Росія створювала перешкоди для експорту українського збіжжя навіть під час дії зернової угоди, - Президент Української Зернової Асоціації. Подальший експорт зерна: що про це думають українські фермери. Швейцарські банки зберігають щонайменше 200 млрд доларів російської готівки – Гельсинська Комісія США. Як британські спецслужби оцінюють контрнаступ ЗСУ. Чому «Ніколи знову» не діє - розмова з американкою, яка народилася у Заліщиках та вижила у Голокості.
Деталі нового пакету допомоги для України на $1,3 млрд. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. США оголосили про новий пакет озброєнь для України на суму $1,3 млрд. “Не може бути нейтралітету щодо використання їжі як воєнної зброї”, – Саманта Пауер. Дмитро Кулеба в ООН: Росія свідомо зриває зернову угоду, щоб зашкодити Україні і підняти ціни на продовольство.
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липень 18, 2023
Результати “Рамштайн-14”, оцінки контрнаступу ЗСУ. ЧАС-ТАЙМ
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липень 13, 2023
Джо Байден: Путін уже програв війну. ЧАС-ТАЙМ
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липень 12, 2023
Результати саміту НАТО для України. ЧАС-ТАЙМ
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липень 11, 2023
Умови запрошення України до НАТО. Деталі з Вільнюса. ЧАС-ТАЙМ