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- Голос Америки
Україна отримає від США ще $1,3 млрд оборонної допомоги
Пентагон США оголосив про новий пакет оборонної допомоги Україні. Допомога обсягом 1,3 мільярда доларів надійде в рамках Ініціативи США з безпекової підтримки України, яка передбачає закупівлю Пентагоном відповідного обладнання для поставок до України.
Новий пакет включає критично важливі спроможності протиповітряної оборони та боєприпаси, повідомили в Пентагоні.
Зокрема, до нового пакету увійшли чотири національні удосконалені зенітно-ракетні системи (NASAM) та боєприпаси до них, артилерійські снаряди 152-мм, обладнання для розмінування, ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW), тактичні безпілотні літальні комплекси Phoenix Ghost, високоточні повітряні боєприпаси, тактичні бойові машини та інше.
"Сполучені Штати продовжать працювати з союзниками та партнерами, щоб надавати Україні спроможності для задоволення нагальних потреб на полі бою, а також довгострокових безпекових потреб", - заявили в Пентагоні.
Напередодні на 14-му засіданні Контактної групи підтримки України за головування очільника Пентагону Ллойда Остіна, союзники України обговорили нагальні потреби України в засобах протиповітряної оборони та боєприпасах, а також довгострокову підтримку України.
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Культурний геноцид: як Україна та світ захищають культурну спадщину під час військових дій
За даними українського Міністерства культури, в Україні вже понад 550 пам'яток та об'єктів культурної спадщини зруйновано або пошкоджено російськими окупантами. Багато і українських, і міжнародних експертів називають культурним геноцидом те, що російські війська коять з культурними об’єктами. Один з останніх прикладів – підрив греблі Каховської ГЕС, в результаті чого були пошкоджені унікальні городища, які знаходилися на берегах Дніпра та Південного Бугу, а також практично знищений унікальний музей-будинок художниці наївного мистецтва Поліни Райко.
Віталій Титич – у мирному житті відомий та успішний адвокат, захисник родичів Небесної сотні. З початком повномасштабного вторгнення він вступив до лав територіальної оборони. Побачивши на власні очі, як росіяни нищать українську культурну спадщину, Титич запропонував командувачу Сил територіальної оборони Збройних сил України Ігорю Танцюрі створити спеціальний позаштатний підрозділ щодо дотримання норм міжнародного гуманітарного права. Танцюра прийняв відповідне рішення, і Титич з однодумцями почав роботу. Одне з ключових завдань підрозділу - це документування воєнних злочинів, у тому числі і щодо об'єктів культурної цінності і спадщини.
Титич з побратимами нещодавно повернувся з експедиції, мета якої документування наслідків підриву Каховської ГЕС для об'єктів культурної спадщини. «Сьогодні відпрацювали на узбережжі лиману. Це пам'ятки національного значення, дуже важливі городища. Це поселення стародавніх греків, греків Причорномор’я. Це поселення національного значення, які перебувають на обліку та контролі ЮНЕСКО. У тому числі бачили і фіксували наслідки як підтоплення, так і зокрема воєнних дій», - розповідає він. Титич каже, що зараз вони вносять інформацію про ці та інші пам'ятки у спеціальну базу. Він з колегами працює там, де не можуть працювати цивільні органи державної влади, відповідні слідчі або прокурори.
Після того, як порушення зафіксовані у системі, до них мають доступ правоохоронні органи та профільні міністерства, які співпрацюють з міжнародними інституціями для відновлення та подальшого збереження пам'яток.
Військові працюють разом з експертами - археологами, інженерами, музеологами з групи українського Блакитного щита. Блакитний Щит – це мережа організацій по усьому світу, які разом з ЮНЕСКО мають компетенцію діяти під час збройного конфлікту із захисту культурних цінностей.
Титич розповідає, що від початку війни ці експерти ініціювали створення штабу з порятунку спадщини, який зараз інституційно трансформується в українське відділення Блакитного щита.
Лора Балман, американська експерта щодо захисту культурної спадщини у часи війни. Вона – колишня співробітниця ЦРУ, працювала у зонах бойових дій, де фіксувався культурний геноцид. Також кілька років у ФБР займалася документуванням злочинів у сфері мистецтва.
Те, що зараз відбувається в Україні, вона чітко ідентифікує як культурний геноцид. Експертка пояснює, що Гаазька конвенція 1954 року забороняє нападати на культурні об’єкти, майно, картини, церкви тощо під час війни.
Ситуацію довкола знищення культурної спадщини Балман називає «частиною військового плану Москви». Бо це, за її словами, не випадкові влучання чи мародерство солдатів, які трапляються в кожному конфлікті. «Ми чули від керівника всесвітньо відомого Ермітажу, що ніхто не може зупинити наступ на Україну. Він чітко каже, що культура є частиною наступальної стратегії захоплення України. Глава російської розвідки також очолює Російське історичне товариство. Окрім того, супутникові знімки та свідчення очевидців показують, що були прицільні бомбардування. Крім того, є фотографії та звіти очевидців, що ГРУ, СВР і ФСБ перебували на сході, керуючи частиною мародерства», - каже експертка.
Балман розповідає, США дуже серйозно ставляться до збереження культурної спадщини під час війн. Таке ставлення стало наслідком мародерства всесвітньо відомого Національного музею Іраку у Багдаді у 2003-му. За її словами, американські військові були в Багдаді, охороняючи Міністерство нафти, яке знаходилося через дорогу від музею. «Їм було наказано залишатися на місці для охорони міністерства. Тим часом поруч відбувалося жахливе мародерство, в яке американці не втручалися. І деякі з найвідоміших старожитностей, які є важливими не лише для Іраку, а й для світової спадщини, були втрачені», - пояснює вона. І у відповідь Вашингтон мобілізував Державний департамент, ФБР, Міністерство оборони, Смітсонівський інститут та інші організації для спільної роботи, щоб подібне більше не повторилося. «І тому зараз є дуже організовані зусилля, коли, наприклад, Міністерство оборони навчає всі свої війська тому, як захищати культуру та спадщину під час війни», - додає вона.
Віталій Титич та його колеги співпрацюють із західними партнерами. Їх вже запросили до США пройти спеціальне навчання на базі американського досвіду захисту культурної спадщини. Подібні підрозділи є у країнах НАТО, а також у арміях багатьох розвинутих держав. Його підрозділ наповнює інформацією електронну карту і зараз вчить інших, як нею користуватися. «Зокрема, щодо можливості прийняття відповідних рішень при плануванні операції, враховуючи наявність об'єктів культурної спадщини та культурних цінностей», - пояснює він.
Юрист додає, Командувач ТрО вже ініціював створення відповідного тепер уже штатного підрозділу в рамках всього ЗСУ. Це пілотний проект для всього ЗСУ на базі ТРО. Він матиме повноваження діяти в зоні операції усіх військ. «Ми говоримо про завдання захисту. Починаючи від евакуації до якихось фізичних заходів щодо збереження пам’ятки на місці. Але це все має бути проведено наказами, щоб такі операції були забезпечені силами та засобами, щоб їх можна було виконувати», - пояснює Титич.
Сучасні технології, за його словами, не лишають росіянами шансу не бути покараними за знищення української культурної спадщини. У спеціальній програмі, яка збирає усі дані, можна навіть провести слідчий експеримент. «Бо я бачу, де і звідки ця ракета була запущена. В програмі можна відслідкувати траєкторію польоту, і бачити вже силами розвідки результати цього прильоту на місці. І ці всі негативні для культурної спадщини наслідки документуються, і будуть представлено в суді. Це полегшить доведення. Зараз 21 століття, і у орків реально погані перспективи з прихованням доказів. У них нічого не вийде», - переконаний юрист.
Допомагають фіксувати культурний геноцид і свідчення українців. Для їхньої документації створена онлайн платформа «Свідок». Олена Кук, директорка з контенту і комунікації платформи «Свідок» розповідає, що на платформі є окрема класифікація щодо знищення пам'яток культури. Наприклад, у базі є свідчення зруйнованого в Харкові столітнього музею аптеки трав. «Це справді культурна пам'ятка. І Росія мусила це зруйнувати, чомусь ця аптека трав була для неї дуже загрозлива. І ми маємо багато таких свідчень. Це культурний геноцид України», - додає Кук.
Культурний геноцид росіян це не лише знищенні об’єкти культури, а й крадіжка унікальних артефактів з українських музеїв, каже американська експертка Лора Балман. Протидіяти грабуванню з метою продажу на чорному ринку, можна фіксуючи інформацію про вкрадені цінності у відповідних міжнародних базах. За словами Лори ще один дієвий спосіб – санкції.
«Це робилося нечасто. Рада Безпеки ООН вводила санкції для протидії незаконній торгівлі старожитностями з Іраку та Сирії. Це фактично ускладнили імпорт культурних об’єктів. І я думаю, що було б цікаво і Сполученим Штатам подивитися, чи можна було б запровадити якісь санкції, щоб допомогти захистити українські об’єкти. Бо ринок США – найбільший у світі», - каже вона.
Титич сподівається, що повернути втрачені цінності та отримати компенсації за знищений культурний спадок допоможе Міжнародний кримінальний суд. Тому головне завдання - підготувати докази та змусити розслідувати ці провадження з правильною кваліфікацією. Каже, потрібно домагатися і сатисфакції. Це рішення суду, яке встановлює вину та причину. Саме вона допоможе чітко ідентифікувати для міжнародної спільноти те, що коїться в Україні.
- Голос Америки
Вагнерівці готуються залишитись в Білорусі на постійній основі - експерти
Найманці ПВК “Групи Вагнера”, проти якої діють широкі міжнародні санкції, готуються встановити постійну присутність на території Білорусі. Про це заявили у американському Інституті вивчення війни ISW у щоденному звіті.
Журналісти білоруської служби Радіо Свобода зафіксували на території військової частини в селищі Цель щонайменше 485 одиниць техніки. Журналісти проаналізували супутниковий знімок Planet Labs, зроблений вранці 19 липня, селища Цель і виявили свідчення, що саме сюди прямують бійці російської приватної військової компанії “Вагнера”.
Що там "вагнерівці" робитимуть – це другорядне, важливо, що вони там є, їх там закріплюють та легалізуютьрадник лідерки опозиції Білорусі Світлани Тихановської Франак Вячорка
Старший радник лідерки опозиції Білорусі Світлани Тихановської Франак Вячорка в коментарі Голосу Америки назвав непереконливою версію, згідно з якою вагнерівці, які мають бойовий досвід, нібито лише навчатимуть і тренуватимуть “необстріляних” білоруських солдатів і офіцерів.
На думку Вячорки, присутність “Групи Вагнера” в Білорусі закріплює залежність Білорусі від Росії. “Це такий "елемент поглинання". І що там вагнерівці робитимуть – це другорядне, важливо, що вони там є, їх там закріплюють та легалізують”, – говорить радник Світлани Тихановської.
Сама Тихановська заявила, що присутність вагнерівців в Білорусі додає нестабільності в Білорусі: “Прихід бандитів “Вагнера” вносить ще один елемент нестабільності в Білорусі. Ніхто не почуватиметься в безпеці, коли ці воєнні злочинці бродять нашою країною. Вони не тільки надзвичайно небезпечні, але й їхня непередбачуваність ще більше загрожує білорусам і нашим сусідам”.
В коментарях Fox News Digital колишня посадовиця Оборонної розвідувальної агенції США Ребека Коффлер наголосила, що переміщення військ “Вагнера” до Білорусі могло бути частиною плану Путіна відкрити інший фронт у війні в Україні. “Путін – під прикриттям так званого “перевороту Пригожина” – розмістив “Вагнер”, свою найкращу бойову силу, у набагато більш загрозливу позицію: на відстані удару як від Києва, так і від кордону НАТО – Латвії та Литви”, – говорить Коффлер.
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак напередодні прокоментував повідомлення про перебування у сусідній Білорусі найманців російської приватної військової компанії “Вагнер” під час візиту до Сполучених Штатів. “Присутність США в Польщі є найкращим способом відлякати агресора. Хочу особливо підкреслити, що передусім Польщу боронить польське військо. Звідси моє рішення перекидання на схід військ 12-ої Щецинської механізованої дивізії і 11-ої Любуської броне кавалерійської дивізії для зміцнення кордону”, – заявив Блащак.
Нагадаємо, що раніше білоруське Міністерство оборони повідомило, що найманці “Групи Вагнера” як інструктори тренують солдатів у Білорусі. Згідно з повідомленням, білоруські військові розробили разом із ПВК “Вагнер” “дорожню карту на найближчу перспективу з підготовки та передачі досвіду між підрозділами”. Як інформує Euronews, бійці приватної військової компанії навчають білоруських військових стріляти та надавати медичну допомогу.
