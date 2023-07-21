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Посол України в Лондоні звільнений після суперечок, як дякувати за міжнародну підтримку
Президент Володимир Зеленський неочікувано звільнив з посади посла України у Великій Британії Вадима Пристайка після того, як той пропрацював у Лондоні три роки з 2020 року.
В указі Зеленського про звільнення посла 21 липня не вказані причини звільнення і нема інформації про подальшу роботу Пристайка, який також усунений від обов’язків постійного представника України при Міжнародній морській організації.
До посади у Лондоні з 2019 року Вадим Пристайко, професійний дипломат, був в адміністрації новообраного тоді президента Зеленського і недовго працював міністром закордонних справ України.
Британські та інші ЗМІ, повідомляючи про усунення посла Пристайка, вказують на нещодавні суперечки довкола того, як Україна мала б виявляти вдячність іншим державам за допомогу під час російської війни.
Велика Британія від початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року стала другим після США найбільшим донором військової допомоги Києву.
Дискусії спалахнули після повідомлень, що британський міністр оборони Бен Воллес сказав журналістам під час саміту НАТО у Вільнюсі, що «люди хочуть бачити вдячність» України і що постачання допомоги не можна прирівнювати до придбання товарів в інтернетній крамниці Amazon.
Вадим Пристайко критично відгукнувся про висловлювання президента Зеленського щодо коментарів британського міністра.
Пристайко в інтерв’ю британському телеканалу Sky News 13 липня назвав нездоровим «сарказмом» слова Зеленського, коли український президент, як виглядало, намагався жартувати стосовно того, як треба виявляти вдячність.
«Я вважаю, що та відповідь була з невеликою долею сарказму президента Зеленського, коли він сказав, що кожного ранку він прокидатиметься і телефонуватиме Бену Воллесу, щоб подякувати йому. Я не вважаю, що цей сарказм здоровий. Я вважаю, що нам не треба показувати росіянами, що між нами є щось таке», - сказав Вадим Пристайко у телевізійному інтерв’ю.
Британський міністр оборони Бен Воллес згодом сказав, що дискусії довкола його слів спричинені непорозумінням.
Воллес підкреслив, що понад 70% британців схвалюють допомогу Україні, але за його словами треба мати на увазі, що «в багатьох країнах і в деяких парламентах немає такої сильної підтримки, як у Великій Британії».
«Коментарі щодо Amazon були зроблені минулого року, щоб підкреслити, що відносини Британії з Україною є не "транзакційними", а більше "партнерськими"», - роз’яснив британський міністр у дописах у Facebook і в Twitter.
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