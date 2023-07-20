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Росія дістає деталі для зброї проти України з США і ЄС: чому та як це зупинити
Міжнародна експертна група Єрмака-Макфола, яка розробляє рекомендації щодо санкцій проти РФ, оприлюднила звіт, де нарахувала 1 057 іноземних компонентів у російській зброї та техніці, якою агресор воює проти України. Ці складові виробили 155 компаній із 19 країн світу. Приблизно дві третини знайдених складників походять із країн-союзників України – зокрема зі США.
Росія продовжує скуповувати для виробництва зброї іноземні деталі – здебільшого, це мікрочипи та мікропроцесори – в обхід санкцій. Їхній імпорт не лише не припинився, а й відновився до рівня, що був до початку повномасштабного вторгнення, констатують дослідники. Як так могло статися? Чого так сильно потребує Кремль, що готовий везти це контрабандою? Чи правда, що Росія заради цього розбирає...пральні машини? Чому санкції – не рятують? Розбиралися Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).
Насправді, санкції таки працюють: адже після їхнього впровадження із початком повномасштабного вторгнення виробництво ракет та іншої зброї у РФ дійсно сильно сповільнилось. Однак, вже на початку 2023 року Росії вдалося не лише налагодити шляхи постачання необхідних компонентів, а й вдвічі наростити виробництво.
Військовий експерт, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан пояснює: «Якщо до війни вони виготовляли десь 570 ракет, то зараз –понад тисячу. За різними оцінками, десь 1060 ракет. Це стосується ракет всієї лінійки – і крилатих, і балістичних. Їхні заводи працюють в три зміни, цілодобово».
Після удару 13 червня ракетою Х-101 по житловому будинку у Кривому Розі керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив: ракета була виготовлена навесні 2023 року, і в ній десятки підсанкційних складових.
«Близько 50-ти компонентів у цій ракеті – переважно мікроелектроніка – вироблені в країнах вільного світу та різними шляхами поставлені у РФ. Росія користується недоліками запроваджених обмежень і обходить санкції за допомогою посередників, зокрема, третіх країн», – написав він у телеграм-каналі.
Росія шукає те, що не може виробляти сама
Найбільше таких компонентів – понад п'ять десятків – виявлено в ракетах «Кинжал» та «Калибр». Також десятки компонентів іноземної електроніки містяться ракетах типу «Искандер» та у реактивних боєприпасах для РСЗВ «Торнадо-Г».
«Здебільшого це електроніка: мікрочипи, процесори, елементи для навігаційних систем та систем зв'язку, оптика і різного типу сенсори», – каже Донбас Реалії речник Головного Управління Розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
Це все – електроніка великих західних компаній, яку Росія сама виготовляти не може, пояснює він.
«Регулярно зустрічається, що росіяни затирають на іноземних компонентах маркування та серійні номери з метою приховати дату виробництва і країну виробника», – розповідає Андрій Юсов.
Але за зразками їхнє походження часто вдається встановити.
Після анексії Криму до РФ були застосовані доволі масштабні обмеження. Окрім припинення співробітництва з західними компаніями у військовій сфері, санкції також виключили можливість продажу до Росії мікросхем класу space та military. Це високовартісна і високотехнологічна електроніка, яка виготовляється обмеженими партіями і не продається масово.
Пояснюємо – вся електроніка поділяєтьсяна 4 класи:
- space – для використання у космічних апаратах, супутниках. Відповідає вимогам відмовостійкості у вкрай агресивному середовищі.
- military – для встановлення на військову техніку. Має бути максимально відмовостійкою щодо вібрацій, температурних режимів та іншого.
- industrial – для використання у промисловій техніці.
- civil – для побутового застосування
Цивільні компоненти відомих брендів йдуть у... ракети
Отже, тепер Росії довелось перейти на електроніку нижчих класів, яку можна легко купити на цивільному ринку, зауважує головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков. Цей ринок дуже великий, і його важко контролювати.
«Її можливо купити просто на цивільному ринку, можливо замовити на AliExpress. І це дійсно так. Тому, коли мова йде про санкції, про те, що застосовуються тисячі видів елементів у російському озброєнні, то йдеться про civil клас», – пояснює він.
