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Час-Time

Деталі нового пакету допомоги для України на $1,3 млрд. ЧАС-ТАЙМ

Деталі нового пакету допомоги для України на $1,3 млрд. ЧАС-ТАЙМ
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Деталі нового пакету допомоги для України на $1,3 млрд. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. США оголосили про новий пакет озброєнь для України на суму $1,3 млрд. “Не може бути нейтралітету щодо використання їжі як воєнної зброї”, – Саманта Пауер. Дмитро Кулеба в ООН: Росія свідомо зриває зернову угоду, щоб зашкодити Україні і підняти ціни на продовольство.

Росія створювала перешкоди для експорту українського збіжжя навіть під час дії зернової угоди, - Президент Української Зернової Асоціації. Подальший експорт зерна: що про це думають українські фермери. Швейцарські банки зберігають щонайменше 200 млрд доларів російської готівки – Гельсинська Комісія США. Як британські спецслужби оцінюють контрнаступ ЗСУ. Чому «Ніколи знову» не діє - розмова з американкою, яка народилася у Заліщиках та вижила у Голокості.

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