєму прагненні відновити імперію він потім зверне свій погляд на Естонію, Латвію, Литву і навіть Фінляндію — усі країни-члени ЄС і НАТО, які раніше були частиною Російської імперії, і які альянс зобов’язаний захищати», – попереджає Волкер.

Характер європейської безпекової ситуації змінився після нападу Росії на Україну, каже Волкер, але не всі західні лідери це зрозуміли.

«Зараз Україна виконує роботу НАТО – бореться за захист кордонів вільної Європи. Вона більш спроможна у військовій справі, ніж більшість союзників, і захищає цінності, на яких засновано НАТО. Росія атакує Україну, тому що вона прагне подолати ці цінності: те, що Київ залишається в залі очікування НАТО, є зеленим світлом для Путіна, щоб напасти знову», – каже Волкер.

Він каже, що звичайно, Україна має виграти війну і виконати умови для вступу в НАТО та Європейського Союзу. Але в України немає майбутнього поза цими двома блоками, переконаний Волкер. Як і у НАТО без членства України.

«Оскільки імперіалістична Росія, яка має ядерну зброю, претендує на території, що належать іншим країнам, і розв’язує проксі-війну на всьому континенті, важко уявити, як НАТО може виконати свою місію із захисту Європи, не прийнявши Україну як члена», – каже Волкер. Цю суперечність, каже Волкер, потрібно вирішити до саміту у Вашингтоні наступного року.