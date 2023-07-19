Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Росія атакувала українську зернову інфраструктуру в Одесі

Брифінг. Росія атакувала українську зернову інфраструктуру в Одесі
Embed
Брифінг. Росія атакувала українську зернову інфраструктуру в Одесі

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Direct link

Брифінг Голосу Америки - наживо. Росіяни здійснили масовану атаку на українську зернову інфраструктуру в Одесі - наскільки серйозні наслідки? Говоримо з головою Української зернової асоціації Миколою Горбачовим. Що стається з цивільними українцями, який викрадає Росія, і як їх можна повернути? Розповідає журналістка Голосу Америки Наталія Чурікова. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG