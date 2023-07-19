Деталі нового пакету допомоги для України на $1,3 млрд. ЧАС-ТАЙМ

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Росія створювала перешкоди для експорту українського збіжжя навіть під час дії зернової угоди, - Президент Української Зернової Асоціації. Подальший експорт зерна: що про це думають українські фермери. Швейцарські банки зберігають щонайменше 200 млрд доларів російської готівки – Гельсинська Комісія США. Як британські спецслужби оцінюють контрнаступ ЗСУ. Чому «Ніколи знову» не діє - розмова з американкою, яка народилася у Заліщиках та вижила у Голокості.