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- Голос Америки
Збройні сили України перейшли до тактики “відкусити і втримати” – експерти про контрнаступ
Українські збройні сили адаптували свою тактику протягом кількох останніх тижнів контрнаступу – тепер замість прагнення швидко прорвати оборону російських сил вони перейшли до тактики “відкусити й утримати”. Таку думку висловлює дослідник Центру стратегічних та міжнародних досліджень США, генерал-майор австралійської армії у відставці Мік Раян у матеріалі для видання ABC. На його думку, подібна свідома тактика ЗСУ має намір зберегти бойові потужності сил.
“Ця ідея, розроблена ще під час Першої світової війни, полягає в тому, щоб сили захоплювали й утримували невеликі частини ворожої території, а потім знову рухатись вперед при підтримці артилерійських обстрілів. Для цього потрібна велика кількість артилерії”, – вважає Мік Раян.
Ця ідея, розроблена ще під час Першої світової війни, полягає в тому, щоб сили захоплювали й утримували невеликі частини ворожої території, а потім знову рухатись вперед при підтримці артилерійських обстрілівгенерал-майор австралійської армії у відставці Мік Раян
Раян наголошує, що перші українські атаки в червні 2023 року не досягли очікуваного тактичного прориву. Він також проводить паралелі із Першою світовою війною, згадуючи мінні поля, окопи, опорні пункти та протитанкові рови на сотні кілометрів.
Український контрнаступ йде добре, але повільно, на думку аналітика з питань оборони та безпеки професора Майкла Кларка. Він зазначає, що українські сили ведуть наступ по трьох напрямках – Бахмут, південь від Оріхова та Херсонський напрямок. “Так видається, що росіяни готують великий наступ у напрямку Куп’янська на півночі”, – застерігає Кларк.
За словами Кларка, російські сили збирають чимало військ та техніки на північному напрямку для наступу біля Куп’янська, намагаючись відвернути увагу українців від напрямків, де ЗСУ готувались до контрнаступу.
У американському Інституті вивчення війни ISW відзначають “тактичні успіхи” ЗСУ і сумніваються у спроможності військ РФ прорватися на Куп’янському напрямку. “Російські сили прагнуть стягнути українські резерви до Куп’янська і відвести від критичних районів ведення бойових дій, де українські сили ведуть контрнаступальні операції. ISW, як і раніше, вважає, що російські сили навряд чи здійснять тактично значущий поступ, чи прорив в оперативному відношенні між північно-східними районами Харківської та Луганської областей частково через низьку якість російських сил, дислокованих у цьому районі”.
Сьогодні ж Міністерство оборони Великої Британії прокоментувало протистояння військ України та Росії за острови в дельті Дніпра. Бої на пониззі Дніпра, ймовірно, посилилися від початку липня, вважає розвідка Великої Британії, згідно зі зведенням 19 липня.
“Одночасно з інтенсивними бойовими діями на східному березі навколо маленького українського плацдарму біля зруйнованого Антонівського мосту, невеликі підрозділи російських та українських військ також б’ються за острови в дельті Дніпра”, – йдеться у зведенні, оприлюдненому британським Міністерством оборони. За спостереженням відомства, обидві сторони застосовують невеликі швидкісні катери, і Збройні сили України успішно використовують тактичні ударні дрони проти російських човнів.
Також Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки наголошує, що упродовж останнього тижня бойові дії тривали на кількох ділянках фронту в Україні, і обидві сторони досягли незначного поступу на різних ділянках. “Україна продовжує докладати значних зусиль навколо утримуваного Росією Бахмута. Тут російські сили, ймовірно, нестійкі, але поки що тримаються. Південніше на Донеччині, особливо в районі Авдіївки, російські війська продовжують спроби локальних штурмів, але без особливого успіху. На півдні Україна продовжує наступати щонайменше на двох напрямках, але навряд чи ще прорвала основні лінії оборони Росії”, – вважають у Міноборони Британії.
На півдні Україна продовжує наступати щонайменше на двох напрямках, але навряд чи ще прорвала основні лінії оборони Росії.Міноборони Британії
Нагадаємо, що як повідомляв вчора Голос Америки, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі під час спільного брифінгу для преси з очільником Пентагону США Ллойдом Остіном у вівторок заявив, що контрнаступ, який ведуть Збройні сили України "далекий від провалу".