Виходить, у зібраної з таких компонентів зброї має бути гірша точність і нижча якість.
«І та ситуація, коли зброя має низьку точність – компенсується розміром бойової частини, а невисока відмовостійкість – великою кількістю», – говорить експерт.
Дослідження міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола виявило, що найбільше знайдених у зброї компонентів виробляється американськими компаніями Analog Devices, Texas Instruments, Microchip Technology, Intel Corporation, AMD, німецькою Infineon Technologies і корейською Samsung.
Ці компанії неодноразово заявляли, що пішли з російського ринку через санкції й офіційно нічого в РФ не продають. Їхня продукція завозиться до держави-агресора через посередників і країни, які санкцій не запроваджували.
Росія доклала максимум зусиль, щоб тіньове постачання працювало, кажуть експерти. Це дуже дорого, від цього страждає загалом вся російська економіка. Але завдяки цьому військова промисловість працює на повну потужність.
Контрабанда та тіньовий транзит
Перша «сіра» схема, яку у РФ називають «паралельним імпортом», є, по суті, контрабандою.
«Вони пропонують по 300 відсотків переплат виробнику, але через компанії-прокладки, щоб сам виробник не підпадав під санкційні обмеження. І цей ланцюжок складає від 5 до 10 учасників із різних країн. По документах цей слід губиться, і дуже тяжко прослідкувати», – пояснює Сергій Кузан.
Якщо через якийсь час ці компанії знаходять і закривають, дуже швидко на їхнє місце стають інші. До цього ланцюжка приєднуються як компанії-прокладки, які створює РФ, так й іноземні – що хочуть заробити.
Уряд США запровадив експортні обмеження на десятки компаній, намагаючись зупинити цей. Але вже у грудні 2022-го спільне розслідування Reuters та британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) виявило ланцюжок постачання через Туреччину.
«Саме туди повтікали російські компанії: це означає, що туди прийшли російські гроші. І завдяки такій ексклюзивності турецька економіка отримала собі додаткові великі прибутки», – коментує Сергій Кузан.
Друга «сіра» схема – тіньовий транзит: його немає, тобто товар насправді іде в Росію.
Після запровадження обмежень на торгівлю з РФ з Євросоюзу транзитом через Росію було відправлено товарів на суму 2 мільярди євро, повідомила у травні The Financial Times. Близько половини цих товарів заїхали на територію РФ, але не виїхали з неї – «загубилися». Їхніми кінцевими одержувачами значилися компанії у Вірменії, Казахстані та Киргизстані.
«Компанії формально зареєстровані за кордоном, але в реальності ці процеси налагоджені росіянами. Дуже часто печатки та документи різних компаній з усього світу перебувають в одному офісі. І укладаються фейкові угоди. Головне, щоб сам товар фізично проїжджав через територію Російської Федерації. І потім він зникає. І дуже складно забезпечити контроль. Кінцевий набувач не надає ніяких претензій, чи він отримав товар, чи ні», – роз'яснює Кузан.
Третя «сіра» схема – імпорт побутової техніки.
Багато хто уявляв, що «потрошіння пралок» – це жарт, але імпорт до РФ таких речей, як, приміром, пральні машини, різко зріс. І цьому є пояснення.
«Які вимоги висуваються до військових мікросхем: відмовостійкість, стійкість до вібрацій, стійкість до вологості та високих температур. А які вимоги треба висунути до мікросхем, які використовуються в пральних машинах? Стійкість до вібрації, вологості та температур», – додає Олег Катков.
Наприклад, якась компанія декларує, що хоче виробляти пральні машини під своїм брендом, й замовляє у Китаї їхню збірку. Як замовник вона декларує, що хоче мати там певні мікросхеми у певній кількості.
«І, умовно, заявляє, що хоче, щоб там був лазерний гіроскоп. Там він не потрібен, але вона – хоче. Бажання замовника – закон. Потім ті пральні машини їдуть до умовного Казахстану, а звідти – до РФ. Їх там розбирають і виймають лазерний гіроскоп, виймають мікросхеми», – пояснює Катков.
