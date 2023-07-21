ООН: багато людей можуть померти, через рішення Москви вийти з Чорноморської зернової ініціативи

Перемога України у війні з Росією дасть надію на подолання комунізму та авторитаризму у всьому світі. На цьому 19 липня наголосили учасники саміту в рамках Тижня поневолених народів, який щороку відзначається у США.

На саміті в Музеї жертв комунізму у Вашингтоні зібралися політики, аналітики та люди, які постраждали від комуністичних режимів різних країн, зокрема з Китаю та Північної Кореї.

Активістку з Китаю Софі Ло Шенгчунь на саміт запросили як жертву комуністичного режиму. Вона змушена була виїхати до США через переслідування. Її чоловік - Дін Цзясі - відомий у Китаї правозахисник та борець за політичні зміни. Звинувативши у підриві державної влади, у квітні 2023 р. його засудили на 12 років позбавлення волі , до цього ще кілька років разом із іншими активістами він провів у СІЗО.

"Востаннє я бачила його у жовтні 2017 року. А після того, як він повернувся до Китаю, ми розмовляли відеозв'язком щодня, поки він не зник у грудні 2019 року, три з половиною роки тому, відтоді я його не бачила. Його спочатку півроку катували, а потім відправили в ізолятор. Тож це неймовірно довгий процес, оскільки вони не можуть знайти жодного злочину. Вони просто змушені вигадувати злочини ні з чого", - розповіла Софі Ло Шенгчунь.

Активістка зауважила, що в Китаї дуже багато пропаганди, втім вона з сім'єю та друзями підтримують Україну в боротьбі з Росією.

"Я хочу сказати, що люди, які знають правду, що всі мої друзі, в Twitter, у Facebook, всі вони підтримують Україну без будь-яких вагань. Але в Китаї навіть мої брати і сестри не знають правди. У них є лише пропаганда з Китаю, вони не знають, як підтримувати, не орієнтуються - підтримувати чи не підтримувати. Тому вони мовчать, багато простих китайців просто мовчать", - сказала Шенгчунь.

Активістка з Китаю має надію, що перемога України у війні допоможе змінити режим і в її країні: "Ми однозначно підтримуємо Україну в перемозі у війні. Якщо вона виграє війну, ми отримаємо більше впевненості, що зможемо покінчити з комунізмом. Тож я справді сподіваюся, що український народ виграє війну та це точно надасть всьому світу значну впевненість для боротьби з комунізмом", - розповіла Шенгчунь.

Про вплив війни РФ проти України на внутрішню та зовнішню політику Китаю на саміті поневолених націй наголосив і віце-президент Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Деніел Рунде. Він каже, що Пекін прораховує свої дії, дивлячись на Київ. А люди в багатьох країнах мріють про перемогу України для зміни авторитарних режимів.

Комуністична партія Китаю спостерігає за тим, що відбувається в Україні, і ухвалює рішення про те, що робити з Тайванем

"Китай спостерігає за тим, що відбувається в Україні. І Китай прораховує, чи зможе Росія досягти в Україні якогось успіху і прийнятної ціни. І тоді Китай зможе вторгнутися на Тайвань. Тож Комуністична партія Китаю спостерігає за тим, що відбувається в Україні, і ухвалює рішення про те, що робити з Тайванем. Виходячи з того, що відбувається в Україні, я також вважаю, що є інші місця у світі - Північна Корея та Куба, де те, що відбувається в Україні та їхня боротьба за свободу є закликом до людей, які хочуть іншого майбутнього для Північної Кореї, для Куби. Тому що вони також розуміють, що Україна переживає жорстоке, гнівне розлучення з Росією після 400 років. І вони не хочуть, щоб їхнє майбутнє було частиною Росії", - вважає Рунде.

Тема важливості перемоги України у війні з Росією була головною під час цьогорічного Тижня поневолених народів у США. Такий тиждень на знак підтримки націй, що страждають від радянської влади, в Америці запровадили в часи "холодної війни" у 1959 році. Ініціатором заходу був виходець із України, тодішній очільник Українського конгресового комітету Америки Лев Добрянські. Тепер його донька - дипломатка, екс-заступниця держсекретаря США Пола Добрянські зі сльозами на очах говорить про те, що підтримка України має бути головною в боротьбі за демократію для всього світу.

"Це вже 64-та річниця відзначення Резолюції про Тиждень поневолених народів, яка закликає всіх зосередитися на свободі, демократії. І що ми спостерігаємо? Що український народ бореться і бореться енергійно, не лише за власну свободу… не просто бореться за власну свободу, а фактично за свободу Європи, усієї світової спільноти. Ми хочемо побачити Україну суверенною знову. Ми хочемо, щоб російські війська покинули українську територію, і її незалежність, культура, її мова, її ідентичність мають поважатися. На цьому саміті в Меморіальному фонді жертв комунізму на цьому наголошують. Ми повинні говорити гучно, ми повинні заявляти вголос, ми повинні надати нашу підтримку, нашу військову, економічну та політичну підтримку справі народу України", - заявила Пола Добрянські, екс-заступниця держсекретаря США.

Старший політичний радник Гельсінської комісії США Пол Массаро на Саміті поневолених народів наголосив, що надання Україні потужної зброї - це найкраща інвестиція в майбутнє без диктатури.

"Тепер ми маємо цю неймовірну можливість для України досягти перемоги: це відновлення кордонів 1991 року, членство в НАТО, справедливість і відбудова. І якщо цього досягнути - який це буде стримуючий фактор для Китаю! Який це буде стримуючий фактор для тоталітаристів у всьому світі! що ви не повинні вторгатися в демократії, тому що це може закінчитися, як в Україні!" - заявив Массаро.

Меморіальний фонд жертв комунізму у Вашингтоні щороку присуджує Дисидентську правозахисну премію. У 2022 р. вона вперше була колективною, її присудили для всього народу України за "мужню боротьбу за свободу і проти агресивної війни Росії". Цьогоріч нагороду заочно адресували заарештованому російському опозиціонеру Володимиру Кара-Мурзі.