"Він далекий від провалу. Як на мене, ще надто рано так заявляти. Гадаю ще залишається багато боротьби", - додав Міллі відповідаючи на питання преси за результатами 14-го засідання Контактної групи з оборонної підтримки України, що відбулось у віртуальному режимі у вівторок.
Міллі вказав, що наступ може просуватись повільніше, ніж припускали аналітики, коли розглядали можливі сценарії та вказав на те, що реальність відрізняється від теорії. "Є різниця між війною на папері та реальною війною. Це справжні люди в справжніх машинах, які розміновують справжні мінні поля, і які справді гинуть. Тож коли це трапляється, підрозділи зазвичай сповільнюються. І це правильно, щоб вижити й пройти через ці мінні поля. Тож українці прокладають свій шлях", - заявив головний генерал США.
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Як саме Трамп пропонує завершити війну за 24 години та що кажуть інші. Учасники перегонів - республіканці оголосили позиції щодо України
Від критики адміністрації Байдена за брак військової допомоги Україні до пропозиції Києву поступитися окупованими землями росіянам - такі думки лунають від учасників перегонів за право представляти Республіканську партію на виборах президента США.
У п’ятницю, 14 липня, відомий американський журналіст Такер Карсон спілкувався із шістьма потенційними кандидатами-ресупбліканціями в прямому ефірі під час саміту "Родинне лідерство" (Family Leadership Summit) в місті Де-Мойн, Айова. Серед них не було лідера перегонів, колишнього президента Дональда Трампа, який, втім, виступив під час конференції "Поворотна мить" (Turning Point Action) у суботу, 15 липня, в місті Вест Палм-Біч, Флорида, а потім детальніше прояснив свої ідеї в інтерв’ю телеканалу Fox News у неділю.
Голос Америки зібрав заяви кандидатів про Україну, що пролунали в останні дні. Наразі офіційно у виборчих перегонах беруть участь 14 кандидатів-республіканців. У цій статті представлені нещодавні заяви про війну в Україні п’ятьох з них.
Окремо свого представника на вибори направить Демократична партія США. Чинний президент Джо Байден вже заявив про намір взяти участь в перегонах за номінацію від партії.
Лідером перегонів серед Республіканців залишається колишній президент Дональд Трамп. За даними проекту ThirtyFiveEight, який збирає результати різних опитувань, на 19 липня, понад половина виборців-республіканців були готові віддати за нього свій голос (50,4%), що є зростанням, порівняно із 31 березня, коли його підтримка була на рівні 44,7%.
За губернатора штату Флорида Рона Десантіса сьогодні б прогосували 20,5% республіканських виборців - в середині лютого його кандидатуру підтримували понад 40% виборців-республіканців.
На третій позиції наразі перебуває колишній віце-президент Майк Пенс, відомий своєю відданістю християнським цінностям. Сьогодні б його підтримало 7,2% виборців-республіканців. Пік його популярності припав на середину лютого (11%), але з того часу його підтримка залишалася більш-менш стабільною.
На четверте місце за популярністю серед потенційних виборців вийшов Вівек Рамасвамі. Син іммігрантів з Індії, він народився в штаті Огайо у 1985 році, де наразі й мешкає. Рамасвамі має ступені з біології Гарвардського університету та права Єльської школи права. Він працював у хедж-фонді, після чого заснував та керував біотехнологічною компанією Roivant Sciences. Сьогодні б його підтримали 5,8 % виборців-республіканців, порівняно із менш ніж одним відсотком у середині березня.
Таким чином колишня губернаторка штату Південна Кароліна та посолка США в ООН Ніккі Гейлі, яка має теж індійське походження, опустилася на п’яту сходинку. Станом на 18 липня, за неї б проголосували 4.4% потенційних виборців. Пік її популярності припадав на кінець лютого (9,7%), але з кінця березня, коли все більше республіканців заявили про свою готовність брати участь у перегонах, її підтримка впала і трималася на рівні 4-5%.
