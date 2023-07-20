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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. F-16-ті для України - у чому затримка?

Брифінг. F-16-ті для України - у чому затримка?
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Брифінг. F-16-ті для України - у чому затримка?

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Росія погрожує суднам у Чорному морі. Як ставляться до таких заяв у Білому Домі, і що готові робити, аби допомогти поставити українське зерно на світові ринки? F-16-ті для України - у чому затримка? Тиждень поневолених народів відзначають у США - чи зробив світ висновки з історії? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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