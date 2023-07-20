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- Голос Америки
Не лише "Вагнер" - США ввели санкції і проти інших воєнізованих груп РФ
США запровадили нові санкції проти приватних військових груп в Росії за "підтримку війни Росії проти України та інших зловмисних дій російського уряду поза Росією". Про це в рамках масштабного пакету санкцій введеного 20 липня оголосив Держдавний департамент США.
Зокрема санкції стосуються охоронної організації "Газпрому" "Охрана" при "Газпромнєфті", компанії "Вєга", яку у США звинувачують у діях в Сирії та Венесуелі, а також її очільника Ігоря Страмілова, який, за інформацією Держдепу, "бере участь в поставках дронів та іншого військового обладнання російським збройним силам, та в їх діях на полі бою в Україні". США запровадили санкції також проти приватних охоронних компаній Страмілова "Ліга" та "Легіон" і компанії IRBIS, дрони якої російське військо застосовує в Україні, йдеться в повідомленні.
Сьогодні ж США та Велика Британія розширили санкції проти російської групи бойовиків "Група Вагнера". Зокрема США додали до санкційного переліку росіянина Валерія Чекалова та корейця Йона Гйока Ріма, які, за звинуваченнями Держдепу, допомагали засновнику "Групи Вагнера" Пригожину доставляти боєприпаси для російських військових.
Група Вагнера" перебуває під санкціями США та інших країн з 2017 року. З того часу санкції проти "Групи Вагнера" та її учасників неодноразово розширювались.
20 липня про розширення санкцій щодо "Групи Вагнера" оголосила і Велика Британія.
Міністр Великої Британії у справах Африки Ендрю Мітчелл заявив, що підрозділ російських найманців, який також допомагає Кремлю у вторгненні в Україну, «діє безкарно» в таких країнах, як Малі, Центральноафриканська Республіка (ЦАР) і Судан.
Серед 13 осіб і підприємств, які потрапили під санкції Великої Британії, є Костянтин Пікалов, так звана «права рука» керівника групи Євгена Пригожина. Уряд Великої Британії заявив, що він відповідальний за тортури та цілеспрямовані вбивства мирних жителів.
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Як заощаджують на продуктах та що полюбляють їсти американські солдати. Репортаж із військової бази біля Пентагону
Для американських військових функціонує спеціальна мережа продуктових магазинів із цінами, значно меншими за ринкові. Майже 240 супермаркетів для солдатів, ветеранів та їхніх сімей працюють на території США та американських закордонних базах. Держава дбає не лише про нижчі ціни, а й про якість товарів для армії, у магазинах зокрема працюють дієтологи.
Українська служба "Голосу Америки" побувала в одній із таких крамниць на території військової бази, що розташована поруч із будівлею Пентагону, і купувати продукти до якої, крім звичайних солдатів, часто приходять представники Міністерства оборони США. Працівники крамниці розповіли нам про державну підтримку армії та улюблені продукти американських солдатів, а постійний клієнт магазину - американський військовий - поділився підрахунками: скільки коштів йому вдається заощадити завдяки нижчим цінами на харчі, а також розповів про психологічну підтримку від покупок у таких військових крамницях.
Капітан Сухопутних сил США Адел Гусейн до супермаркету для військових на територію бази Joint Base Myer-Henderson Hall, що розташована в місті Арлінгтон поблизу Вашингтона, просто поруч із Пентагоном, приїжджає двічі на місяць. Навіть маючи біля свого дому різні супермаркети, Адел не зраджує традиції купувати продукти саме у військовому магазині. Чи не кожен із товарів у такому Commissary нагадує Аделу про роки військової служби.
У 2018 році Адел у рамках навчань країн-союзників НАТО тренував українських військових у Європі. Пригадує, як у Німеччині, на військовій базі Графенвер теж був звичний для нього, такий самий американський військовий магазин зі звичними для американців продуктами. "Я був у Німеччині двічі, вперше - 6 місяців, вдруге - 9 місяців, працював із поляками, працював з українською армією тоді", - розповідає капітан. І пригадує, як німецькі солдати просили його пригощати їх американськими товарами: "Німецькі солдати не мають такого арахісового масла. І вони мені казали: Аделе, коли йтимеш на базу, принеси нам арахісового масла".
Аделу нагадують про ті часи навіть звичайні яблука. "Мене завжди бачили, як я гризу яблука біля свого танка чи біля Хамві. І питали - сер, звідки ви все це берете? Все просто - пройдіть вулицею до військового магазину і купіть", - розповідає Адел Гусейн.
