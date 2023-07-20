Не лише "Вагнер" - США ввели санкції і проти інших воєнізованих груп РФ

США запровадили нові санкції проти приватних військових груп в Росії за "підтримку війни Росії проти України та інших зловмисних дій російського уряду поза Росією". Про це в рамках масштабного пакету санкцій введеного 20 липня оголосив Держдавний департамент США.

Зокрема санкції стосуються охоронної організації "Газпрому" "Охрана" при "Газпромнєфті", компанії "Вєга", яку у США звинувачують у діях в Сирії та Венесуелі, а також її очільника Ігоря Страмілова, який, за інформацією Держдепу, "бере участь в поставках дронів та іншого військового обладнання російським збройним силам, та в їх діях на полі бою в Україні". США запровадили санкції також проти приватних охоронних компаній Страмілова "Ліга" та "Легіон" і компанії IRBIS, дрони якої російське військо застосовує в Україні, йдеться в повідомленні.

Сьогодні ж США та Велика Британія розширили санкції проти російської групи бойовиків "Група Вагнера". Зокрема США додали до санкційного переліку росіянина Валерія Чекалова та корейця Йона Гйока Ріма, які, за звинуваченнями Держдепу, допомагали засновнику "Групи Вагнера" Пригожину доставляти боєприпаси для російських військових.

Група Вагнера" перебуває під санкціями США та інших країн з 2017 року. З того часу санкції проти "Групи Вагнера" та її учасників неодноразово розширювались.

20 липня про розширення санкцій щодо "Групи Вагнера" оголосила і Велика Британія.

Міністр Великої Британії у справах Африки Ендрю Мітчелл заявив, що підрозділ російських найманців, який також допомагає Кремлю у вторгненні в Україну, «діє безкарно» в таких країнах, як Малі, Центральноафриканська Республіка (ЦАР) і Судан.

Серед 13 осіб і підприємств, які потрапили під санкції Великої Британії, є Костянтин Пікалов, так звана «права рука» керівника групи Євгена Пригожина. Уряд Великої Британії заявив, що він відповідальний за тортури та цілеспрямовані вбивства мирних жителів.