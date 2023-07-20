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Час-Time

Атаки РФ на українські порти: реакції в США та ЄС. ЧАС-ТАЙМ

Атаки РФ на українські порти: реакції в США та ЄС. ЧАС-ТАЙМ
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Атаки РФ на українські порти: реакції в США та ЄС. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. США глибоко стурбовані тим, що відбувається в Чорному морі, - заступниця речниці Білого дому. Джон Кірбі заявив, що Вашингтон серйозно сприйняв погрози Росії, що Москва сприйматиме всі судна в Чорному морі, які прямують в Україну, як носіїв військових вантажів.

США запровадили нові санкції проти приватних військових груп в Росії. Жозеп Боррель звинуватив Росію у «варварських» діях на тлі тривалих російських бомбардувань українських портів на Чорному морі. Винищувачі F-16 могли б відіграти ключову роль у наступальних операціях України - інтерв'ю з колишнім керівником розвідки Повітряних сил США генерал-лейтенантом Девідом Дептулою. «Це війна дронів; нам потрібно багато дронів» - репортаж з виробничих та випробувальних потужностей української військово-технічної промисловості. У Кремнієвій долині запрацювала українська пекарня.

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