Таким чином потрібні складові перетинають кордон під виглядом побутової техніки. Все це відбувається на цивільному ринку цивільних мікросхем, обіг яких ніяк не контролюється. А Росія з них збирає зброю.
«Китай виробляє валову частину електроніки у світі під різними брендами на замовлення компаній-розробників. Виробничі потужності багатьох західних компаній зосереджені в Китаї, й тому США почали процес повернення виробничих потужностей до себе», – каже Олег Катков.
Контролювати санкції важче, ніж запровадити
23 червня 2023 року Рада Європейського союзу ухвалила 11 пакет санкцій проти Росії. Він спрямований на посилення вже наявних обмежень і на припинення їхнього обходу. Але країни-партнери України мали б діяти швидше, вважає колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
«Звісно, потрібен досвід, щоб зрозуміти, як Росія обходить санкції. Це історія системна, яка діє на урядовому рівні, це історія, яка підтримується спецслужбами, але звичайно, було б можна почати набагато раніше. Це було б ефективніше», – каже він.
Скільки б західний світ не блокував виявлених компаній-посередників, які РФ створила сотнями, потрібні персональні санкції проти ключових осіб, які відповідають за налагодження і постачання заборонених складових до озброєння, вважає військовий експерт Сергій Кузан.
«До прикладу, російський збройний магнат, ракетобудівник Борис Обносов, на заводі якого виробляються ракети Х-22 (голова російського оборонного холдингу «Тактичне ракетне озброєння» – ред.). Його родина має сьогодні бізнес в Празі. Його зять, його донька мають там нерухомість, кілька відкритих фірм, які працюють. І такі особи, як Обносов і члени його родини, й вся їхня нерухомість, мають бути під санкціями, або ж напряму під арештом», – пояснює він.
На думку дипломата Павла Клімкіна, для протидії контрабанді електроніки до Росії потрібно:
- виявити шляхи обходу санкцій
- посилити збір розвідданих
- вкласти великі кошти: бо це навіть не сотні, а тисячі залучених фахівців
«Чи є вони в американців? Я впевнений, що є. Чи є вони у наших європейських партнерів? Тут я не впевнений. Я чую від них багато міркувань, що цього не вистачає, і що цю систему ще потрібно побудувати», – пояснює він.
А якби санкцій не було?
Доки є приклад Ірану, зауважують всі фахівці, важко говорити про дієвість санкцій. Ця країна уже понад 40 років перебуває під санкціями, але в Шахідах, що атакують Україну, також знаходять західні компоненти. Ірану навіть вдалося створити ракетні технології та підійти до створення ядерної зброї.
«Санкції не працюють у вигляді такого залізобетонного бар'єра. Головне їхнє завдання – це, звісно, унеможливити. В реальності – мова йде про ускладнення. Можемо уявити, що було б, коли б санкцій не було», – говорить Олег Катков.
У Росії будуть можливості по обходу санкцій доти, доки є держави, які санкційну політику не підтримують, додає дипломат Павло Клімкін.
«Тобто це змагання таке – гра з часом і гра з ресурсами. В якийсь момент ми та Захід кращі в цьому змаганні, в якийсь момент Росія намагається знайти щось нове. Це як кіберпростір. Ви, звичайно, можете відсікати кібератаки та кіберзлочинців, але потім виникають нові методи, нові ідеї, нові люди», – пояснює він.
Однак що точно – Україна не може розв'язувати цю проблему самотужки. Діяти можна лише спільними зусиллями із Заходом: взаємно надавати інформацію, співпрацювати зі спецслужбами, бути активним учасником колективної протидії. Та нон-стоп нагадувати іншим державам, що для них це – також безпековий виклик.
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- Голос Америки
Союзники допоможуть Україні вивезти зерно усупереч російській блокаді – Білий дім
США працюватимуть з Україною та союзниками і партнерами, аби допомогти вивезти зерно із України. Про такий намір та його деталі в інтерв'ю Голосу Америки розповів Джон Кірбі, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США.
