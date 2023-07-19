Брифінг. Росія атакувала українську зернову інфраструктуру в Одесі

Брифінг Голосу Америки - наживо. Росіяни здійснили масовану атаку на українську зернову інфраструктуру в Одесі - наскільки серйозні наслідки? Говоримо з головою Української зернової асоціації Миколою Горбачовим. Що стається з цивільними українцями, який викрадає Росія, і як їх можна повернути? Розповідає журналістка Голосу Америки Наталія Чурікова. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.