Перші телевізійні дебати між учасниками виборчих перегонів серед кандидатів республіканців пройдуть 23 серпня у місті Мілуокі, Вісконсин. Там же у липні наступного року відбудеться й з’їзд Республіканської партії, на якому буде оголошений єдиний кандидат від партії, за підсумками голосування на попередніх виборах (праймеріз), перші з яких пройдуть у січні наступного року. Наступні президентські вибори, на яких кандидат-респуліканець протистоятиме кандидату від Демократичної партії, відбудуться 5 листопада 2024 року.
Дональд Трамп: Угода за 24 години
Колишній президент США Дональд Трамп у виступі на саміті "Поворотна мить", повторив свої запевнення, що зможе швидко домогтися угоди між Україною та Росією про припинення війни.
"Жодна американська мати чи батько не повинні хвилюватися, що їхню дитину відправлять помирати до Східної Європи, і я укладу угоду, яка буде справедливою для України та справедливою для Росії. Ми повинні укласти угоду", - наголосив він.
Деталями цієї угоди він поділився пізніше в ефірі телеканалу FOX.
"Я дуже добре знаю Зеленського, і я знаю Путіна дуже добре, навіть краще. І у мене були хороші стосунки, дуже хороші з ними обома. Я б сказав Зеленському - все, це припиняється. Ви повинні домовитися. Я б сказав Путіну - якщо ви не укладете угоду, ми дамо йому багато. Ми збираємося (дати Україні – ГА) більше (ймовірно, зброї - ГА), ніж вони коли-небудь отримували, якщо нам доведеться. Я зроблю угоду за один день. Один день", - запевнив Трамп.
Під час виступу у Флориді Трамп також розповів про свої гарні відносини з президентом Росії Володимиром Путіним, якому він, за його словами, говорив не йти в Україну.
"Зіницею його ока була Україна. Я сказав Володимиру - не роби цього. Тобі буде так погано. Якщо ви це робите, ми вдаримо вас сильніше, ніж будь-хто".
Трамп нагадав, що саме його Адміністрація надала України джавеліни, запровадила санкції проти Росії та фактично унеможливила завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2", підписавши закон, згідно з яким санкції мали бути накладені на будь-яку компанію, яка допомагала "Газпрому" завершити будівництво трубопроводу.
Він розкритикував адміністрацію Байдена за те, що вона, за його словами, розкрила багато таємниць – адміністрація США пояснювала надання касетних боєприпасів Україні браком звичайних - а також дала дозвіл військовим викликати 3000 військовослужбовців резерву для підтримки операцій в Європі.
Рон Десантіс: Загроза не Росія, а Китай
Під час інтерв’ю на саміті в Айові Карлсон кілька разів ставив питання Десантісу про його позицію щодо України, але губернатор штату Флорида повсякчас переводив тему, не даючи чітких відповідей.
Відповідачі про зміну своєї позиції, після того, як він назвав війну в Україні територіальною суперечкою та був підданий критиці, Десантіс сказав, що його намагалися очорнити, мовляв, він підтримує Путіна, але насправді він завжди вважав його поганим хлопцем. Втім, зауважив він, США мають дбати про свої національні інтереси.
"Мені б хотілося, щоб еліта у Вашингтоні так само дбала про наш кордон, як і про українсько-російський кордон", - сказав він, перевівши тему на проблеми незаконної міграції на кордоні США з Мексикою.
Говорячи про мету США у підтримці України і те, якою має бути перемога, Десантіс сказав, що війна, на його думку, може тривати багато років та призведе до численних жертв, і її треба зупиняти.
"На даний час питання цієї війни не полягає в тому, чи паде уряд України. Вони воюють за територію на далекому сході України, між Росією і Україною. Ось про що йдеться. Зараз питання порядку денного – що зробити, аби це зупинити", - розповів про своє бачення Десантіс.
Також він заявив, що основну загрозу США становить Китай, який у тому числі, веде й культурну експансію. Десантіс припустив, що тривала війна в Україні вигідна оборонним підрядникам США та інвесторам-глобалістам, та сказав, що США забезпечують стабільність Європі, яка не інвестує належним чином.
"Якщо ми продовжуватимемо бути слабкими за кордоном і дозволимо нашій культурі погіршуватися тут, удома, у нас може виникнути ситуація, коли наші діти чи онуки вивчають напам’ять 37 різних займенників у мові Мандарин, а ми не можемо цього допустити", - підсумував Десантіс.