“Ми маємо ставитися до цієї погрози серйозно, – сказав Кірбі про російську військову блокаду експорту українського зерна. – Ми працюємо і будемо працювати з Україною та нашими союзниками і партнерами, аби вивезти зерно з України”.
За його словами, це, найімовірніше, будуть сухопутні шляхи. “Ми це вже робили, зокрема і до зернової угоди”, – додав Кірбі.
Це не так ефективно, як морем, каже посадовець, і таким шляхом “не вивезеш аж так багато зерна”. “Ми це розуміємо, але не полишимо спроби”, – запевнив утім представник Білого дому.
Кірбі також наполягає: “Що має відбутися, окрім того, що Росія повинна припинити блокаду, а ви маєте розуміти, те, що вони погрожують зробити – це військова блокада, це військові дії, тож окрім припинення цього, вони повинні повернутися до виконання угоди”.
За його словами, вигідною ця угода була для усіх, включно із російськими фермерами. Разом з тим вона була надзвичайно корисною для країн, які розвиваються, які мають проблеми із харчами.
І ці проблеми зараз будуть лише погіршуватися скрізь на Глобальному Півдні: в Азії, Африці, Латинській Америці, каже Джон Кірбі.
Жозеп Борель заявив, що розвиток подій вимагає додаткової відповіді Європи і зауважив, що в цьому становищі «є лише одне рішення: збільшити військову допомогу Україні».
«Якщо їх бомбардують, нам треба надати протиповітряні засоби. Якщо росіяни використовують дрони, то нам потрібно надати протиповітряні засоби, щоб знищувати ті дрони», - сказав представник ЄС.
Серед тем наради у четвер в Брюсселі є план довготерміново фінансування військової допомоги Україні на 20 мільярдів євро.
Сьогодні з осудом російської позиції виступив і верховний представник ЄС з зовнішньої політики Жозеп Боррель. Він закликав збільшити допомогу Україні в захисті від російських атак, а також закликав європейські країни допомогти Україні експортувати зерно через так звані "лінії солідарності" - маршрути перевезення українського збіжжя суходолом через країни ЄС, що мають кордони з Україною.
"Їм доведеться робити більше, відкриваючи кордони та сприяючи транспортуванню, щоб брати зерно з України з портів Чорного моря. Це вимагатиме від держав-членів більшого залучення. Ми зробили багато. Нам треба зробити більше", - сказав посадовець.
Як повідомляв Голос Америки, Росія розглядає можливість атакувати цивільні кораблі в Чорному морі, а потім перекласти провину на українські сили, заявив високопосадовець Білого дому у середу.
"Російські військові можуть збільшити напади на українські зернові об’єкти і атакувати цивільні судна", – заявив речник Ради національної безпеки США Адам Годж.
Він сказав, що звинувачення ґрунтується на нещодавно розсекречених розвідданих.
Росія цими днями атакує портове місто Одеса ракетами та безпілотниками, а Кремль вирішив вийти з міжнародної угоди, яка дозволяє безпечний прохід українського зерна через Чорне море на світові ринки.
- Голос Америки
Напад на Львів був "порушенням законів війни" – Human Rights Watch
Російський обстріл житлових кварталів Львова 6-го липня, який, за словами місцевої влади, убив 10 мирних жителів і призвів до поранення 48 осіб, був "порушенням законів війни", мовиться у заяві міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch (HRW).
"Російські війська застосували крилаті ракети під час нападу на Львів 6-го липня та незаконно вразили великий житловий комплекс, заповнений мирними жителями, порушуючи закони війни", — сказала Юлія Горбунова, старша дослідниця Human Rights Watch в Україні у заяві, опублікованій у середу 19 липня.
Експерти HRW говорять, що атаки 6 липня були здійснені керованим боєприпасом із великою осколково-фугасною боєголовкою. Загалом було випущено 10 крилатих ракет "Калібр", з яких сім були збиті у повітрі, дві, ймовірно, влучили у військову ціль, а вибухова хвиля пошкодила багато житлових будинків по сусідству. 10-го липня представники Львівської міськдержадміністрації повідомили, що в результаті обстрілу пошкоджено щонайменше 35 будівель, у тому числі покрівлі 18 житлових будинків, у 4 – непоправні.