Закуповуючи товари в магазині, він розповів "Голосу Америки" і про те, чим харчуються його товариші, американські солдати: "Вони їдять багато консервів, беруть арахісове масло, тунець, їдять багато таких страв, які дуже швидко розігрівати в мікрохвильовці. Переважно вони їдять готові до вживання страви. Я не великий прихильник цього, там багато солі".
За 11 років служби в армії Адел жив у різних штатах та різних країнах і всюди мав поруч такі ж військові магазини. Каже, що вони для нього - не лише істотна економія коштів, а й психологічна опора. "Раніше я жив у Форт-Райлі у штаті Канзас, і у Форт-Сілл у штаті Оклахома, навіть коли я жив за кордоном, у Німеччині, там був цей магазин. Тож скрізь, де є якась військова присутність, буде цей магазин. Похід до військового магазину - це щось звичне, я бачив їх останні 11 років служби. Я точно знаю, чого очікувати, приходячи в магазин. Я знаю, які там продукти. Ця невелика стабільність дійсно допомагала мені незалежно від того, куди я їхав, куди переїжджав, навіть живучи за кордоном під час військової служби", - каже Адел.
Все ж найголовнішу перевагу військових магазинів видно у чеку, каже Адел Гусейн. Придбавши все необхідне, він розповідає, скільки заощадив порівняно зі звичайними американськими магазинами, які знаходяться за межами таких військових баз.
"Я заплатив тут 134 долари і заощадив 44 долари порівняно з іншими магазинами. І це дуже добре. Це приблизно на два тижні продуктів для мене, тож заощадити 44 долари за таку кількість товарів - це істотна перевага!" - каже Адел.
Загалом американська армія має 236 таких магазинів Commissary на території США та на військових базах за кордоном. Відповідає за них спеціальна агенція Пентагону - Defense Commissary Agency. У таких магазинах все майже як у звичайних супермаркетах, окрім цін. Товари тут значно дешевші від ринкових. Магазини є неприбутковими, кошти на них виділяє Конгрес. Як пояснює влада, роблять це, аби залучати людей до військової служби і підтримувати моральний дух чинних солдатів.
"Ми неприбуткові. Наше фінансування – це фінансування з Конгресу, тож ми не заробляємо грошей, будь-яка різниця в ціні повертається споживачам у вигляді заощаджень. Ми уповноважені Конгресом надавати можливість заощаджувати щонайменше 25% порівняно з ринком за межами бази. У всіх наших магазинах йдеться не про те, що кожен товар на чверть дешевший, а про те, що в результаті у вашому чеку, коли ви порівнюєте його, скажімо, з покупками поза базою, ви заощадите як мінімум 25%. Наприклад, якщо поза базою ви плануєте витратити 200 доларів, то у військовому магазині ви витратите на 50 доларів менше", - пояснює менеджерка військового магазину Жизель Горд.
Військові магазини у США мають давню історію. Продавати продукти за зниженими цінами американським військовим почали ще в 1825 році.
"Усе почалося з того, що певні речі були доступні для солдатів ще в 1800-х роках. Зокрема, офіцери могли купити певні товари, та армія пропонувала їм певні речі в той час. Це не був повноцінний магазин, там були просто м’ясо та хліб, продукти, які справді потрібні на полі бою. А наприкінці 1800-х років, у 1867 році, фактично відкрився перший військовий магазин. Це була часто кімната з певними продуктами, і кожен із військових офіцерів і рядових міг приходити туди і придбати необхідні продукти. Не було нічого, що ви бачите сьогодні в магазинах. Зазвичай це були сухі товари, які зберігалися дуже довго, боби, злаки тощо. Багато солоного м'яса, овочевих консервів. Тож до 1867 року все починалося дуже мізерно, а потім розвинулося і стало краще", - розповіла Cупуннi Улібаррі, прес-офіцерка Aгенції Пентагону з військових магазинів.
Зараз купувати товари у таких військових магазинах можуть американські солдати та військові у відставці, ветерани з обмеженими можливостями, їхні сім'ї, а також цивільні працівники Пентагону. На касі потрібно показати посвідчення особи. Загалом клієнтами таких магазинів є близько 5,4 млн домогосподарств на рік при загальній кількості активних військових у США - понад 1,3 млн, та кількості ветеранів у понад 16,5 млн. Чимало ветеранів не мають права обслуговуватися в таких магазинах, якщо не мають спеціальної категорії щодо проблем зі здоровʼям. Для багатьох із ветеранів, які живуть далеко від військових баз, до таких магазинів діставатися незручно. Втім в окремих крамницях діє служба доставки, або ж продукти замість військових продають довіреним особам.
