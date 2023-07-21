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Студія Вашингтон

Нові санкції проти приватних військових груп в Росії. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Нові санкції проти приватних військових груп в Росії. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Нові санкції проти приватних військових груп в Росії. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. США глибоко стурбовані тим, що відбувається в Чорному морі, заявила заступниця речниці Білого дому. В інтерв'ю Голосу Америки Джон Кірбі заявив, що Вашингтон серйозно сприйняв погрози Росії, що Москва сприйматиме всі судна в Чорному морі, які прямують в Україну, як носіїв військових вантажів. США запровадили нові санкції проти приватних військових груп в Росії. Винищувачі F-16 могли б відіграти ключову роль у наступальних операціях України - інтерв'ю з колишнім керівником розвідки Повітряних сил США генерал-лейтенантом Девідом Дептулою.

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