Одна ракета влучила прямо в житловий комплекс, де проживало близько 500 людей. Це 270 метрів від однієї військової цілі та 290 метрів від іншої, кажуть експерти HRW.
При цьому правозахисники наводять слова представника російського МЗС, який заявив, що під час нападу 6-го липня російські війська "вражали лише законні військові цілі". Він не згадав про влучення у житловий комплекс чи жертви серед цивільного населення.
У заяві HRW наголошується, що закони війни, що застосовуються до міжнародного збройного конфлікту в Україні, забороняють навмисні напади на цивільних осіб і цивільні структури, а також напади, які не розрізняють між комбатантами та цивільними особами, включаючи напади, не спрямовані на конкретну військову ціль. Тому подібного року бомбардування є атаками невибіркового характеру.
«Україна зобов’язана, наскільки це можливо, уникати розміщення військових об’єктів у густонаселених районах або поблизу них. Тим не менш, російські сили все ще повинні вживати всіх можливих запобіжних заходів, щоб уникнути загибелі цивільного населення та пошкодження цивільних об’єктів», – мовиться у заяві.
Напередодні Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) опублікувало третій звіт з ключовими висновками, що документують воєнні злочини, вчинені військами Російської Федерації в Україні.
«БДІПЛ констатує, що збройні сили Російської Федерації продовжували регулярне застосування вибухової зброї широкого радіусу дії в густонаселених районах, що призвело до численних жертв серед цивільного населення», – мовиться у звіті.
У звіті наводяться докази постійного застосування російськими збройними силами вибухової зброї широкого радіусу дії в густонаселених районах, що призвело до численних жертв серед цивільного населення.
«З кінця квітня 2023 року Російська Федерація посилила обстріли цивільних об’єктів у житлових кварталах, особливо у столиці Києві, – мовиться у звіті.
Звіт ОБСЄ наголошує, що атаки на критично важливу енергетичну інфраструктуру України тривали до березня 2023 року, а «серйозні наслідки для гуманітарної ситуації відчуваються досі».
При цьому експерти наголошують, що і Збройні сили України також обстрілювали мирні райони на окупованих Російською Федерацією територіях, «хоча й у значно менших масштабах».
- Голос Америки
Китай заявляє про повагу до суверенітету країн, але поглиблює військову співпрацю з Росією - аналітики
Китай поважає суверенітет та територіальну цілісність країн, але визначає і "законні та раціональні занепокоєння щодо безпеки". Таку позицію щодо війни Росії в Україні в четвер озвучив на Аспенському безпековому форумі в американському штаті Колорадо посол Китаю в США Сі Фень.
Китай заявляє про свій нейтралітет у війні та прагнення до миру, однак не засудив агресію Росії і не приєднався до міжнародних санкцій.
Напередодні у виступі в Празі на події організованій Politico голова британського агентства Річард Мур назвав Китай "абсолютним співучасником" російського вторгнення до України.
Навіть через півтора року війни Росії в Україні, Китай та Росія продовжують зближення, пише журналіст Вільям Янг для Голосу Америки. Нові спільні військові навчання Китаю та Росії в Японському морі, на думку аналітиків, є ще однією ознакою поглиблення співпраці між двома військовими силами. Навчання також є частиною зусиль щодо протидії зростаючому партнерству США та їхніх союзників у регіоні, додають вони.
"Росія та Китай намагаються донести до Японії та США, що вони дуже незадоволені їхньою співпрацею в НАТО та [Індо-Тихоокеанському] регіоні, і вони хочуть довести, що можуть досягти такого ж рівня співпраці в регіоні, як [Вашингтон та його союзники]", — сказав Голосу Америки Стівен Неджі, експерт з регіональної безпеки Міжнародного християнського університету.
Для Росії, додав Неджі, навчання є способом показати, "що вона все ще має потенціал для врегулювання конфліктів на східному фронті, але також надає можливості Індійсько-Тихоокеанському регіону працювати з Китаєм і тиснути на США".