Десантіс не став давати прямої відповіді на питання, як він, будучи президентом, підштовхуватиме Україну до відмови від землі, захопленої росіянами, й в інтерв’ю Джейку Тепперу на CNN у вівторок, 18 липня.
"Я б сказав, що метою має бути стійкий і міцний мир у Європі, але такий, який не винагороджує агресію. І є різні рівні, які ви зможете пройти. Ми потягнемо якісь важелі проти Росії. Ми будемо набагато агресивнішими щодо енергетики та експорту, тому що я думаю, що це було рятівним кругом Путіна".
Крім того він запропонував "закрутити гайки проти іранців", використовуючи "ті важелі впливу, які у нас є".
"Але метою є стійкий мир, який не винагороджує агресію", - сказав Десантіс.
Майк Пенс: "Я бачив не просто свідчення війни – я бачив зло"
Колишній віце-президент США Майк Пенс нещодавно побував в Україні - перший серед усіх республіканців - учасників перегонів. Під час розмови із ведучим Такером Карлсоном минулої п’ятниці він поділився побаченим та розповів, чому підтримка Україні – в національних інтересах США.
"Я бачив не просто свідчення війни – я бачив зло", - сказав Пенс.
Він пояснив, що якщо Росія захопить Україну, її війська перетнуть кордон з НАТО і тоді вже американські Збройні сили будуть змушені захищати союзників по альянсу.
"Я хочу дати українським військовим те, що їм потрібно для боротьби та відсічі російського вторгнення. Я вважаю, що нам потрібно зупинити їх там, щоб наших чоловіків та жінкок у військовій формі ніколи не покликали зупиняти російських військових, коли вони перетнуть кордон, який нам доведеться захищати", - наголосив Пенс.
Він додав, що така політика надішле сигнал Китаю про те, "що Америка та вільний світ не терпітимуть військових амбіцій Китаю в Азійсько-Тихоокеанському регіоні".
Говорячи про вступ України в НАТО, Пенс сказав, що спілкувався про це із президентом України Володимиром Зеленським і сказав йому, що вступ України в Альянс має залежати від закінчення війни, аби не втягнути Альянс у війну з Росією. Втім, щойно війна закінчиться, вважає колишній віце-президент, НАТО має прийняти Україну "із відкритими обіймами".
Відповідаючи на питання про надсилання в Україну касетних боєприпасів, Пенс розкритикував Адміністрацію Байдена за те, що їм довелося вдаватися до цього кроку через брак звичайних боєприпасів та закликав до збільшення військових витрат США
"Нам потрібно створити достатньо сильну армію, щоб протистояти викликам, з якими зіткнеться Америка у 21 столітті", - сказав він.
Втім, зауважив Пенс, українцям, за допомогою діючої Адміністрації, вдалося чинити опір росіянам.
"Півтора року тому Росія мала другу за потужністю армію у світі. Сьогодні вони мають другу за потужністю армію в Україні. Це прогрес. І це результат того, що Сполучені Штати та наші союзники інвестували", - зауважив Пенс.
Він пригадав, що саме Адміністрація Трампа, де він служив на віце-президентській посаді, почала постачати Україні джавеліни, після того, як Адміністрація Обами, в якій віце-президентом був діючий президент Байден, відмовилася від надання військової допомоги Україні. Із аудиторією республіканців - консерваторів Пенс поділився своєю розмовою минулого місяця у селі Мощун під Києвом.
"Солдат розповів мені про те, як підійшли російські танки та скільки солдатів вони втратили за перші 24 години. А потім полковник подивився на мене, посміхнувся і сказав: «А потім були доставлені ракети джавелін. І я сказав: «Ми надіслали вам ті ракети джавелін. І він сказав: «Так, сер, ви це зробили»", - сказав Пенс.
Він також розповів, що в Києві йому сказали, що обіцяні 33 танки "Абрамс" так й не надійшли в Україну, а навчання пілотів на F-16 ще не почалося.
"Вибачте, пане віце-президенте, я знаю, що ви балотуєтесь у президенти. Ви засмучені тим, що українцям не вистачає американських танків? ... У Сполучених Штатах немає жодного міста, яке стало б кращим, і це помітно. Наша економіка деградувала. Рівень самогубств різко зріс, безлад і злочинність зросли експоненціально. І все ж вас турбує те, що українці, країна, яку більшість людей не можуть знайти на карті, яка отримала десятки мільярдів доларів США від податків, не мають достатньо танків?" - обурився Карлсон.