"Для людей із певними вадами, які не можуть прийти в магазин, у нас є так звана "агентська програма." Цій особі надається спеціальна ідентифікаційна картка, яка надає агенту дозвіл на здійснення покупок для цих осіб із обмеженими можливостями або тих осіб, які не можуть ходити та фізично приходити до магазину," - розповіла менеджерка військових крамниць Жизель Горд.
Допомагає також і персонал військового магазину. Часто військові, яким складно рухатися, замовляють товари онлайн, а потім продавці виносять пакети із продуктами їм на паркінг і допомагають завантажити до автомобілів.
"Якщо ви попросите нас купити для вас, ми будемо робити покупки для вас. Ми будемо робити покупки з вами, якщо ви хочете, щоб ми робили покупки з вами. Ми віримо у справу, яку робимо тут. Ми віримо у служіння тим, хто служить нашій країні. Отже, ми тут, щоб служити вам", - каже співробітниця магазину Кетлін Девіс, яка працює у військових магазинах майже 30 років.
На роботу до таких крамниць беруть переважно членів сімей військових. Тож Кетлін, переїжджаючи слідом за чоловіком із бази на базу, завжди мала стабільну роботу.
"Я дружина військового, і ми переїжджали всюди. Але де б ми не були, мали відчуття, що ми на своєму місці. Це - спільнота. Тож це більше ніж продуктовий магазин", - каже Кетлін.
Крім фінансової та психологічної підтримки, у магазинах також стежать за здоров'ям американських військових і розробляють для них спеціальне меню.
"В Агенції військових магазинів (Defense Commissary Agency, - ред.) є власний сертифікований дієтолог, який обходить магазин та обирає продукти, що мають високий вміст поживних речовин. Ці продукти ми позначаємо як "схвалені дієтологами". І ми не лише маємо такого фахівця, а й також пропонуємо нашій військовій спільноті понад 200 різних рецептів, для яких вони можуть використовувати ці продукти. Усі вони є на нашому сайті. І також у нас є відділи в магазині, в яких ми пропонуємо готові страви, схвалені дієтологами," - розповіла менеджерка військового магазину Жизель Горд.
За її словами, чимало американських солдатів - вегетаріанці, тому для них є окремі товари, наприклад, м’ясо рослинного походження. Але найпопулярнішими серед американських військових та їхніх родин є яйця, молоко і традиційні види м'яса.
"Ми, американці, любимо їсти багато м’яса. Ми славимося своїми барбекю, тому влітку наше м’ясо дуже, дуже популярне. У нас є сімейні набори, для зручності сімей, щоб вони не просто купували, скажімо, один стейк. І це забезпечує їм страву для всієї родини. Маємо, наприклад, реберця. У нас є стейки на кості, які дуже популярні серед нашої військової спільноти", - каже Горд.
Донька американського військового Голлі Андерсон прожила все дитинство на військових базах, але навіть переїхавши в цивільне помешкання, продовжує ходити до військового магазину. Вона радіє, що полиці американських військових супермаркетів також доповнюють місцеві товари, запозичені з військових баз по всьому світу.
"Мій тато служить у Військово-Повітряних Силах. І тому я переїжджала кожні один-два роки, я переїжджала, здається, 11 разів. Я жила у Південній Кореї, Німеччині, Гаваях, Нью-Мексико. У Південній Кореї у військовому магазині була яблучна газована вода, яку всі любили. І це чудово, що потім ти повертаєшся додому, а місцеві магазини привозять ті самі продукти. Так само в нас тут є німецький відділ цукерок і шоколаду в Америці. Моя сім'я скуповується в магазині раз у два тижні, ми живемо за 20 хвилин, але все одно їздимо сюди. І це чудово. Бо ти бачиш знайомих людей, бачиш ветеранів, бачиш пенсіонерів і молоді сім’ї", - каже Андерсон.
Менеджери магазинів розповідають, що їхня мережа працює в Азії, Тихоокеанському регіоні, Європі, Середземномор’ї та в регіоні Африканського Рогу.