"Вони хочуть довести, що все ще можуть співпрацювати з Китаєм, щоб розхитати ситуацію, зокрема поблизу Японії", — сказав він.
У четвер Міноборони Росії повідомило, що навчання "Північ/Взаємодія-2023" почалися в Японському морі і триватимуть до неділі, 23 липня. У відомстві повідомили, що крім бойової артилерійської стрільби, навчання також включатимуть навчання з "протичовнового та морського бою".
Сценарії війни в Україні можуть бути змодельовані на спільних китайсько-російських військових навчанняхЛінь Ін Юй, китайський військовий експерт з Університету Тамкан у Тайвані
Військові навчання — це не лише протидія США та їхнім союзникам. Деякі експерти вважають, що Китай і Росія також сподіваються досягти деяких стратегічних цілей за допомогою навчань.
Лінь Ін Юй, китайський військовий експерт з Університету Тамкан у Тайвані, сказав Голосу Америки, що Пекін хоче навчитися досвіду Москви щодо протидії нападам на їхній флот із суші під час війни в Україні.
"Під час війни в Україні українські сили використовували ракети або винищувачі, щоб атакувати російські кораблі в морі, тому у російських військ є досвід боротьби з подібними атаками", – сказав він.
Лінь додає, що Народно-визвольна армія може зіткнутися з подібними ситуаціями, якщо вона атакує Тайвань, а військові острова можуть використовувати протикорабельні ракети або безпілотники для націлювання на китайські військово-морські судна під час конфлікту через протоку.
Хоч Китай і не підтримує конфлікт з Україною, він хоче переконатися, що Путін залишиться при владіСтівен Неджі, експерт з регіональної безпеки Міжнародного християнського університету
"Сценарії війни в Україні можуть бути змодельовані на спільних китайсько-російських військових навчаннях", — сказав він.
Неджі сказав, що ці навчання також спрямовані на демонстрацію єдності з росіянами, особливо після спроби повстання "Групи Вагнера".
"Такі види військових дій демонструють, що китайці твердо пов’язані зі своїми відносинами з Росією, – сказав він. - Хоч вони не підтримують конфлікт з Україною, вони хочуть переконатися, що Путін залишиться при владі".
США: Росія готується атакувати кораблі в Чорному морі
Росія розглядає можливість атакувати цивільні кораблі в Чорному морі, а потім перекласти провину на українські сили, заявив високопосадовець Білого дому у середу.
"Російські військові можуть збільшити напади на українські зернові об’єкти і атакувати цивільні судна", – заявив речник Ради національної безпеки США Адам Годж.
Він сказав, що звинувачення ґрунтується на нещодавно розсекречених розвідданих.
Росія цими днями атакує портове місто Одеса ракетами та безпілотниками, а Кремль вирішив вийти з міжнародної угоди, яка дозволяє безпечний прохід українського зерна через Чорне море на світові ринки.
Москва заявила, що її ракети були націлені на військові цілі в Одесі, але Годж підтримав українські звинувачення в тому, що атака знищила "сільськогосподарську інфраструктуру та 60 000 тонн зерна", готового для експорту.
За словами представника Білого дому, подібні атаки тепер можуть поширитися на цивільні судна. І Росія проводить операцію, щоб такі атаки виглядали так, ніби їх здійснила Україна, сказав він.
Годж послався на публікацію Росією в середу відео, на якому видно, як її сили виявляють і знищують об'єкт, який вони визначили як "за звинуваченнями, українську морську міну".
Водночас "за нашою інформацією, Росія встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів. Ми вважаємо, що це скоординована спроба виправдати будь-які атаки на цивільні судна в Чорному морі та покласти відповідальність за ці атаки на Україну", - заявив американський посадовець.
Міністерство оборони Росії заявило, що всі судна, які з четверга йдуть до українських портів на Чорному морі, розглядатимуться як потенційні перевізники військових вантажів, а країни її прапора "вважатимуться такими, що беруть участь в українському конфлікті на боці київського режиму".
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