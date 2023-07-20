США запровадили нові санкції проти приватних військових груп в Росії. Жозеп Боррель звинуватив Росію у «варварських» діях на тлі тривалих російських бомбардувань українських портів на Чорному морі. Винищувачі F-16 могли б відіграти ключову роль у наступальних операціях України - інтерв'ю з колишнім керівником розвідки Повітряних сил США генерал-лейтенантом Девідом Дептулою. «Це війна дронів; нам потрібно багато дронів» - репортаж з виробничих та випробувальних потужностей української військово-технічної промисловості. У Кремнієвій долині запрацювала українська пекарня.
Атаки РФ на українські порти: реакції в США та ЄС. ЧАС-ТАЙМ
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липень 19, 2023
Деталі нового пакету допомоги для України на $1,3 млрд. ЧАС-ТАЙМ
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липень 18, 2023
Результати “Рамштайн-14”, оцінки контрнаступу ЗСУ. ЧАС-ТАЙМ
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липень 13, 2023
Джо Байден: Путін уже програв війну. ЧАС-ТАЙМ
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липень 12, 2023
Результати саміту НАТО для України. ЧАС-ТАЙМ