"Наприклад, у Рамштайні (база Рамштайн військово-повітряних сил США у Німеччині, - ред.), я була в тому магазині, це величезний магазин, і виглядає так само, як американський, ніби ви в магазині у США. Вони пропонують усі продукти, які ви можете придбати тут, у США. І, звичайно, вони також привозять деякі регіональні товари також. Ми дійсно пропонуємо це, тому що ми хочемо, щоб солдати заощаджували, а також хочемо зробити це для їхньої зручності. Тож коли вони приходять до військового магазину, вони отримують усе, що їм потрібно: чи вони тут, у США, чи вони служать у Японії, чи в Німеччині або в Туреччині. Ми справді намагаємось локалізувати те, що ми пропонуємо, але зазвичай основні речі, які ми маємо в магазинах, - це продукти, які ви бачите тут (у США - ред.), - каже прес-офіцерка агенції Пентагону з військових магазинів Cупуннi Улібаррі.
Вона зазначила, що Агенція Пентагону з військових магазинів є своєрідним найвищим штабом для всіх військових крамниць. "Ми чимось схожі на штаб-квартиру корпорації, якщо поглянути на це з аспекту всіх продуктових магазинів. Ми робимо багато речей на корпоративному рівні", - каже Улібаррі.
Прес-офіцерка пояснює, що ціни в мережі військових магазинів у різних регіонах і штатах можуть відрізнятися, залежно від середніх цін на ринку.
"Люди, які працюють тут, у магазині, тримають руку на пульсі того, що відбувається в цьому магазині та в цій спільноті. А також є зональні менеджери, це ще один рівень, між якими є багато комунікації. Значною мірою це (ціна - ред.) залежить від того, приміром, що вартість життя тут, у Вірджинії, дуже відрізняється від вартості життя, скажімо, у Техасі чи в Джорджії. Існує багато перехресних комунікацій, які йдуть вгору та вниз від магазинів аж до головного офісу, і це справді командна робота, щоб з’ясувати, що найкраще працює для кожного магазину, кожного регіону тощо", - розповіла Cупуннi Улібаррі.
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- Голос Америки
Генсек ООН засудив атаки РФ на українські порти, в Білому домі занепокоєні через погрози Москви цивільним кораблям
Генеральний секретар ООН рішуче засуджує напади Росії на портові споруди в Одесі та інших портах Чорного моря України. Таку заяву озвучив сьогодні речник генсека Стефан Дюжаррік.
В ООН додали, що російські атаки по портах суперечать зобов’язанням Російської Федерації про сприяння безперешкодному експорту продовольства, соняшникової олії та добрив з чорноморських портів. Генсек організації також нагадав, що руйнування цивільної інфраструктури становить порушення міжнародного гуманітарного права.
“Ці атаки також мають вплив далеко за межами України. Ми вже бачимо негативний вплив на світові ціни на пшеницю та кукурудзу, що завдає шкоди всім, але особливо вразливим людям на глобальному півдні”, – наголосив про вплив російських бомбардувань Стефан Дюжаррік.
Він пообіцяв, що генеральний секретар ООН не ослабить своїх зусиль, щоб українські та російські харчові продукти та добрива були доступні на міжнародних ринках у рамках його постійних зусиль щодо боротьби з глобальним голодом та забезпечення стабільних цін на продукти харчування для споживачів у всьому світі.
Сьогодні ж представниця Білого дому Олівія Далтон висловила занепокоєння Адміністрації президента США російськими заявами про потенційний намір атакувати цивільні судна у Чорному морі. “Вони натякали на те, що розглядатимуть будь-яке цивільне судно в Чорному морі як таке, що містить військовий вантаж. Ми глибоко стурбовані цим”, – сказала Далтон в четвер.
Сполучені Штати зі свого боку продовжуватимуть робити все можливе, щоб підтримати Україну та інші держави, які мають справу з наслідками російської агресії та зокрема блокади зернової угоди, запевнила представниця Білого дому.
Так, США працюватимуть з Україною та союзниками і партнерами, аби допомогти вивезти зерно із України. Про такий намір та його деталі в інтерв'ю Голосу Америки розповів Джон Кірбі, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США.
Міністерство оборони Росії напередодні заявило, що розглядатиме всі кораблі, які в Чорному морі прямують до українських портів як потенційних перевізників військового призначення. Українське Міноборони своєю чергою заявило, що з 21 липня відповідно розглядатиме кораблі, що прямують до російських та тимчасово окупованих українських портів у Чорному та Азовському морях як судна, що перевозять вантажі військового призначення.
- Голос Америки
"Росія повинна припинити блокаду", – Джон Кірбі. Відео
"Ми працюємо і будемо працювати з Україною та нашими союзниками й партнерами, аби вивезти зерно з України. Це, найімовірніше, будуть наземні шляхи, ми це вже робили, зокрема і до зернової угоди", – представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі
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