Пенс відповів, що цей номер Карлсона він вже бачив і запевнив, що США можуть піклуватися й про проблеми вдома, й бути лідерами у захисті свободи у світі.
На самому початку розмови на цю тему Карлсон також кілька разів намагався звинувати уряд України у переслідуваннях за релігійні переконання, що Пенс заперечував, посилаючись, у тому числі, на свої розмови в Києві.
Ніккі Гейлі: Запрошення України в НАТО змусило б Путіна шукати вихід із війни
Під час інтерв’ю, Карлсон не поставив прямого питання Гейлі, які обіймала посаду Посла США в ООН, щодо її поглядів відносно війни в Україні – своїми думками та поділилася, зокрема в інтерв’ю ранковому шоу на телеканалі Fox під час форуму.
Відповідаючи на питання ведучих щодо постачання в Україну касетних боєприпасів, Гейлі підтримала це рішення Адміністрації Байдена, зауваживши, що США не приєдналася до договору про заборону використання цих боєприпасів, сучасні американські бомби мають нижчий рівень відмови, а Росія вже використовує касетні боєприпаси.
"Чому б Україні не використовувати касетні бомби, якщо вони вважають, що можуть це зробити, що можуть захистити свій народ, і якщо це вирівняє умови?" - запитала Гейлі.
Вона наголосила, що США необхідно працювати з союзниками, щоб переконатися, що українці мають все обладнання, аби закінчити війну, а перемога, за її словами, означитиме повний вихід російських військ з території України.
Гейлі також вважає, що було помилкою не надавати запрошення Україні на вступ до НАТО на саміті в Литві минулого тижня. Вона пояснила, що це не означало б, що Україна негайно стала б членом Альянсу, бо це займає тривалий час, але це б надіслало сигнал Росії про непохитність НАТО та змусило б обидві сторони думати про стратегію виходу з війни.
"Єдині країни, куди він (Путін – ред.) вторгається, - це Грузія, Молдова та Україна. Він тримається подалі від країн, які входять у НАТО", - сказала колишня посолка США в ООН.
Гейлі наголосила, що перемога Росії у цій війні стала б перемогою й Китаю та призвела б до подальшої війни, запобігти чому може лише демонстрація американської сили та рішучості підтримувати партнерів.
В інтерв’ю іншому ведучому цього телеканалу вона наголосила, що за підтримки США та перемоги Україна може стати одним із найкращих союзників США.
“Вони матимуть одну з найсильніших армій і вони будуть неймовіро хорошим союзником, як Ізраїль", - сказала вона, наголосивши, що лідери мають вміти бачити стратегічні інтереси країни у тривалій перспективі.
Вівек Рамасвамі: Україна має відмовитися від частини своєї території та вступу в НАТО
Рамасвамі під час розмови із Карлсоном наголосив, що немає підстав відправляти американських військових захищати "чужий кордон півсвіту звідси" - пропозиція, яка ніколи не піднімалася Україною і не розглядалася Адміністрацією США.
Він розкритикував інших кандидатів, позиція яких щодо України, за його словами, не відрізняється від позиції діючої Адміністрації, яка, мовляв, вливає все більше грошей у війну, якій "судилося стати новим В’єтнамом чи Іраком".
"Ми маємо покласти край цій війні, ми можемо покласти край цій війні та почати віддавати перевагу інтересам громадян США тут, удома", - наголосив він.
Рамасвамі сказав, що ця позиція коштувала йому підтримки багатьох донорів, бо, на його думку, естаблішмент розглядає це як "політкоректну війну". Він запевнив, що якби він був президентом, домовився б про угоду, за якою Україна, в обмін на припинення бойових дій, відмовилася б від частини територій на Донбасі та взяла зобов’язання ніколи не вступати в НАТО. На думку учасника перегонів, Путін тоді б погодився припинити своє військове партнерство з Китаєм, вивести ядерну зброю з Калінінграда, а російську армію – з Куби, Венесуели та Заходу (можливо, він має на увазі Білорусь – ред.) Рамасвамі припустив, що Путін погодився б на такі умови, бо це для нього означало б виграш, а також, на думку Рамасвамі, було в інтересах США.
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